Disney Plus : la liste complète des films, séries et émissions diffusés dès le lancement

La plateforme de streaming vidéo Disney apparaîtra ce mois-ci comme une nouvelle option très attractive sur l’ensemble des box internet françaises et européennes. Préparant le terrain, Disney vient de présenter la liste complète des films, séries et émissions qui seront diffusés sur Disney Plus dès le lancement du service et un peu plus tard, au cours de l’année 2020. Le catalogue s’avère impressionnant : 500 films, 350 séries dont l’intégralité des épisodes du show intergénérationnel Les Simpsons. Les fans des univers Marvel et Star Wars ne seront pas en reste, même s’il faudra s’armer de patience pour apprécier Avengers: Endgame ou Star Wars: L’ascension de Skywalker devant son écran TV. En France, le principe de chronologie des médias réclame en effet un délai d’attente de 17 à 36 mois entre la sortie en salle et la diffusion SVOD d’un long métrage.
Parmi les autres titres qui marqueront ces débuts de Disney Plus, citons Avatar de James Cameron, la trilogie Maman, j’ai raté l’avion, la majeure partie des films Pixar et même la plupart des films X-Men de la Fox (à l’exception des films adultes comme Logan et Deadpool).
Rendez-vous donc le 24 mars sur Disney Plus. L’abonnement sera au prix de 6,99 € par mois. Ou gratuit si vous avez déjà souscrit au pack Ciné / Séries de Canal Plus.
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Tous les films Disney disponibles sur Disney Plus
A la recherche d’un long métrage à partager en famille, entre amis ou pour un plaisir solo ? Explorez le catalogue des films Disney ci-dessous.
- 101 DALMATIENS 2 : SUR LA TRACE DES HEROS
- 102 DALMATIENS
- 20 000 LIEUES SOUS LES MERS
- 3 ÉTOILES, 36 CHANDELLES
- 4 BASSETS POUR UN DANOIS
- À LA POURSUITE DE DEMAIN
- À NOUS DE JOUER
- ALADDIN
- ALADDIN ET LE ROI DES VOLEURS
- ALEXANDER ET SA JOURNÉE ÉPOUVANTABLEMENT TERRIBLE ET AFFREUSE
- ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (1951)
- ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (2010)
- ALICE DE L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
- AMERICA'S HEART & SOUL
- AMIENNEMIES
- AMY
- ANNIE (1999)
- ANTARTICA, PRISONNIERS DU FROID
- ATLANTIDE, L'EMPIRE PERDU
- AU ROYAUME DES SINGES
- AVALON HIGH : UN AMOUR LÉGENDAIRE
- BABES IN TOYLAND
- BABY-SITTOR
- BAMBI
- BAMBI 2
- BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ
- BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS
- BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
- BENJI LA MALICE
- BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOUROUS
- BIENVENUE CHEZ LES SCOUTS !
