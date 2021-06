Oculus Quest 3 : date de sortie, prix et nouvelles fonctionnalités du prochain casque VR Facebook

Un nouveau casque Oculus VR - probablement l'Oculus Quest 3 - est apparemment en cours de développement, ce qui a été confirmé par Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, lors d'une conférence donnée pour présenter les résultats de l'entreprise en janvier 2021.

Bien que les détails du projet n'aient pas encore été officiellement confirmés, Mark Zuckerberg a déclaré aux investisseurs : "Nous continuons à travailler sur un nouveau matériel qui s'adaptera à la même plateforme, de sorte que le contenu qui fonctionne sur Quest 2 devrait être compatible avec le futur, afin que nous puissions construire une base d'installation plus large autour des casques de réalité virtuelle que nous possédons."

Il semblerait donc qu'Oculus, propriété de Facebook, travaille sur un successeur à l'Oculus Quest 2, de notre point de vue "le meilleur casque VR de tous les temps" – un sentiment partagé par les utilisateurs de Steam qui en ont fait le casque de réalité virtuelle le plus utilisé sur la plateforme.

De plus, il pourrait devenir encore plus populaire, car un nombre croissant d'applications devrait bientôt arriver par le biais des App Labs de Facebook consacrées aux Quest original et Quest 2.

Les spéculations autour du prochain casque Quest pullulent au fur et à mesure que l'année avance. Dans une interview accordée à The Information, Zuckerberg a déclaré que non seulement le Quest 3 restait en préparation, mais que l'entreprise entame déjà les tâches de pré-conception de l'Oculus Quest 4.

"Chaque nouveau modèle repose sur le même socle basique, nous savons donc à quoi peuvent ressembler au moins les trois prochaines générations", explique Zuckerberg. "Ce n'est pas comme les logiciels que nous mettons à niveau toutes les deux semaines. Nous avons des équipes qui conçoivent actuellement les Quest 3 et 4."

Bien qu'il y ait une grande différence entre créer réellement ces produits et imaginer à quoi ils "vont ressembler", c'est une bonne nouvelle pour ceux qui s’impatientent de découvrir le Quest 3 .

En avril 2021, des détails ont été partagés sur une récente discussion en ligne entre deux cadres supérieurs d'Oculus. Ils suggèrent qu'il faudra attendre un certain temps avant de voir un nouveau casque VR d'Oculus. Il semble que nous aurons droit à un Oculus Quest 2 Pro entretemps, pour soutenir l’attente entre les deux générations.

Ne vous attendez pas à ce que l'Oculus Quest 3 arrive avant 2022 - le Quest 2 ayant été lancé en octobre 2020, un an et demi seulement après l'original, il est probable que le Quest 3 suive un calendrier similaire.

Nous serions surpris de le voir commercialisé seulement en 2023, étant donné l'appétit évident de Facebook pour le marché de la VR grand public.

Caractéristiques principales de l'Oculus Quest 3

Compte tenu des améliorations apportées par le Quest 2 sur son prédécesseur, nous nous attendons à ce que le Quest 3 reste un casque VR autonome avec des améliorations considérables, notamment sur la puissance et la résolution de l’appareil. Le Quest 2 offre une image 50% plus nette que l'appareil original, ce qui constitue une référence impressionnante pour le Quest 3 qui suivra.

Le Quest 2 a également augmenté le taux de rafraîchissement à 90 Hz, contre 72 Hz par défaut pour le Quest original, et il semble que ce chiffre sera porté à 120 Hz dans un avenir proche. Le vice-président de Facebook Reality Labs l’a laissé entendre. Reste à savoir s’il tirera pleinement parti de cette mise à niveau, étant donné que la plupart des jeux ne prennent pas encore en charge ce taux de rafraîchissement plus élevé.

Il est intéressant de noter que CREAL, un fabricant suisse de technologies VR, a récemment fait la démonstration d’un casque VR capable de faire la mise au point à de longues distances et de restituer des images haute résolution de près. Cette technologie est capable de générer des images qui représentent exactement la façon dont nous voyons la lumière dans le monde réel, et bien qu'elle ne soit pas encore disponible pour le marché de masse, il se pourrait que nous la voyions arriver avec le Quest 3.

CREAL affirme également que son écran est capable de fonctionner à 240 Hz, soit le double du taux de rafraîchissement de 120 Hz prévu, mais cela semble être un bond en avant un peu trop important pour le Quest 3.

