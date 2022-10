Le service Xbox Cloud Gaming bientôt disponible sur Meta Quest - un coup dur pour le PSVR 2

Microsoft a annoncé de nouveaux plans pour le service de jeu Xbox VR, poursuivant une approche radicalement différente de celle de son principal rival, Sony. Le PDG Satya Nadella a révélé que le Xbox Cloud Gaming allait arriver sur les casques Meta Quest, apportant une vaste bibliothèque de jeux à votre casque VR, sans avoir besoin d'une console. Et il se peut que le PSVR 2 de Sony soit battu avant même d'être lancé.

Annoncé lors de la conférence Meta Connect, le Xbox Cloud Gaming sera ajouté à la boutique du casque VR, ce qui vous permettra de diffuser la bibliothèque Xbox Game Pass Ultimate sur votre Meta Quest 2. Vous pourrez connecter votre contrôleur au casque et jouer aux jeux sur un écran géant en 2D dans le casque. Ce sera comme jouer dans votre cinéma privé.

Nadella n'a pas dit quand le Xbox Cloud Gaming sera déployé pour le Meta Quest 2 et d'autres casques VR, et Meta n'a pas donné de détails supplémentaires dans son billet de blog (s'ouvre dans un nouvel onglet), donc nous pourrions bien attendre jusqu'en 2023 ou plus avant de pouvoir jouer à des jeux comme Halo Infinite et Forza Horizon 5 dans un environnement VR.

Ce n'est pas la première fois que vous pouvez jouer à des jeux Xbox sur un casque VR. En effet, vous pouvez connecter un Oculus Rift à une Xbox One et créer une expérience similaire sur grand écran. Cependant, Microsoft n'a pas poursuivi cette compatibilité avec la Xbox Series X|S.

Bien que similaire à ses efforts précédents, il y a une différence significative avec ce que Microsoft a annoncé lors de la conférence Connect. Le Meta Quest 2 est conçu pour la portabilité. Oui, vous pouvez augmenter sa puissance en le connectant à un PC, mais il permet également de jouer en déplacement. Il est facile de le ranger dans une petite mallette et de l'emmener en vacances ou chez des amis. Le Xbox Cloud Gaming s'inspire de cette mentalité : vous n'avez pas besoin d'emporter une console, ni une télévision, ni un tas de câbles. Connectez le casque au WiFi et votre manette Xbox au casque, et vous voilà parti avec une panoplie de jeux.

Tout au long de la croissance du Xbox Game Pass, Microsoft a parlé d'amener ses jeux sur autant d'écrans que possible. Pas seulement ceux connectés à une console Xbox. Ce qu'il fait avec le Xbox Cloud Gaming sur Meta Quest en est une conséquence logique.

Il est également intéressant de constater que l'approche de Microsoft en matière de jeux VR diverge de celle de Sony. Avec le PSVR 2, Sony double la mise sur le jeu VR sur mesure. Il fabrique son propre matériel et ses propres jeux PSVR 2, et repousse les limites de la réalité virtuelle. J'ai joué à Horizon : Call of the Mountain, et j'ai été troublé par le réalisme de son univers. Microsoft ne s'engage pas du tout dans cette voie et considère simplement la RV comme un nouvel écran sur lequel ses jeux peuvent être joués.

Les inconvénients pour Sony sont le coût du développement de tout ce matériel et de ces logiciels, et le fait qu'il ne peut vendre ses jeux qu'aux personnes qui possèdent son casque. Le marché auquel Sony a accès dépend donc du nombre de casques qu'il vend. Cependant, les personnes qui achètent le PSVR et le PSVR 2 sont investies et cherchent à acheter de nouvelles expériences technologiques.

Pour Microsoft, les coûts sont bien moindres. L'entreprise a déjà créé les jeux et se contente de les rendre disponibles sur un autre appareil. L'entreprise élargit simplement son public potentiel en devenant disponible dans un nouvel écosystème. Mais, du point de vue du joueur, cela n'offre pas une expérience de jeu que vous ne pouvez pas obtenir ailleurs - il n'y a pas d'autre moyen de jouer à Horizon : Call of the Mountain autrement que sur un casque PSVR 2, alors que vous pouvez jouer à Halo Infinite dans votre navigateur sur un ordinateur portable.

Je sais auquel je préfèrerai jouer, mais je ne sais pas auquel je finirai par jouer le plus. Le Xbox Cloud Gaming sur un casque VR pourrait l'emporter par sa simple accessibilité.