- BIENVENUE CHEZ LEZ ROBINSON
- BIENVENUE CHEZ TRUDY
- BLANCHE-NEIGE ET LES SEPTS NAINS
- BOBBY DES GREYFRIARS
- BRINK, CHAMPION DE ROLLER
- CADENCE
- CADET KELLY
- CALLOWAY LE TRAPPEUR
- CALVIN ET TYCO
- CAMP ROCK
- CAMP ROCK 2
- CASEBUSTERS
- CENDRILLON (1950)
- CENDRILLON (2015)
- CENDRILLON 2 : UNE VIE DE PRINCESSE
- CHASSEURS DE VAMPIRE
- CHÉRIE, J’AI RÉTRÉCI LES GOSSES
- CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BÉBÉ
- CHÉRIE, NOUS AVONS ÉTÉ RÉTRÉCIS
- CHICKEN LITTLE
- CHIENS DES NEIGES
- CHIMPANZES
- CLOCHETTE ET L’EXPÉDITION FÉERIQUE
- CLOCHETTE ET LA PIERRE DE LUNE
- CLOCHETTE ET LE SECRET DES FÉES
- CLOUD 9, L'ULTIME FIGURE
- COOL ATTITUDE, LE FILM
- COQUIN DE PRINTEMPS
- CROC-BLANC
- DANS L’OMBRE DE MARY
- DARBY O'GILL ET LES FARFADETS
- DAVY CROCKETT ET LES PIRATES DE LA RIVIÈRE
- DAVY CROCKETT, ROI DES TRAPPEURS
- DES AMOURS DE SŒURCIÈRES
- DES AMOURS DE SŒURCIÈRES 2
- DES VACANCES INOUBLIABLES
- DESCENDANTS
- DESCENDANTS 2
- DINGO ET MAX
- DINGO ET MAX 2 : LES SPORTIFS DE L'EXTRÊME
- DINOSAURE
- DISNEY BABYSITTING NIGHT (2016)
- DOUBLE ÉQUIPE
- DOUG, LE FILM DOUMA ET SES AMIS
- DRÔLES DE VACANCES
- DUMBO (1941)
- EMBROUILLES DANS LA GALAXIE
- EMILE ET LES DÉTECTIVES
- ESCALE IMPRÉVUE
- FACE OU PILE
- FANTASIA
- FANTASIA 2000
- FELINS
- FIDÈLE VAGABOND
- FIGURE LIBRE (L'ART DU PATINAGE)
- FLUBBER
- FRANK ET OLLIE
- FRANKENWEENIE (2012)
- FREAKY FRIDAY - DANS LA PEAU DE MA MÈRE (2003)
- FRÈRE DES OURS
- FRÈRE DES OURS 2
- FUZZBUCKET, L'AMI INVISIBLE
- GEORGE DE LA JUNGLE
- GEORGE DE LA JUNGLE 2
- GRAINE DE HÉROS
- GRANDIR
- GRIZZLI
- GUS
- HACKSAW
- HANNAH MONTANA : LE FILM
- HANNAH MONTANA ET MILEY CYRUS : LE FILM CONCERT ÉVÈNEMENT
- HERCULE
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- HIGH SCHOOL MUSICAL 2
- HIGH SCHOOL MUSICAL 3
- HISTOIRES ENCHANTÉES
- HOCUS POCUS : LES TROIS SORCIÈRES
- HYPER NOËL
- IMMORTELS
- INTO THE WOODS - PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
- INVINCIBLE
- JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE
- JOHN CARTER
- JOHNNY KAPAHALA
- JOHNNY TSUNAMI
- JONAS BROTHERS : LE CONCERT ÉVÉNEMENT
- JOURNAL INTIME D'UNE FUTURE STAR JUMP IN !
- JUSTIN MORGAN HAD A HORSE
- KIM POSSIBLE, MISSION CUPIDON
- KUZCO 2 – KING KRONK
- KUZCO, L'EMPEREUR MÉGALO
- L'APPRENTI MILLIONNAIRE
- L’APPRENTI SORCIER
- L'APPRENTIE SORCIÈRE
- L’ÉCOLE FANTASTIQUE
- L’HISTOIRE DE PIXAR
- L’INCROYABLE RANDONNÉE
- L’ORDINATEUR EN FOLIE
- LA BANDE À PICSOU, LE FILM : LE TRÉSOR DE LA LAMPE PERDUE
- LA BELLE AU BOIS DORMANT
- LA BELLE ET LA BÊTE (1991)
- LA BELLE ET LA BÊTE 2 : LE NOËL ENCHANTÉ
- LA BELLE ET LE CLOCHARD
- LA BELLE ET LE CLOCHARD 2 : L'APPEL DE LA RUE
- LA CANE AUX ŒUFS D'OR
- LA COCCINELLE À MEXICO
- LA COCCINELLE À MONTE-CARLO
- LA COCCINELLE REVIENT
- LA COLO DES GOURMANDS
- LA CONFIANCE DES CHEVAUX
- LA COUR DE RÉCRÉ : LES PETITS CONTRE-ATTAQUENT
- LA COUR DE RÉCRÉ : RENTRÉE EN CLASSE SUPÉRIEURE
- LA COUR DE RÉCRÉ : VIVE LES VACANCES !
