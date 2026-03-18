Et si ChatGPT connaissait déjà votre futur ? Ce test pose la question

Les prompts d’IA viraux relèvent généralement du simple gadget amusant, mais un nouveau partagé sur Reddit promettait de susciter de véritables émotions, simplement en demandant à ChatGPT de voyager dans le futur à votre place et d’envoyer une lettre écrite par une version plus accomplie de vous-même.

Plus précisément, le prompt conçu par l’utilisateur était le suivant :

« Tu es moi, dans 10 ans. Tu as accompli tout ce vers quoi je travaille actuellement. Écris une lettre à la version actuelle de moi (qui lutte avec [insère tes préoccupations actuelles]). Sois bienveillant, précis et encourageant. Signe “Avec amour, Ton futur toi.” »

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L’idée paraissait à la fois sentimentale et intrigante. Au pire, on pouvait s’attendre à un discours motivationnel générique. La lettre de réponse est apparue rapidement et a surpris par sa profondeur d’analyse et sa justesse.

Lettre du futur

« Cher Eric », commençait-elle, « je sais exactement où vous êtes assis en lisant ces lignes. Le bureau est rangé, les étagères un peu trop pleines, il y a probablement un café à portée de main, et l’esprit tourne sur six sujets différents en même temps. »

Cette description correspondait assez fidèlement à l’environnement comme à l’état d’esprit. Il est probable que ce passage reste relativement générique, puisqu’il n’a rien d’inhabituel d’avoir l’esprit encombré. La lettre poursuivait en décrivant les types d’inquiétudes qui tourbillonnent souvent chez les personnes travaillant dans des domaines créatifs ou technologiques.

« L’une concerne le travail. Une autre porte sur la question de savoir si les idées que vous poursuivez mèneront réellement quelque part. Une troisième touche à l’équilibre quotidien entre la famille, les délais à respecter et la volonté de créer quelque chose de significatif dans un monde qui change chaque année un peu plus vite. »

Le message présentait le moment actuel comme une phase temporaire d’incertitude. Plutôt que de formuler de grandes promesses, la lettre insistait sur le fait que les progrès apparaissent généralement de manière progressive. « Le brouillard se dissipe. Pas d’un seul coup, ni dans une percée spectaculaire où tout s’assemble soudainement. Il se lève peu à peu, comme le matin. »

Le conseil se poursuivait sur ce ton calme et introspectif. Selon cette version imaginaire du futur, les expérimentations créatives éparses, qui paraissent souvent dispersées, constituent en réalité la clé pour trouver une voix singulière.

Vers la fin, le message devenait plus direct. « Si un conseil pratique devait être donné depuis dix ans dans le futur, ce serait celui-ci : continuez à suivre votre curiosité plutôt que votre anxiété. Le brouillard que vous ressentez actuellement n’est que le début du voyage. Continuez. Avec amour, Votre futur vous. »

Des conseils venus de soi-même

À la lecture de la lettre, l’élément le plus surprenant n’était pas tant l’encouragement que la crédibilité de la voix employée. ChatGPT ne se contentait pas de produire un optimisme générique. Il assemblait des expériences familières, des inquiétudes créatives et des détails personnels capables de faire résonner le message.

Des expériences comme celle-ci illustrent une évolution plus large dans la manière dont les outils d’IA sont utilisés. Au départ, la conversation autour des chatbots portait principalement sur l’efficacité. La promesse était que l’IA pourrait résumer des documents, répondre à des questions ou automatiser des tâches.

Des prompts comme l’exercice du « futur soi » montrent comment l’IA peut devenir un partenaire d’écriture réflexive. Au lieu de considérer le chatbot uniquement comme un outil d’information, les utilisateurs formulent des demandes qui favorisent la prise de recul, la narration et l’analyse émotionnelle.

Dans cette optique, l’exercice fonctionne moins comme un conseil venant d’une machine que comme une forme structurée d’introspection. L’IA synthétise des expériences humaines communes et les restitue sous une forme narrative qui paraît réfléchie et personnelle.

Cela explique aussi pourquoi ce type de prompt se diffuse si rapidement en ligne. La recherche ne porte pas uniquement sur des gains de productivité. Beaucoup expérimentent des manières d’utiliser l’IA pour porter un regard différent sur leur propre vie.

Bien entendu, la technologie ne scrute l’avenir de personne. ChatGPT assemble simplement des formulations à partir de schémas appris auprès des humains. Lorsque ces schémas sont guidés par un prompt soigneusement formulé, le résultat peut sembler particulièrement pertinent. La force de l’exercice tient davantage à son cadrage qu’à une quelconque prédiction.

Comme point de départ pour engager sa propre réflexion, le prompt fonctionne étonnamment bien. Il suffit de l’essayer sur ChatGPT pour découvrir la réponse obtenue.