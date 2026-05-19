ChatGPT veut désormais se brancher à vos comptes bancaires, et l’idée soulève déjà pas mal de questions

OpenAI lance un service de finances personnelles dans ChatGPT

Il est actuellement testé auprès des abonnés Pro aux États-Unis

Connectez vos comptes et posez des questions sur vos finances

La dernière initiative d’OpenAI pour ChatGPT est « une nouvelle expérience de finances personnelles ». Désormais disponible en aperçu pour les abonnés Pro aux États-Unis, le chatbot d’IA peut se connecter aux comptes financiers des utilisateurs et répondre à des questions sur de nombreux sujets, du budget quotidien à l’épargne de long terme.

Dans son annonce, OpenAI explique vouloir aider chacun à mieux comprendre son argent, sans devoir vérifier plusieurs applications, comptes, feuilles de calcul et autres documents pour suivre les entrées et les sorties.

« ChatGPT peut combiner ce raisonnement avec votre véritable contexte financier et ce que vous avez partagé sur vos objectifs, votre mode de vie et vos priorités. Il peut ainsi vous aider à repérer des tendances, à comprendre les compromis et à planifier de grandes décisions d’une manière plus personnelle et plus complète », indique le communiqué.

Cela dit, l’annonce souligne aussi qu’il ne s’agit « pas d’un remplacement des conseils financiers professionnels ». Une précision sans doute prudente, compte tenu du risque d’hallucinations. Le service repose sur GPT-5.5 Thinking, un modèle qui, selon OpenAI, « surpasse les modèles précédents sur les tâches complexes de finances personnelles ».

Il reste pourtant loin d’être parfait. Il obtient 82,5 sur 100 au « benchmark interne » d’OpenAI, quoi que cela signifie exactement. Alors, si ChatGPT affirme que vos cafés glacés coûtent trop cher ou que votre épargne devrait être investie dans des entreprises d’IA, mieux vaut vérifier les calculs.

Les utilisateurs restent sceptiques

Il est possible d'ajouter des comptes provenant de plus de 12 000 établissements (Image credit: ChatGPT)

Selon OpenAI, de nombreuses personnes demandent déjà des conseils financiers à ChatGPT. Cette nouveauté apparaît donc comme une étape logique. L’idée est de pouvoir poser des questions sur l’évolution de ses habitudes de dépenses, la meilleure manière d’épargner pour acheter un logement, le montant consacré aux abonnements ou encore les risques liés à certains investissements, par exemple.

Cette nouvelle expérience de finances personnelles a été développée avec plus de 50 professionnels du secteur financier. À mesure qu’elle sera progressivement ouverte à davantage d’utilisateurs, OpenAI souhaite aussi s’associer à des acteurs de l’industrie. À terme, il pourrait devenir possible de comparer différentes offres de prêt, puis de faire une demande directement dans l’application ChatGPT.

Les comptes de plus de 12 000 établissements financiers peuvent être connectés. Les abonnés Pro peuvent commencer depuis l’option Finances dans la barre latérale, ou avec la commande « @Finances, connect my accounts ». Les comptes peuvent être déconnectés à tout moment, les conversations peuvent être supprimées, et ChatGPT ne peut effectuer aucune transaction financière. Du moins, pas encore.

Une fois les comptes connectés, un tableau de bord présente les informations clés, avec une répartition de l’origine et de la destination de l’argent, ainsi que l’évolution des finances dans le temps. L’ensemble ressemble à une série de tableaux et de graphiques très soignés dans Excel.

À en juger par les réactions sur Reddit, l’adoption pourrait être lente au départ. Un utilisateur estime que cela « ressemble à un malware », tandis qu’un autre juge l’idée « clairement folle ». Les inquiétudes autour de la confidentialité des données et des erreurs de l’IA sont aussi bien réelles.