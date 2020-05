Google fait une nouvelle mise à jour de Chrome

Le déploiement du regroupement par onglets dans Google Chrome vise à résoudre le problème du travail avec un grand nombre d'onglets à la fois. La nouvelle fonctionnalité permet de regrouper des onglets apparentés et de les traiter comme une seule entité pour faciliter la navigation et la gestion.

Mais Google ne s'arrête pas là. L'entreprise a déjà commencé à améliorer la fonctionnalité avec de nouvelles options ; des groupes d'onglets rabattables sont maintenant disponibles pour être testés dans la version Canary de Chrome 85. Cette version encore instable est pour le moment destinée aux développeurs mais libre à vous de vous laisser tenter.

Réduire l'encombrement des onglets

Si vous avez déjà fait l'expérience des groupes d'onglets, vous aurez certainement remarqué que lorsqu'ils sont regroupés, les onglets finissent en fait par prendre plus de place qu'auparavant en raison de l'étiquette que vous leur attribuez. Google a trouvé une solution simple qui aurait peut-être dû être incluse dès le départ : la réduction des groupes d'onglets.

Cette fonction vous permet de cliquer sur l'étiquette d'un groupe d'onglets, et ce groupe se rétrécit dans son étiquette. Cliquez à nouveau sur l'étiquette, et tous les onglets se développeront à nouveau. Le gain de place signifie que vous pourrez placer plus d'onglets et de groupes dans la fenêtre du navigateur, et que vous pourrez identifier et naviguer dans les groupes beaucoup plus facilement.

La possibilité de réduire les groupes d'onglets n'est disponible que dans la version Canary de Chrome pour le moment, et elle n'est pas activée par défaut. Si vous souhaitez vérifier si cette fonctionnalité vous serait utile, voici comment l'activer.

Assurez-vous que vous utilisez Chrome Canary 85.0.4148.0

Lancez le navigateur et visitez chrome://flags/#tab-groups-collapse

Dans le menu déroulant de droite, sélectionnez Activé

Redémarrer Chrome

Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de la fonction en créant un groupe d'onglets, puis en cliquant sur son libellé pour le développer et le réduire.

Via Techdows