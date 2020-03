Disney Plus : le lancement peut-il être reporté au-delà du 7 avril ?

Coup de tonnerre samedi soir, à 72 heures du lancement de Disney Plus en France. Le compte Twitter de la plateforme SVOD annonce un report de la sortie de deux semaines. Cette dernière rendra son catalogue - de 500 films et 350 séries / émissions - disponible à partir du 7 avril 2020.

Encore un peu de patience pour nos fans français, notre service de streaming Disney+ arrive bientôt… mais à la demande du @GouvernementFR, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu'au mardi 7 avril 2020. #DisneyPlusMarch 21, 2020

Des milliers de réclamations ont alors émergé sur le réseau social, principalement dirigées contre le gouvernement français. Disney ayant cité Matignon comme responsable de cette décision de report. « L’Etat français. Cette gêne supplémentaire, pour tout, tout le temps » soupire @lordmahammer. Tandis qu’@eyeondisney se demande : « Qu’on regarde Disney+ ou Netflix ou Prime Video ou 6play ou YouTube - ça change quoi concrètement ? La bande passante reste la même, non ? ».

En réalité, l’Etat français - sur recommandation de l’Union Européenne - a bien conseillé à l’ensemble des acteurs du streaming vidéo de limiter temporairement la résolution de leurs contenus, pour optimiser la bande passante en période de confinement. Mais il ne semble pas être le seul responsable de ce retard.

Pour Orange, Disney Plus va saturer le réseau français

Selon Jean-Luc Vuillemin, patron du réseau Orange, il existe des différences notoires entre Netflix et Disney Plus, différences qui jouent aujourd’hui en défaveur du second. Netflix dispose en effet d’un data center local, avec des embranchements régionaux qui fluidifient le trafic. Disney Plus, en revanche, a hébergé la totalité de ses contenus sur les serveurs d’Amazon (AWS) et transportent les données en France, via les serveurs internationaux d’Orange. Une stratégie qui permet à la firme de Mickey de réduire ses coûts de diffusion… mais qui pourrait perturber massivement bon nombre de services et de sites internet qui passent par ces interconnexions.

Bon, je reprends, Netflix a son propre data center implanté en France et directement connecté au réseau OF. Disney « tire » via des CDN interconnectés partout en Europe sur les réseaux internationaux Orange, ca fait pas la même chose en terme de traffic et d’éléments impactés.. https://t.co/oxwWkQTch7March 21, 2020

Le lancement repoussé de Disney Plus permettrait ainsi à Orange - dont le gouvernement est actionnaire - de fournir la qualité de service optimale indispensable à l’ensemble de ses clients, plus particulièrement encore en cette période de réseaux saturés.

Reste à savoir si ce report pourra être répété tant que le confinement perdure, afin de préserver la bande passante des services Orange. Comme de l’Internet français. Dans le reste de l’Europe, Disney Plus sort toujours le 24 mars. Mais avec un débit réduit de 25% dans tous les pays hôtes.