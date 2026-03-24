Nous avons testé les nouveaux ChatGPT-5.4 mini et nano — et nous ne nous attendions pas à une telle puissance

Il est probable que vous ayez lu les déclarations de Sam Altman vantant les mérites de ChatGPT-5.4 Thinking comme étant « son modèle préféré pour discuter ». C’est une excellente nouvelle pour les abonnés Plus ou Pro, puisqu’ils y ont accès. Les utilisateurs des formules Free ou Go, eux, ne disposaient jusqu’ici que d’une version de ChatGPT basée sur GPT-5.3.

Jusqu’à aujourd’hui.

OpenAI a annoncé GPT-5.4 mini et nano, les présentant comme « nos modèles compacts les plus performants à ce jour ». Bonne nouvelle : ils sont désormais accessibles aux utilisateurs Free et Go dans ChatGPT via une nouvelle option « Thinking » dans le menu Plus (+).

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Laissez-moi y réfléchir

Il n’est pas possible de sélectionner directement GPT-5.4 mini ou nano dans le sélecteur de modèles de ChatGPT. Il faut choisir l’outil « Thinking », et ChatGPT les utilise alors en arrière-plan.

Même ainsi, mini et nano apportent une partie de la puissance de réflexion de GPT-5.4 aux utilisateurs gratuits, et les premiers essais se révèlent impressionnants.

Les modèles « Thinking » donnent le meilleur d’eux-mêmes lorsque la réponse n’est pas évidente, nécessite plusieurs étapes ou demande un raisonnement attentif plutôt qu’un simple rappel rapide. Pour tester la nouveauté, la consigne suivante a été donnée à un compte gratuit : « Planifie un voyage de 5 jours à travers l’Europe avec un budget de 800 €, en minimisant le temps de transport et en incluant 3 villes précises. »

Le plan complet n’est pas reproduit ici, car il était assez long. La réponse standard de ChatGPT était correcte, mais présentée essentiellement sous forme de liste à puces.

En revanche, avec l’outil Thinking activé, la réponse comportait beaucoup plus de détails et expliquait davantage les choix d’itinéraires et de destinations. L’ensemble donnait l’impression d’un plan réellement réfléchi.

En résumé, la réponse paraissait plus humaine.

Mise à l’épreuve des nouveaux modèles

Pour tester les modèles avec une consigne comportant plusieurs dimensions, la demande suivante a été utilisée : « Je dispose de 10 000 €, je n’ai aucune expérience en programmation et j’ai 6 mois devant moi. Conçois un plan réaliste pour générer des revenus en ligne, en incluant les risques, les échéances et des stratégies de secours. »

Là encore, les deux plans produits n’étaient pas radicalement différents, mais l’exécution faisait toute la différence. ChatGPT standard proposait un aperçu bref sous forme de points clés, tandis que la version Thinking développait chaque élément et détaillait le raisonnement derrière ses recommandations.

« Je vais proposer un plan qui équilibre rapidité, réalisme et contrôle des risques, sans exagération », indiquait la version Thinking. Deux axes étaient suggérés en parallèle : l’Axe A pour générer des revenus rapidement et l’Axe B pour construire un actif évolutif.

Les deux versions incluaient des stratégies de repli et une analyse des risques, mais la version Thinking paraissait plus solide et plus fiable.

(Image credit: Getty Images/VCG)

Ouverts et fiables

Lorsque GPT-5.4 mini et nano ont été annoncés, il était facile d’imaginer des versions de compromis — plus légères, moins coûteuses, principalement destinées aux tâches en arrière-plan et aux développeurs.

Après utilisation, cette hypothèse mérite d’être nuancée.

Testés sur des requêtes du quotidien — rédaction, raisonnement, résolution rapide de problèmes — ces nouveaux modèles se distinguent moins par leurs limites que par leur proximité avec le modèle complet ChatGPT-5.4 Thinking, avec une vitesse sensiblement supérieure.

Lorsque les mêmes questions ont été posées au modèle ChatGPT-5.4 Thinking complet via un abonnement Plus, celui-ci a effectivement davantage « réfléchi ». Mais plus lentement. Il fournissait davantage de commentaires sur ses décisions, tout en proposant au final un plan très proche de celui généré par GPT-5.4 mini ou nano. La différence résidait surtout dans le temps de réponse.

Il est vrai que le résultat apparaissait plus personnalisé et plus détaillé avec un compte ChatGPT Plus. Néanmoins, le fait qu’une part de cette capacité de raisonnement soit désormais disponible sur un compte gratuit se révèle particulièrement impressionnant.

Il serait souhaitable que les abonnés Plus y aient également accès rapidement, car le gain de vitesse semble largement compenser la légère perte de profondeur.