AirDrop fonctionne enfin sur les Samsung Galaxy, et le partage de fichiers devient presque instantané

En novembre dernier, Google a surpris en déployant une mise à jour de son outil Quick Share basé sur Android, permettant aux utilisateurs de Pixel 10 de partager des fichiers avec des iPhone via AirDrop. Quatre mois jour pour jour plus tard, Samsung a suivi en déployant la même fonctionnalité sur ses meilleurs smartphones, et au moment d’écrire ces lignes, plus de 30 téléphones Android peuvent désormais envoyer et recevoir des fichiers vers et depuis les iPhone d’Apple sans difficulté.

Hier a marqué le lancement des Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, et comme ils fonctionnent tous sous One UI 9, basé sur Android 17, dès leur sortie de boîte, ces trois nouveaux modèles ont accès à AirDrop via Quick Share.

Ainsi, comme le ferait tout journaliste tech consciencieux en ouvrant pour la première fois un Galaxy Z Fold 8, une photo a immédiatement été envoyée vers un iPhone Air puis renvoyée en retour. À des fins de test, bien entendu. Voici à quel point le processus a été rapide :

Comme indiqué plus haut, cette fonctionnalité n’est ni exclusive au Galaxy Z Fold 8 ni vraiment nouvelle pour les téléphones Android de manière générale. Mais en regardant Galaxy Unpacked, un constat s’est imposé, aucun article n’avait encore été publié pour montrer AirDrop via Quick Share dans toute sa fluidité. Voilà qui est fait. Une attente de huit mois, et un changement important.

(Image credit: Samsung)

À noter, si un téléphone Android compatible avec AirDrop via Quick Share est utilisé, il faudra sélectionner « Tout le monde (10 minutes) » dans les paramètres Quick Share pour que l’appareil soit visible depuis l’iPhone utilisé pour l’envoi ou la réception. Sur iPhone, il faudra choisir « Tout le monde pendant 10 minutes » dans le menu Bluetooth du Centre de contrôle. Bon partage de fichiers.