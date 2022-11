Précommandes du PSVR 2 : comment et où vous enregistrer dès maintenant

Sony a finalement annoncé le prix et la date de sortie du PlayStation VR2. Parallèlement à cette nouvelle, Sony a confirmé que vous pourrez passer une précommande du PSVR 2 à partir du 15 novembre.

Mais, semblant tirer les leçons de ses erreurs passées après le fiasco du réassort du PS5, Sony demande aux personnes intéressées d'enregistrer leurs coordonnées pour avoir la chance de précommander le PSVR 2 plus tard dans le mois. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour vous inscrire, et vous recevrez par e-mail des informations sur la façon de précommander si votre demande est acceptée.

Faites part de votre intérêt pour une précommande du PSVR 2 sur PlayStation Direct (s'ouvre dans un nouvel onglet)

À l'heure actuelle, la boutique officielle PlayStation Direct est le seul endroit où vous pouvez manifester votre intérêt pour le PSVR 2. Vous devez être basé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg pour être éligible.

Toutefois, il a été confirmé que le casque VR sera disponible en précommande chez d'autres détaillants et dans d'autres régions avant le 15 novembre. Restez avec nous pour toutes les dernières mises à jour sur les endroits où acheter le PSVR 2 avant sa sortie le 23 février 2023.

Si vous êtes choisi, vous pourrez vous procurer le PlayStation VR 2 standard, livré avec le casque PSVR 2, les manettes PSVR 2 Sense et le casque stéréo, pour 599,99 €. Il existe également un bundle PlayStation VR 2 - Horizon Call of the Mountain qui comprend tous les éléments ci-dessus et un code de téléchargement pour l'un des principaux jeux PSVR, Horizon Call of the Mountain, pour 649,99 €.

Pour l'instant, si vous souhaitez passer une précommande de PlayStation VR 2, vous pouvez consulter ci-dessous les derniers détails de disponibilité et de pré-enregistrement.

Pré-commandes du PlayStation VR 2

(s'ouvre dans un nouvel onglet) PSVR 2: enregistrez-vous pour précommander sur PlayStation Direct (s'ouvre dans un nouvel onglet)

La boutique officielle PlayStation Direct de Sony est le premier site à proposer des précommandes du PSVR 2. Mais d'abord, vous devez vous inscrire pour avoir la possibilité de précommander le prochain casque de réalité virtuelle à partir du 15 novembre. Les candidats retenus recevront par e-mail un lien pour la précommande, et les commandes seront expédiées tout au long de la semaine de lancement de la console, en février 2023.

Le PlayStation VR 2 ne fonctionne qu'avec la dernière console de Sony, il vous faudra donc posséder une PS5 pour l'utiliser. Et comme les offres du Black Friday pour la PS5 de cette année sont presque arrivées, c'est peut-être le bon moment pour acheter. Nous restons à l'affût de tout bundle à prix réduit comprenant les jeux les plus demandés tels que God of War Ragnarok, Call of Duty : Modern Warfare 2 et Horizon Forbidden West, alors restez avec nous pour connaître les dernières offres.