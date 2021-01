Google enrichit Chrome de nouvelles fonctionnalités interactives, que vous pouvez essayer dès maintenant

Les navigateurs web se développent et évoluent plus rapidement que jamais, et Google Chrome est loin de fermer la course. La firme de Mountain View vient de lancer une nouvelle version bêta du navigateur - Chrome Beta 89 - qui comprend un certain nombre de mises à jour clés des API. Ouvrant la voie à de multiples fonctionnalités inédites et passionnantes.

Il y a différentes nouveautés à attendre selon que vous utilisez la version mobile ou bureau de Chrome, mais les bêta-testeurs Android ont d’ores et déjà acquis une nouvelle façon d'interagir avec les balises NFC. Tandis que les utilisateurs de l’application bureau peuvent désormais partager plus facilement des contenus sur les réseaux sociaux.

Google a activé par défaut la fonction NFC (Near Field Communications), ce qui signifie que les bêta-testeurs Android peuvent interagir avec des œuvres d’art dans les musées et galeries (du moins, quand ces lieux rouvriront), ou tagués leurs noms sur des bâtiments depuis Maps. Soit une ressource intéressante pour jouer en réalité augmentée. Les appareils Android fonctionnant sous Chrome 89 peuvent également développer des balises NFC, ce qui offre de nombreuses possibilités.

Pour les bêta-testeurs préférant Windows et ChromeOS, la dernière mise à jour voit l'arrivée du partage web qui facilitera grandement la republication sur vos comptes sociaux de tout contenu visualisé au cours de votre navigation en ligne.

Grâce au déploiement de ces nouvelles API, Chrome 89 peut communiquer avec des appareils tels que des imprimantes 3D (via l'API Web Serial) et obtient la prise en charge d'une plus large gamme d'appareils connectés et de manettes de jeux grâce à l'API WebHID.

Une mise à jour indispensable

Un autre ajout de Chrome 89 est le décodage des images AVIF basé sur AV1 depuis votre appareil Android. Cela permet d'aligner la version mobile du navigateur sur l'édition bureau et de réduire considérablement la bande passante nécessaire pour charger les images des pages web visitées.

Si vous êtes déjà un utilisateur de la version bêta de Chrome, il vous suffit d'effectuer une mise à jour vers la dernière itération en vous rendant dans le menu du navigateur et en sélectionnant Aide > À propos de Google Chrome.

Si vous n'avez pas encore goûté aux plaisirs de la pré-édition du logiciel, vous pouvez vous procurer celle-ci dès maintenant. Chrome 89 Bêta est disponible pour les versions 32 et 64 bits de Windows, macOS, Linux, Android et iOS.

Via Google