Nous pourrions également assister à des modifications du facteur de forme, peut-être en réduisant davantage le poids ou en se concentrant sur des modifications liées au confort. Nous sommes sûrs que le système d’exploitation sera mis à jour pour améliorer le suivi de la main et le retour haptique.

Une caractéristique presque inévitable du Quest 3, cependant, sera son intégration à l'écosystème Facebook, ce qui signifie que vous aurez probablement besoin d'un compte Facebook pour accéder à la plate-forme. Cette condition préalable signifie que vous serez à nouveau soumis aux pratiques de surveillance des données Facebook - donc si vous êtes moralement contre les méthodes de collecte de l’entreprise, ceci n’est pas une bonne nouvelle pour vous.

Prix de l'Oculus Quest 3

Combien coûtera le nouveau Oculus Quest 3 ? L'Oculus Quest 2 est proposé en deux variantes : un modèle avec 64 Go de stockage, au prix de 349€, et une version de 256 Go pour 449,99€.

Il s'agit d'une économie considérable par rapport au prix basique du modèle d'entrée de gamme original. Nous nous attendons à ce que le Quest 3 ne soit pas beaucoup moins cher, et nous avons vu Oculus adopter une stratégie "même prix, mais meilleures spécifications" lors de la mise à niveau de l'Oculus Rift vers le Rift S.

Connaissant les plans de Facebook pour que le matériel devienne la plateforme VR grand public par excellence, il y a fort à parier qu'il ne sera pas plus onéreux que le modèle Quest 2 actuel.

Oculus Quest 3 : ce que nous voulons voir

Il est difficile de trouver à redire sur l’Oculus Quest 2, un casque VR immersif, confortable et facile à utiliser. Et pourtant, bien qu'il soit clairement en tête du marché de la VR, il demeure toujours victime de certains des pièges dont souffre la technologie dans son ensemble. Voici une liste des mises à jour que nous souhaitons voir débarquer sur l'Oculus Quest 3.

Réduire « le mal de mer »

L'un de ces écueils technologiques, peut-être inévitable, tourne autour des vertiges façon « mal de mer » provoqués par l'utilisation d'un casque VR. En fonction de votre tolérance aux vibrations et au flou, le Quest 2 peut être un sacré générateur de vertiges. Bien qu'il n'y ait pas encore de voie claire pour rendre un casque VR immunisé contre le tournis, c'est néanmoins quelque chose que nous aimerions voir optimisé sur l'Oculus Quest 3.

Un meilleur ajustement

Il en va de même pour l'ajustement de l'appareil. Bien que le Quest 2 soit effectivement d'un poids confortable lorsqu'il est sur la tête, il peut encore paraître un peu trop serré et donner des sensations de claustrophobie. Encore une fois, c'est un inconvénient rencontré par presque tous les casques VR, et un problème de base que la prochaine génération matérielle devrait au moins essayer de mieux gérer.

Une boutique Oculus améliorée

Parmi les autres améliorations souhaitées, citons une boutique Oculus Store plus efficace. Alors que la boutique équivalente sur le navigateur et dans l'application permet de découvrir facilement les nouvelles sorties et de rechercher les jeux à venir, la boutique interne au casque lui-même semble lancer les applications qui sont affichées sans aucun moyen de naviguer rapidement vers le nouveau contenu. Il est donc difficile de précommander des jeux et de découvrir de nouveaux titres lorsque l'on utilise l'appareil, ce qui est un élément essentiel pour s'assurer que le casque donne envie de jouer toujours plus et longtemps.

Un espace social plus large

Alors que le Quest 2 dispose d'un système d'invitation compétent pour vous permettre de jouer avec vos amis, il n'y a pas d'espace social pour partager avec les autres gamers entre deux parties. Il serait intéressant de voir le Quest 3 introduire un espace social virtuel, dans la même veine que la plateforme « voisinage » de NBA 2K, pour partager des moments de détente avec les autres.

Mieux partager les médias

Le partage de captures d'écran et de vidéos sur les appareils Oculus n'a jamais été facile, et c'est un problème que le Quest 2 a essayé de résoudre avec peu de succès. Vous devez toujours franchir plusieurs étapes avant de pouvoir partager votre contenu VR, qui est souvent capturé au hasard, et nous aimerions donc que l'Oculus 3 rende l'ensemble plus accessible. Vidéo 1080p, intégration d'applications, synchronisation audio adéquate, tout cela constituerait une belle avancée.