- LA COURSE AU TRÉSOR LA DAME DE KATWE
- LA DRÔLE DE VIE DE TIMOTHY GREEN
- LA FABULOUS AVENTURE DE SHARPAY
- LA FÉE CLOCHETTE
- LA FERME SE REBELLE
- LA FIANCÉE DE PAPA (1961)
- LA GRANDE AVENTURE DES MUPPETS
- LA GRANDE PRAIRIE
- LA HOTTE MAGIQUE
- LA LEGENDE DE L'ETALON NOIR
- LA LÉGENDE DE TARZAN ET JANE
- LA MAISON DU FUTUR
- LA MISSION DE CHIEN NOËL
- LA MONTAGNE ENSORCELÉE (1975)
- LA MONTAGNE ENSORCELÉE (2009)
- LA MORSURE DU LÉZARD
- LA NAISSANCE D'UNE NOUVELLE STAR
- LA PATROUILLE FANTÔME
- LA PETITE SIRENE
- LA PETITE SIRENE 2 : RETOUR A L'OCEAN
- LA PLANÈTE AU TRÉSOR
- LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE
- LA REINE DES NEIGES
- LA STAR IDÉALE
- LA TERRE SACRÉE DES BISONS
- LA VOIE TRACÉE
- LE BOSSU DE NOTRE-DAME
- LE BOSSU DE NOTRE-DAME II : LE SECRET DE QUASIMODO
- LE CHAT QUI VIENT DE L'ESPACE
- LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS
- LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 2 : LA FAMILLE VIENT DE S’AGRANDIR
- LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 3
- LE COMBAT DE RUBY BRIDGES
- LE CRAPAUD ET LE MAITRE D'ECOLE
- LE DESERT VIVANT
- LE DRAGON RÉCALCITRANT
- LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE
- LE FANTÔME DE BARBE-NOIRE
- LE FANTOME DES MONTAGNES
- LE FANTÔME DU CINÉMA
- LE GANG DES CHAUSSONS AUX POMMES
- LE GARÇON IDÉAL
- LE GARÇON QUI VENAIT DE LA MER
- LE GEEK CHARMANT
- LE GRAND COUP DE MAX KEEBLE
- LE GRAND SOIR
- LE JAGUAR, SEIGNEUR DE L'AMAZONE
- LE JOURNAL DE JAIMIE
- LE LIVRE DE LA JUNGLE (1966)
- LE LIVRE DE LA JUNGLE (2016)
- LE LIVRE DE LA JUNGLE 2
- LE LUTIN
- LE MANOIR DE LA MAGIE
- LE MANOIR HANTÉ ET LES 999 FANTÔMES
- LE MONDE DE NARNIA : LE LION, LA SORCIERE BLANCHE, ET L'ARMOIRE MAGIQUE
- LE MONDE DE NARNIA : LE PRINCE CASPIAN
- LE MONDE FANTASTIQUE D'OZ
- LE MONDE MAGIQUE DE LA BELLE ET LA BÊTE
- LE NOUVEL ESPION AUX PATTES DE VELOURS (1997)
- LE PLUS BEAU CADEAU DE NOËL
- LE PLUS BEAU DES COMBATS
- LE PRINCE ET LE PAUVRE
- LE RANCH DU BONHEUR
- LE RETOUR DE JAFAR
- LE RETOUR DU GANG DES CHAUSSONS AUX POMMES
- LE ROI LION
- LE ROI LION 2 : L'HONNEUR DE LA TRIBU
- LE ROI LION 3 : HAKUNA MATATA
- LE SECRET DE LA GOURDE MAGIQUE
- LE SECRET DE LA PETITE SIRENE
- LE SORTILÈGE DE CENDRILLON
- LE TRÉSOR DE MATACUMBA
- LE TRIOMPHE DE JACE
- LE TROU NOIR
- LEMONADE MOUTH
- L'ENFER BLANC
- LEROY & STITCH
- LES 101 DALMATIENS (1961)
- LES 101 DALMATIENS (1996)
- LES 2 FONT LA "PÈRE"
- LES AILES POURPRES
- LES ARISTOCHATS
- LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA
- LES AVENTURES DE PERRI
- LES AVENTURES DE PORCINET
- LES AVENTURES DE POT-AU-FEU
- LES AVENTURES DE ROCKETEER
- LES AVENTURES DE TIGROU
- LES AVENTURES DE WINNIE L'OURSON
- LES AVENTURES D'HUCKLEBERRY FINN
- LES AVENTURES DU PETIT GOUROU
- LES CHEETAH GIRLS
- LES CHEETAH GIRLS : UN MONDE UNIQUE
- LES CHEETAH GIRLS 2 : VIVA ESPANA !
