Nous avons testé la nouvelle fonction visuelle de Claude… et c’est l’une des fonctions d’IA les plus bluffantes du moment

La série de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations de Claude s’est poursuivie cette semaine avec une nouvelle fonction bêta permettant de créer des visuels interactifs, notamment des graphiques et des schémas, directement dans une conversation. Ces petits outils interactifs permettent d’ajuster des paramètres et de voir les éléments graphiques se modifier en temps réel pour refléter les changements.

Cette fonctionnalité s’appuie sur le concept précédent « Imagine with Claude », qui expérimentait la possibilité pour l’IA de générer des contenus visuels sans nécessiter de code. La version la plus récente intègre désormais ces visuels directement dans la conversation. Au lieu d’apparaître dans un panneau latéral comme les artefacts de Claude, les schémas s’affichent dans le flux même de la réponse et évoluent au fil de l’échange.

Pour tester jusqu’où cette idée pouvait aller, nous avons soumis plusieurs requêtes, à la fois utiles et légèrement absurdes.

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1. Calculs autour du café

La première requête reposait sur un besoin pratique. Nous avons demandé à Claude :

« Crée un calculateur interactif de ratio café-eau. Choisis ta méthode d’extraction et le nombre de tasses, et obtiens les quantités exactes de café et d’eau. »

En quelques secondes, un petit outil interactif est apparu dans la conversation. En haut figurait un sélecteur de méthode d’extraction proposant des options familières comme le pour-over ou la cafetière à piston. Juste en dessous, un contrôle simple permettait de choisir le nombre de tasses à préparer.

L’aspect le plus intéressant résidait dans la réactivité de l’affichage. Lorsque nous sommes passés d’une tasse à trois, les mesures se sont instantanément mises à jour. Le visuel indiquait précisément la quantité de café moulu et d’eau nécessaire pour la méthode sélectionnée. Il s’agit du type de calcul que les amateurs de café mémorisent souvent ou consultent en ligne. Le voir présenté sous la forme d’un petit graphique dynamique rendait l’ensemble presque évident.

Au lieu d’expliquer les ratios d’extraction par du texte, le chatbot avait discrètement intégré un mini-outil de barista au cœur de la conversation.

2. Un volcan interactif

Pour le second test, nous avons voulu évaluer la gestion d’une tâche pédagogique. Nous avons demandé :

« Affiche une coupe interactive d’un volcan avec ses différentes parties étiquetées. Anime les éléments lorsque j’active une éruption. »

Claude a généré un visuel ressemblant à une page numérique extraite d’un manuel de sciences. Le volcan apparaissait en coupe, révélant sa structure interne.

Lorsque nous avons activé le contrôle d’éruption, la chambre magmatique s’est illuminée et le magma s’est animé en remontant le long de la cheminée, tel de la lave incandescente progressant vers la surface. En désactivant l’éruption, la montagne retrouvait son état dormant.

L’ensemble donnait l’impression d’une mini-leçon de géologie construite en temps réel.

3. Styliste d’ambiance

La troisième expérience assumait pleinement son caractère absurde. Nous avons demandé à Claude :

« Crée un générateur de tenue basé sur l’ambiance. Choisis une température et une vibe et génère une suggestion de tenue très précise avec un modèle en bonhomme bâton. »

Claude a produit une interface digne d’une application de mode pour le moins étrange. En haut se trouvait un curseur de température allant du frais au très chaud. En dessous figuraient plusieurs boutons correspondant à différentes ambiances. La sélection d’une combinaison générait une tenue pour un petit personnage en forme de bonhomme bâton.

Lorsque nous avons choisi une température plus fraîche et une ambiance cosy, le personnage est apparu emmitouflé dans ce qui ressemblait à un pull oversize et des chaussettes épaisses. Lorsque nous avons basculé vers une ambiance chaotique, la tenue est devenue nettement moins cohérente. Le bonhomme bâton arborait des couleurs contrastées et des lunettes de soleil, évoquant quelqu’un ayant pris des décisions vestimentaires audacieuses avant de sortir.

La description textuelle accompagnant la figure expliquait quoi porter et l’image que la tenue pouvait projeter. Le petit personnage se mettait à jour à chaque modification des paramètres, donnant presque envie de multiplier les essais.

Aucun de ces exemples ne bouleversera le monde à lui seul, mais la manière dont Claude les a générés reste impressionnante et ludique.

Cette approche laisse entrevoir la façon dont les chatbots pourraient proposer, à la volée, de petites démonstrations visuelles. Les visuels sont volontairement éphémères, mais ce caractère transitoire leur donne davantage l’apparence d’esquisses tracées au fil d’une conversation, ce qui pourrait séduire davantage d’utilisateurs potentiels. Du moins, telle est la vision que Claude semble chercher à dessiner.