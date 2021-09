Meilleurs jeux PC à petit prix : 10 titres pour s'amuser seul ou à plusieurs sans se ruiner

Si certains joueurs ne regardent pas à la dépense quand il s’agit d'agrandir leur bibliothèque de jeux, d’autres en revanche préfèrent traquer les bons plans. De plus, si vous venez d’investir dans une toute nouvelle configuration PC, il ne vous reste doute que très peu d'économies à investir dans un jeu AAA. Heureusement pour vous, il existe plein de titres de très bonne qualité disponibles à petit prix. Ces derniers bénéficient d'un excellent gameplay et d'une direction artistique de bonne facture. Dès lors, leur date de sortie importe moins.

En plus de coûter beaucoup moins cher que les superproductions récentes de Bethesda ou d'EA par exemple, ces titres ne nécessitent pas une machine de compétition pour les faire tourner. Autrement dit, vous n'avez pas besoin d’investir dans une carte graphique Nvidia Ampere ou AMD Big Navi pour en profiter.

Ce guide d’achat couvre tous les genres de jeux économiques indispensables, du FPS aux jeux de stratégie en passant par des simulations de courses.

Dead By Daylight

(Image credit: Behaviour Interactive)

Si vous êtes à la recherche d'un survival horror asymétrique de grande qualité, ne cherchez pas plus loin que Dead By Daylight. Sorti en 2016, le jeu s'est transformé en l'une des expériences multi-joueurs les plus singulières sur le marché. Un joueur incarne le rôle d’un tueur sanguinaire tandis que quatre autres sont des proies qui doivent lui échapper. La campagne principale coûte seulement une vingtaine d’euros, mais beaucoup de DLC s'avèrent également disponibles à l'achat, dont certains inspirés de films comme Halloween ou même d'autres jeux horrifiques telles que Resident Evil. Pour autant, le contenu du jeu initial reste incroyablement riche et vous promet quelques soirées bien angoissantes.

Overwatch

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Même si Blizzard a annoncé un deuxième opus pour succéder à cette licence phare, le premier opus a encore de beaux jours devant lui. Dans Overwatch, deux équipes de six personnes s'affrontent autour de divers objectifs, que ce soit, la sécurisation de divers points de la carte, attaquer/défendre ou escorter un convoi jusqu’à sa destination. Outre son casting de personnages extrêmement polyvalent, le style visuel est définitivement remarquable. La nature compétitive du jeu a également incité Blizzard à créer l'Overwatch League - incitant de nombreux joueurs à se lancer dans l’Esport. De plus, les joueurs PC qui ont des amis préférant évoluer sur consoles seront heureux d'apprendre qu'Overwatch intégrera bientôt des sessions crossplay, idéales pour garder le contact.

Street Fighter V

(Image credit: Capcom)

Le cinquième volet d’une des franchises les plus connues du jeu vidéo a connu un lancement difficile en raison de son manque de contenus. Près de cinq ans plus tard Street Fighter V est devenu un des jeux de combats les plus complets toutes plateformes confondues, avec une multitude de personnages, de costumes, d’options en ligne et un mode histoire plutôt solide. Outre un système de combats plus inspiré de Street Fighter III à travers la jauge EX, le système "V-Gauge" permet des options offensives et défensives assez astucieuses pendant chaque round. Lancé en même temps que la PlayStation 4, Street Fighter V trône toujours parmi les jeux de baston favoris du moment, grâce à ses visuels majestueux et indémodables.

Age of Empires III: Definitive Edition

(Image credit: Microsoft Game Studios)

Age of Empires III présente une tonne de nouveautés en plus d’une nette amélioration visuelle et sonore. Sorti pour célébrer les 15 ans de la franchise, ce jeu de stratégie en temps réel est proposé à un prix ridiculement bas pour la qualité globale fournie. Ages of Empires III : Definitive Edition compose en outre avec des améliorations de l'interface utilisateur et de l'IA, de nouveaux modes et deux civilisations inédites. Toutes les extensions sorties précédemment sont dorénavant pleinement à disposition au sein de cette édition. En somme, c’est un excellent point de départ pour les joueurs PC qui souhaitent s'initier aux jeux de stratégie.