- LES CHEMINS DU TRIOMPHE
- LES CHIOTS NOËL, LA RELÈVE EST ARRIVÉE
- LES COPAINS CHASSEURS DE TRÉSOR
- LES COPAINS DANS L'ESPACE
- LES COPAINS DES NEIGES
- LES COPAINS ET LA LÉGENDE DU CHIEN MAUDIT
- LES COPAINS FÊTENT NOËL
- LES COPAINS SUPER-HÉROS
- LES COUNTRY BEARS
- LES ÉNIGMES DE L'ATLANTIDE
- LES FILLES DE L'OCÉAN
- LES LÉGENDES DE L'OUEST
- LES MONDES DE RALPH
- LES MUPPETS : ÇA, C’EST DU CINÉMA !
- LES MUPPETS, LE RETOUR
- LES NAUFRAGÉS DE L'ÎLE AUX PIRATES
- LES NOUVEAUX HÉROS
- LES PETITS CHAMPIONS
- LES PETITS CHAMPIONS 2
- LES PETITS CHAMPIONS 3 LES QUINTUPLÉS
- LES ROBINSONS DES MERS DU SUD (1960)
- LES SECRETS DE LA VIE
- LES SOEURS CALLUM
- LES SORCIÈRES D'HALLOWEEN
- LES SORCIÈRES D'HALLOWEEN 2
- LES SORCIÈRES D'HALLOWEEN 3
- LES SORCIÈRES D'HALLOWEEN 4
- LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE – LE FILM
- LES TROIS MOUSQUETAIRES
- LES VISITEURS D’UN AUTRE MONDE
- L'ESPION AUX PATTES DE VELOURS (1965)
- LET IT SHINE
- L'ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK
- L'HOMME LE PLUS FORT DU MONDE
- L'HONORABLE GRIFFIN
- L'ILE AU TRESOR
- L'ÎLE AU TRÉSOR DES MUPPETS
- LILO & STITCH
- LILO & STITCH 2 : HAWAÏ, NOUS AVONS UN PROBLÈME !
- L'INCROYABLE VOYAGE
- L'INCROYABLE VOYAGE À SAN FRANCISCO
- LIONS D’AFRIQUE
- LIZZIE MCGUIRE
- LONE RANGER, NAISSANCE D'UN HÉROS
- MA PIRE JOURNÉE
- MA SŒUR EST INVISIBLE !
