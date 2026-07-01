Pour la nouvelle patronne de la recherche en IA chez Meta, l’avenir ne consiste pas à remplacer l’humain mais à créer des agents vraiment rentables

L’impact dans le monde réel compte davantage que les scores aux benchmarks, affirme la vice-présidente IA de Meta

Song met en avant la sécurité, la confiance et les bénéfices concrets

Le dernier modèle de Meta donne la priorité aux personnes, selon elle

La nouvelle responsable de la recherche en IA chez Meta, Dawn Song, mise sur l’IA agentique pour l’avenir de l’intelligence artificielle, en insistant sur le fait qu’elle doit augmenter les humains plutôt que les remplacer entièrement.

Selon Song, ces agents pourraient accomplir des tâches « à valeur économique » comme des travaux répétitifs et chronophages, ce qui permettrait in fine de libérer du temps pour des activités plus créatives.

Alors que les entreprises peinent à quantifier les effets de l’IA et à dégager un retour sur investissement significatif, Song estime que l’accent doit être mis sur l’impact concret plutôt que sur les scores aux benchmarks.

Les agents IA doivent augmenter – et non remplacer – les humains

« L’objectif n’est pas de remplacer les humains », a déclaré Song au South China Morning Post. Elle a confirmé rejoindre Meta Superintelligence Labs dans une publication LinkedIn, aux côtés d’autres membres de l’équipe de Virtue AI.

« [L’IA] doit être sûre, digne de confiance et bénéfique », a-t-elle ajouté.

Song est également professeure en informatique à l’université de Californie à Berkeley, un établissement qui a récemment introduit Agents’ Last Exam (ALE), un nouveau type de benchmark destiné à évaluer si des agents IA peuvent accomplir plus de 1 500 tâches à valeur économique dans 55 secteurs différents.

Meta a de son côté lancé en avril son premier nouveau modèle, Muse, présenté comme conçu pour « donner la priorité aux personnes ».

En tant que vice-présidente de la recherche en IA chez MSL, Song se concentrera sur la sûreté, la sécurité et la recherche en IA, et devrait continuer à souligner le rôle des humains dans une ère dominée par l’IA.

Les capacités des modèles ne constituent plus un frein pour les développeurs d’IA, tandis que les impacts humains, socio-économiques et géopolitiques deviennent désormais un axe majeur. Anthropic a récemment été contraint par la Maison-Blanche de retirer ses derniers modèles de pointe en raison de préoccupations liées au jailbreaking.