Diablo III

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Alors que les joueurs PC du monde entier attende que Blizzard annonce une date de sortie pour Diablo IV, Diablo III, titre qui compte parmi les jeux les plus vendus de l'Histoire, demeure un incontournable pour les fans de RPG. La dernière version de ce « hack-n-slash » légendaire nous offre un scénario étonnant d’une durée de huit à dix heures, réparties sur cinq actes et proposant cinq classes de personnages très appréciables. Encore mieux, il intègre un mode multijoueur terriblement amusant. Les joueurs qui ont apprécié la quête principale et qui disposent de quelques deniers en rab peuvent ajouter dans leur panier l'extension Reaper of Souls qui garantira quelques dizaines d'heures de plaisir additionnelles.

Hotshot Racing

(Image credit: Curve Digital)

Inspiré des meilleurs jeux de courses d'arcade des années 80 et 90, d'OutRun à Daytona USA, Hotshot Racing affiche une esthétique unique et un superbe gameplay. C'est l'un des jeux indépendants les plus divertissants du genre, même si sorti depuis un bon bout de temps. Il propose plus d'une douzaine de circuits de course et un roaster de huit pilotes avec pour chacun d’entre eux une poignée de véhicules uniques. En plus d'offrir un contenu solo amusant, vous bénéficierez d'un mode multijoueur en ligne (jusqu'à huit participants). Et si vous jouez avec vos amis les plus proches ou en famille, il existe un mode split screen divisant l'écran en deux ou en quatre.

Worms Reloaded

(Image credit: Team17)

Worms, l'une des séries les plus sous-estimées du jeu vidéo, demeure l’un des jeux de tactique les plus originaux de tous les temps. Il met en scène des soldats lombrics totalement chaotiques. Worms Reloaded est une extension de Worms 2 : Armageddon, une exclusivité sortie en 2009 sur console. Elle développe de nouveaux scénarii et offre des options de personnalisation bluffantes pour rendre votre armée la plus originale possible. La nécessité de toujours revoir et corriger sa stratégie militaire est un spectacle à part entière et cache un gameplay bien plus complexe qu'il n'y parait... qui plaira à tout joueur PC, quelle que soit sa génération.

Doom (2016)

(Image credit: Bethesda Softworks)

Plus d'une décennie s'est écoulée entre la sortie de Doom III et le reboot de Doom soutenu par Bethesda. Heureusement, l'attente en valait largement la peine, malgré le mode multijoueur peu convaincant. Considéré comme l'un des meilleurs jeux de tir à la première personne en mode solo de ces dernières années aux côtés de sa suite plus récente (et plus chère), Id Software a laissé de côté l'inspiration survival horror pour se lancer dans une lutte acharnée contre les hordes de l'enfer. Outre les combats au rythme effréné, Doom (2016) a apporté une touche unique et se démarque des autres FPS moderne grâce à son système de "glory kills".

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege - Standard Edition

(Image credit: Ubisoft)

Les fans de Rainbow Six (du moins ceux de la première heure) ont été déçus en apprenant que le premier titre à relancer la licence après Rainbow Six : Vegas 2 sortie en 2008, se tourne vers le multijoueur. Cependant, le résultat final parvient à conserver l'esprit tactique des jeux originaux, en lui apportant une petite touche de compétition appréciable. Deux équipes d'attaquants ou de défenseurs s'engagent dans des objectifs allant du désamorçage de bombes au sauvetage d'otages. Le rythme de combat plus lent donne lieu à des moments de tension et à des stratégies bien plus réfléchies. Bien que l'édition standard délivre un contenu conséquent, il y a régulièrement des mises à jour saisonnières avec à chaque fois de nouveaux agents et de nouvelles cartes déployés.

The Elder Scrolls Online: Standard Edition

(Image credit: Bethesda Softworks)

Si vous ne voulez pas souscrire à un abonnement mensuel pour des jeux tels que World of Warcraft ou Final Fantasy XIV, Elder Scrolls Online est la solution. Associant dix races différentes à six classes, ce MMORPG a conservé un nombre important de joueurs depuis sa sortie initiale en 2014. Libéré d'un modèle d'abonnement depuis 2015, Elder Scrolls Online peut être exécuté dans sa version de base pour seulement une vingtaine d’euros sur Steam. Et si vous voulez aller plus loin que ça, il existe une quantité d'extensions et de DLC disponibles à l'achat.