- MA SŒUR EST UNE EXTRATERRESTRE
- MALEFIQUE
- MARY POPPINS
- MAXI PAPA
- MCFARLAND
- MÉLODIE COCKTAIL
- MERLIN L’ENCHANTEUR
- MES AMIS LES OURS
- MICKEY, IL ÉTAIT DEUX FOIS NOËL
- MICKEY, IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL
- MILO SUR MARS
- MINUTEMEN, LES JUSTICIERS DU TEMPS
- MIRACLE
- MIRACLE À MINUIT
- MIRACLE SUR LA DEUXIÈME LIGNE
- MISSION G
- MON AMI JOE
- MON CLONE ET MOI
- MON MARTIEN FAVORI
- MONTE LA-D'SSUS
- MOTOCROSS MR. BOOGEDY
- MR. MAGOO MULAN
- MULAN 2 : LA MISSION DE L’EMPEREUR
- NATTY GANN
- NE REGARDE PAS SOUS TON LIT
- NÉS EN CHINE
- NEWSIES
- NEWSIES (COMEDIE MUSICALE)
- NOËL CHEZ LES MUPPETS
- NUIT MAGIQUE
- OLIVER ET COMPAGNIE
- ONCE UPON A MATTRESS
- OPERATION DUMBO DROP
- OPÉRATION MUPPETS
- OPÉRATION WALKER
- OZ, UN MONDE EXTRAORDINAIRE
- PAPA, LA FAC ET MOI
- PETER ET ELLIOTT LE DRAGON (1977)
- PETER PAN
- PETER PAN 2 - RETOUR AU PAYS IMAGINAIRE
- PHINÉAS ET FERB, LE FILM : VOYAGE DANS LA 2E DIMENSION
- PINOCCHIO
- PIRATES DES CARAIBES : JUSQU'AU BOUT DU MONDE
- PIRATES DES CARAIBES : LA FONTAINE DE JOUVENCE
- PIRATES DES CARAIBES : LA MALEDICTION DU BLACK PEARL
- PIRATES DES CARAIBES : LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
- PLANES
- PLANES 2
- PLANÈTE SECRÈTE
- POCAHONTAS
- POCAHONTAS 2 : UN MONDE NOUVEAU
- POINT ZÉRO
- POLLEN
- POLLYANNA
- PRÉSIDENT JUNIOR
- PRINCE OF PERSIA : LES SABLES DU TEMPS
- PRINCESS PROTECTION PROGRAM : MISSION ROSALINDA
- PRINCESSE MALGRÉ ELLE
- PRINCESSE ON ICE
- QUELLE VIE DE CHIEN ! (1959)
- RAIPONCE
- RASTA ROCKETT
- RÊVE DE CHAMPION
- ROBIN DES BOIS ET SES JOYEUX COMPAGNONS
- ROBIN DES BOIS
- ROX ET ROUKY
- ROX ET ROUKY 2
- SACRÉ PÈRE NOËL
- SALE MÔME
- SALUDOS AMIGOS (1943)
- SAMMY, THE WAY-OUT
- SEAL SAVANT EN HERBE
- SCOTT, LE FILM
- SECRETARIAT
- SKYLAR LEWIS: CHASSEUSE DE MONSTRES
- SKYRUNNERS - L'ODYSSÉE DES FRÈRES BURNS
- SOS DADDY
- STARSTRUCK
- STITCH! LE FILM
- SULTAN AND THE ROCK STAR
- SUPER NOËL
- SUPER NOËL MÉGA GIVRÉ
- TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
- TARZAN
- TARZAN 2
- TEEN BEACH 2
- TEEN BEACH MOVIE
- THE BOYS : L'HISTOIRE DES FRERES SHERMAN
- THE FINEST HOURS
- THE GHOSTS OF BUXLEY HALL
- THE JUNGLE BOOK : MOWGLI'S STORY
- THE WILD
- TINI : LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA
- TOM ET HUCK
- TRAIL OF THE PANDA
- TROIS CABALLEROS
- TRON
- TRON : L'HÉRITAGE
- UN AMOUR DE COCCINELLE
- UN CANDIDAT AU POIL
- UN CHIEN ENVAHISSANT
- UN COSMONAUTE CHEZ LE ROI ARTHUR
- UN COSTUME POUR DEUX
- UN COWBOY À HAWAÏ
- UN DRÔLE DE NOËL
- UN LANCER À UN MILLION DE DOLLARS
- UN MARIAGE DE PRINCESSE
- UN MATCH AU SOMMET
- UN NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
- UN PARCOURS DE LÉGENDE
- UN PÈRE PAS COMME LES AUTRES
- UN VENDREDI DINGUE, DINGUE, DINGUE (1977)
- UNDERDOG, CHIEN VOLANT NON IDENTIFIÉ
- UNE ÉQUIPE DE CHEFS
- UNE ÉQUIPE DE NASES!
