Image Playground : créez vos propres images sur iPhone, iPad ou Mac en toute simplicité

Oui, avec l'intégration de ChatGPT pour Siri et l’arrivée tant attendue de Genmoji, iOS 18.2, iPadOS 18.2 et macOS Sequoia 15.2 apportent également une toute nouvelle application sur les appareils Apple. Que ce soit sur l’écran d’accueil d’un iPhone ou d’un iPad, ou dans le dossier Applications d’un Mac, aucun souci à avoir face à cette icône représentant un chat flottant dans un cercle holographique violet.

Il s’agit d’Image Playground, une des nouveautés les plus divertissantes, accompagnée de l’intelligence Apple dans cette seconde vague de fonctionnalités. À l’instar de Genmoji, cette application repose sur la génération d’images à partir de texte, mais ne se limite pas à la création d’émojis. Elle permet plutôt de concevoir une image carrée dans un style illustratif choisi, mettant en scène une personne – prise dans vos photos – ou soi-même, tout en ajoutant divers éléments pour enrichir le contexte.

Une grenouille en skateboard avec des feux d’artifice en arrière-plan ? Bien sûr. Un gâteau d’anniversaire sur le thème d’un château hanté ? Absolument. Un personnage sur scène de nuit, casque sur la tête, avec feux d’artifice et spectacle laser ? Oui, même si cela laisse perplexe. C’est la vision d’Apple pour la génération d’images : amusante et dotée de garde-fous, contrairement à certaines alternatives concurrentes.

Pour en profiter, il suffit de mettre à jour un iPhone sous iOS 18.2 (compatible A17 Pro, A18 ou A18 Pro), un iPad sous iPadOS 18.2 (A17 Pro ou série M), ou un Mac équipé d’une puce de la série M vers macOS Sequoia, avant de plonger dans l’univers d’Image Playground. Les étapes à suivre se dévoilent ensuite facilement.

Trouver Image Playground

Dès qu’Image Playground apparaît sur l’écran d’accueil ou via une recherche Spotlight, l’aventure peut commencer. L’icône sera visible dès que l’appareil redémarre après l’installation d’iOS 18.2, iPadOS 18.2 ou macOS Sequoia 15.2.

Lors de la première ouverture, un court processus d’accueil précède l’arrivée à l’écran principal, où un bouton “+” donne accès à la phase de création. Image Playground invite à décrire une image ou à choisir une suggestion, le tout sur un fond aux teintes arc-en-ciel. Les suggestions apparaissent sous le champ de texte principal.

L’interface affiche souvent un aperçu de l’utilisateur dans un coin de l’écran. En touchant cette vignette, l’application intègre cette personne dans la scène. Quelques secondes suffisent pour générer une version illustrée, qui peut ensuite être modifiée à volonté. Il est également possible de changer la photo source pour inclure un ami, un animal, ou même une image spécifique synchronisée depuis l’application Photos.

Les suggestions incluent différents décors : désert, forêt, montagne, parc, espace, stade, scène, volcan ou phare. À cela s’ajoutent des accessoires comme des chapeaux variés ou des rôles types : scientifique, super-héros, astronaute ou artiste. Des éléments d’ambiance, comme des feux d’artifice, les saisons, une fête ou une aventure, sont également proposés.

Cela dit, les choix prédéfinis ne sont pas limitatifs : il est possible de décrire librement l’image souhaitée. Par exemple, un “chiot bernedoodle dans un appartement” ou une “grenouille en skateboard avec des feux d’artifice” peut être imaginé, et Image Playground fera de son mieux pour le créer. Comme avec Genmoji, il est possible de faire défiler plusieurs options afin d’obtenir différentes variantes.

Le style sélectionné peut être changé à tout moment via le bouton “+” en bas à droite. Au lancement, deux options sont disponibles : Animation – donnant un rendu proche d’un film Pixar – ou Illustration. Un mode Croquis devrait être ajouté lors d’une future mise à jour.

Étant donné qu’Image Playground fonctionne sur iPhone, iPad et Mac, les créations sont automatiquement synchronisées grâce au compte Apple. Après la première création, l’écran d’accueil de l’application devient une sorte de galerie, avec un bouton “+” en bas pour ajouter de nouvelles images.

Dans Messages, le fonctionnement diffère légèrement : en ouvrant Image Playground depuis une conversation, l’utilisateur est directement dirigé vers la page de création, en fonction de l’intention supposée. La finalité reste la même, avec des images carrées prêtes à être partagées facilement.

En somme, Image Playground offre une manière ludique et rapide de générer une image : que ce soit une scène personnalisée avec des décors spécifiques, des objets inanimés, des animaux ou même un portrait.

Bonne nouvelle : contrairement aux versions beta pour développeurs ou testeurs publics, aucune liste d’attente n’est nécessaire pour accéder à la version finale. Il suffit de mettre à jour un appareil Apple sous iOS 18.2, iPadOS 18.2 ou macOS Sequoia 15.2 pour commencer à donner vie à ses idées dans Image Playground.

