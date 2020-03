Les meilleures applications sport et fitness pour s’entraîner à la maison

Les applications de coaching sportif à domicile sont un excellent moyen de se mettre au sport sans passer par la case salle de musculation (avec un abonnement d’abord douloureux pour votre budget). L'App Store et le Google Play Store regorgent de programmes d’entraînement qui vous garantissent souplesse et tonicité sans bouger de chez vous. Néanmoins, seules quelques-unes d’entre elles sont développées par des professionnels qualifiés et mettent à votre disposition des séances d’entraînement sûres et efficaces.

Les meilleures applications de coach sportif à domicile fournissent des instructions claires sous forme vidéo et / ou audio. Elles vous encouragent à progresser grâce à de véritables entraîneurs et proposent également un large éventail d'exercices pour ne jamais vous ennuyer. Des profils personnalisés vous permettent enfin de paramétrer vos objectifs et de suivre vos progrès.

Nous nous intéressons ici aux applications qui dispensent des exercices que vous pouvez effectuer chez vous. Bien que la plupart offrent aussi des conseils pour améliorer votre forme physique à l'extérieur, dans un gymnase ou dans une salle de sport. Nous avons inclus dans notre sélection des programmes gratuits comme payants qui correspondront à différents types de profils.

Les meilleures applications de coaching sportif, en un coup d’œil :

(Image credit: Fitbit)

1. Fitbit Coach

Des séances d'entraînement amusantes, à suivre avec ou sans appareil Fitbit.

Plateformes : Windows 10, Xbox, Hololens, Android, iPhone, iPad

Service gratuit (avec options payantes)

Ne nécessite pas d'appareil Fitbit

Instructions vidéo claires

Programmes d'entraînement limités

Les séances d'entraînement de Fitbit Coach sont dispensées par des instructeurs professionnels et dynamiques. Vous choisissez le vôtre avant de commencer le test d'aptitude. Il vous guide ensuite tout au long de votre parcours. Chaque mouvement est expliqué grâce à des instructions vidéo claires. Vous ne savez pas comment effectuer un exercice particulier ? Il vous suffit de le saisir dans la barre de recherche et le coach vous montrera exactement comment le faire en toute sécurité. Un avantage inestimable lorsque vous vous entraînez seul.

Après vous êtes inscrit(e) sur Fitbit Coach, vous serez invité(e) à passer un test de fitness de huit minutes. Ensuite, vous pourrez sélectionner des programmes d’entraînement particuliers, en fonction de vos objectifs personnels.

Il est également possible de souscrire à la formule premium de Fitbit Coach. Celle-ci vous propose davantage d'exercices, des plans personnalisés en fonction de vos progrès et de vos objectifs, un entraînement audio pour la course et la marche à pied, un plus grand choix d'entraîneurs et plusieurs stations musicales. Moyennant un abonnement annuel de 43,99 € (soit 3,67 € par mois).

Contrairement à son nom, vous n'avez nullement besoin d'un appareil connecté Fitbit pour utiliser Fitbit Coach. Mais si vous en possédez un, l’association se révèle un jeu d'enfant. L'application peut également se connecter à Facebook et Google Fit, ce qui vous permet de partager vos records avec vos amis. Une autre motivation de taille pour vous lever du canapé et bouger.

(Image credit: Asana Rebel)

2. Asana Rebel

Elle rend le yoga accessible à tous et encourage des habitudes plus saines.

Plateformes : Android, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV

Personnalisation quotidienne

Une grande variété d'exercices

Interface conviviale

Pas forcément adaptée à tous les objectifs

Asana Rebel est avant tout une application de yoga, bien qu'elle contienne également des outils pour vous aider à développer une meilleure hygiène de sommeil et d'autres habitudes saines.

Comme pour la plupart des applications de coaching à domicile, vous devrez commencer par vous inscrire et entrer quelques informations personnelles (notamment votre taille, votre poids et votre âge). L’inscription se termine par la sélection de vos objectifs, plus centrés remise en forme et fitness que records sportifs.

Vous pouvez télécharger l'application et parcourir gratuitement les nombreuses leçons de yoga qu'elle propose. L’accès à la bibliothèque totale nécessite cependant un abonnement payant. Ce dernier débloque de même des séances de méditation, des méditations guidées et des notifications de votre coach pour vous aider à mieux dormir. L'abonnement coûte 9,99 € par mois, 40 € si vous souscrivez au programme pendant un an. Ce qui en fait l'une des applications de coaching les plus abordables.

Les séances d'entraînement sont réparties par catégories, telles que le travail de la tension nerveuse ou la transformation de la silhouette. Avec des descriptions détaillées pour vous aider à sélectionner celle qui convient le mieux à votre humeur du moment. Il s'agit avant tout de choisir un programme qui répond à vos besoins actuels, même si vous pouvez ajouter à vos favoris les exercices que vous aimez particulièrement pour y accéder rapidement lorsque vous le désirez.

Les vidéos proposées sont magnifiquement mises en scène et, bien que de nombreux cours et applications de yoga semblent s'adresser principalement aux femmes, les développeurs d'Asana Rebel ont veillé à inclure des guides et instructeurs polyvalents. Avec des options complémentaires pour tous les niveaux.

(Image credit: Runtastic)

3. Course, marche, vélo, fitness par Adidas Runtastic

Une offre gratuite riche en vidéos comme en conseils audio.

