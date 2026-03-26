Nous avons demandé à ChatGPT quoi regarder sur 6 plateformes — sa réponse nous a bluffé

Il existe une forme particulière de paralysie qui s’installe lorsque l’on ouvre une application de streaming vidéo après une longue journée. Les rangées de vignettes brillantes défilent, mais se sentir suffisamment sûr pour faire un choix reste difficile.

La décision a donc été prise d’externaliser le problème à ChatGPT. L’IA est censée exceller dans la reconnaissance de schémas ; elle devrait donc être capable d’identifier de bonnes options à regarder dans le domaine de la science-fiction parmi les nombreux services de streaming disponibles.

La demande adressée à l’IA était la suivante : « J’ai Disney+, Netflix, Prime Video, Paramount Plus, HBO Max et Apple TV. J’aime la science-fiction et l’action. Que devrais-je regarder ce soir ? »

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Le chatbot a rapidement répondu en posant quelques questions complémentaires sur le type de contenu souhaité : série ou film, comédie ou drame, et ainsi de suite. Il a ensuite proposé une courte liste de recommandations, chacune accompagnée de quelques lignes expliquant pourquoi elles pourraient correspondre aux goûts exprimés.

Le Créateur, sur Disney+. (Image credit: 20th Century Studios)

Science-fiction et action

« En me basant sur votre préférence pour la science-fiction et l’action, et en supposant que vous souhaitiez quelque chose de captivant dès le début, voici quelques choix solides sur vos différentes plateformes », commençait-il.

La première suggestion était The Creator sur Disney+. ChatGPT décrivait le film comme « un film d’action de science-fiction visuellement riche, doté d’un cœur émotionnel surprenant, mêlant guerre à grande échelle et moments plus intimes centrés sur les personnages ». Il ajoutait que pour ceux qui apprécient « une science-fiction réfléchie tout en offrant du spectacle », il s’agissait d’un excellent choix pour une soirée.

La recommandation suivante changeait légèrement de registre. « Sur Netflix, vous pourriez aimer “3 Body Problem” », écrivait ChatGPT. « La série s’oriente davantage vers une science-fiction conceptuelle, avec de grandes idées sur la physique et la place de l’humanité dans l’univers, tout en conservant suffisamment de rythme pour rester prenante. »

Un petit avertissement était également inclus : « Le début peut sembler dense, mais la série récompense la patience. »

Ce constat s’est révélé exact. Le premier épisode demandait un niveau d’attention qui n’est pas toujours disponible en fin de journée. Pourtant, la manière dont l’intrigue se déployait donnait envie de poursuivre.

Outer Range, sur Prime Video. (Image credit: Amazon Studios)

La troisième suggestion provenait de Prime Video et concernait une série jusque-là inconnue. « Essayez “Outer Range” », indiquait ChatGPT. « La série mêle un cadre ancré dans la réalité, presque western, à un mystère de science-fiction étrange qui se dévoile progressivement. Elle repose davantage sur l’atmosphère et la tension que sur l’action constante. »

Ce n’était pas le choix le plus évident pour une demande orientée vers l’action, mais c’était peut-être le plus personnalisé. Enfin, ChatGPT orientait vers Apple TV avec un titre plus familier. « Si vous n’avez pas vu “Foundation”, cela vaut le détour », écrivait-il. « La série propose une construction d’univers à grande échelle et des intrigues politiques, avec suffisamment d’action pour maintenir le rythme, même si le spectacle prime parfois sur la clarté. »

Foundation a déjà été visionnée et largement appréciée, ce qui confirmait la pertinence de cette recommandation.

Ce qui rendait l’expérience intéressante ne tenait pas seulement à la qualité des suggestions, mais à leur formulation. Chaque proposition était accompagnée d’une brève explication correspondant précisément à la manière dont les choix de visionnage sont généralement envisagés. Il y avait une compréhension du ton, du rythme et du poids thématique que la plupart des interfaces de streaming peinent à restituer.

Le défilement sans fin laissait place à quelque chose qui ressemblait davantage à une conversation, même si elle restait unilatérale. Pour une fois, choisir un programme ne ressemblait plus à une corvée, mais à une sélection prometteuse.