Plateformes : Android, iPhone, Apple Watch

Beaucoup (beaucoup) de contenus gratuits

Consignes audio concises

Séances d'entraînement personnalisées

Manque quelques récompenses motivationnelles

Le programme Adidas Runtastic présente un avantage majeur par rapport à la plupart des applications de coaching à domicile : il offre une gamme décente de fonctionnalités gratuites. Comme vous pouvez vous en douter, la marque Adidas profite de l’application pour étendre sa notoriété. Mais il ne s'agit pas seulement d'un outil marketing - c'est une application qui est vraiment complète avec ou sans le logo à trois bandes.

Vous avez la possibilité de piocher parmi de nombreux exercices prêts à l'emploi. Et si rien ne vous plaît dans la base standard, vous pouvez créer des séances d’entraînement personnalisées. Il suffit de configurer les parties du corps que vous aimeriez travailler et la durée des exercices. Une fonctionnalité bien pensée qui évite de perdre un temps précieux en déroulant la longue liste de contenus mis en ligne.

Vous êtes guidé(e) au cours de vos séances par des tutos vidéos et une narration audio. Nous regrettons en revanche une absence de gamification pour vous motiver. L’application vous dit simplement ce que vous devez faire et pendant combien de temps. Lorsque vous essayez un nouvel exercice, il est bon que votre écran reste à hauteur du regard pour que vous puissiez comparer vos objectifs avec l’exercice choisi. Mais une fois que vous aurez pris le coup de main, vous pourrez vous contenter des instructions vocales.

L’abonnement premium est disponible au prix de 5 € par mois ou de 49,99 € par an. Comme pour les apps similaires, ce service complémentaire délivre de nouveaux exercices. Néanmoins, l’application gratuite s’avère amplement suffisante.

(Image credit: Nike)

4. Nike Training Club

Plus de 190 séances d'entraînement chez soi sans aucun coût ajouté.

Plateformes : Android, iPhone, Apple Watch

Utilisation entièrement gratuite

Diffusion sur votre TV

Personnalisation extrêmement poussée

Les exercices doivent être téléchargés

Tout comme l’application Adidas Runtastic, le Nike Training Club offre d’impressionnantes archives gratuites. Et à l’inverse, il ne possède aucune formule premium. Vous ne débourserez rien, Nike y tient.

L'inscription est simple et, après avoir saisi quelques menus détails sur vous-même, dont votre niveau d'activité, vous recevrez une série d'exercices qui répondront pertinemment à vos besoins. Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ? Vous avez la possibilité de filtrer les exercices par zone musculaire ou par thématiques (endurance, force, mobilité ou yoga). Pour les plus pressé(e)s, des séances d'entraînement courtes, sans équipement nécessaire, sont également disponibles. Au moment de la rédaction de ce guide, plus de 190 cours étaient mis à disposition. L’éditeur en ajoute régulièrement.

Les vidéos de cette application de coaching à domicile sont bien réalisées (bien qu'elles ne soient pas aussi soignées que certaines offres premium) et répondent à de nombreuses possibilités de personnalisation. Vous aimez vous entraîner en musique ? Il y a un bouton pour activer votre playlist spéciale remise en forme. Vous souhaitez désactiver la narration audio ? il est possible de désactiver complètement le son et de vous contenter des images. Bonus : lesdites vidéos peuvent être streamées sur votre téléviseur, en quelques secondes.

Le seul véritable inconvénient est que chaque programme d’entraînement doit être téléchargé avant son exécution (ils ne sont pas tous inclus lors de l'installation). Vous aurez donc besoin d'une connexion Internet active, avec une certaine capacité de stockage sur votre smartphone.

(Image credit: Aaptiv)

5. Aaptiv

Le coach virtuel qui surpasse les vrais.

Plateformes : Android, iPhone, Apple Watch

Entraîneurs très motivants

S’utilise sans écran

Grand choix d'entraînements

Prix assez élevé

En anglais

Alors que la majeure partie des applications de coaching sportif à domicile diffusent des vidéos pour illustrer vos exercices de remise en forme, Aaptiv emploie le format audio et décrit vocalement chaque étape. Ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de tenir votre téléphone ou votre tablette et de regarder votre écran pour récupérer vos instructions. L’application propose également de la musique sous licence, inutile donc de lancer Spotify ou Deezer en arrière-plan pour vous motiver via vos playlists musicales.

La première fois que vous vous connectez sur Aaptiv, vous êtes invité(e) à vous fixer un objectif. Comme améliorer son allure et sa vitesse de course, perdre du poids ou simplement travailler son tonus musculaire. Il vous faudra également remplir quelques informations concernant votre forme physique et vos habitudes d'exercice. Il vous sera enfin demandé de préciser les équipements auxquels vous avez accès, de sorte que seules les séances d'entraînement que vous pouvez effectuer seront recommandées.

Les séances d'entraînement sont divisées en catégories, telles que la musculation et les étirements. Chacune d'entre elles est assortie d'une durée et d'un niveau de difficulté estimés, ainsi que d'avis attribués par d'autres utilisateurs (sous forme d’étoiles) pour vous aider à faire votre choix.

Tous les entraîneurs virtuels de l’application s’avèrent diablement enjoués et encourageants. Ils vous incitent à pousser vos limites et rendent l’entraînement solo bien plus agréable que celui dispensé dans une salle de sport agitée.

Tout cela pour un coût mensuel de 7,30 €. C'est un abonnement conséquent certes, mais il met à votre disposition plus de 3 000 cours polyvalents, ainsi que de nombreux défis collectifs pour vous motiver. Vous pouvez bien évidemment essayer l’application avant de souscrire : la période d’essai gratuite est de sept jours.