- VIE DE CHIEN, VIE DE CHÂTEAU
- VOLT, STAR MALGRÉ LUI
- WAKING SLEEPING BEAUTY
- WALT & EL GRUPO
- WENDY WU
- WHISPERS : AN ELEPHANT'S TALE
- WINNE L'OURSON
- WINNIE L'OURSON 2 : LE GRAND VOYAGE
- WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉLANT
- WINNIE L'OURSON : BONNE ANNEE
- ZACH & CODY – LE FILM
- ZAPPED : UNE APPLICATION D'ENFER!
- ZENON ET LA DEESSE DE LA LUNE
- ZENON ET LES ALIENS
- ZENON, LA FILLE DU 21E SIECLE
- Z-O-M-B-I-E
- ZOOTOPIE
Toutes les séries Disney diffusées sur Disney Plus
Vous êtes plutôt séries TV ? (re)Découvrez la totalité des feuilletons et des dessins animés produits par la maison de Mickey. Attention, beaucoup de perles nostalgiques.
- AGENT K.C. (YR 1 2014/15 EPS 1-29)
- AGENT K.C. (YR 2 2015/16 EPS 30-55)
- AGENT K.C. (YR 3 2016/17 EPS 56-81)
- ANDI (YR 1 2016/17 EPS 1-13)
- ANDI (YR 2 2017/18 EPS 14-39)
- AUSTIN & ALLY (YR 1 2011/12 EPS 1-19)
- AUSTIN & ALLY (YR 2 2012/13 EPS 20-45)
- AUSTIN & ALLY (YR 3 2013/14 EPS 46-67)
- AUSTIN & ALLY (YR 4 2014/15 EPS 68-87)
- AUX FRONTIÈRES DE L'ÉTRANGE (YR 1 1998/99 EPS 01-13)
- AUX FRONTIÈRES DE L'ÉTRANGE (YR 2 1999/00 EPS 14-39)
- AUX FRONTIÈRES DE L'ÉTRANGE (YR 3 2000/01 EPS 40-65)
- BAYMAX ET LES NOUVEAUX HEROS (COURTS-METRAGES)
- BAYMAX ET LES NOUVEAUX HEROS (COURTS-METRAGES)
- BEST FRIENDS WHENEVER (YR 1 2015/16 EPS 1-19)
- BEST FRIENDS WHENEVER (YR 2 2016/17 EPS 20-32)
- BONNE CHANCE CHARLIE (YR 1 2009/10 EPS 1-26)
- BONNE CHANCE CHARLIE (YR 2 2010/11 EPS 27-56)
- BONNE CHANCE CHARLIE (YR 3 2011/12 EPS 57-79)
- BONNE CHANCE CHARLIE (YR 4 2012/13 EPS 80-100)
- CAMP KIKIWAKA (YR 1 2014/15 EPS 1-21)
- CAMP KIKIWAKA (YR 2 2015/16 EPS 22-42)
- CAMP KIKIWAKA (YR 3 2017/18 EPS 43-58)
- COUACS EN VRAC (YR 1 1996/97 EPS 1-39)
- DISNEY DESCENDANTS GENERATION MECHANTS (YR 1 2015/16 EPS 1-18)
- DISNEY DESCENDANTS GENERATION MECHANTS (YR 2 2016/17 EPS 19-36)
- DISNEY LA GARDE DU ROI LION (YR 1 2015/16 EPS 1-28)
- DISNEY LA GARDE DU ROI LION (YR 2 2016/17 EPS 29-58)
- DISNEY SYDNEY AU MAX (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
- DISNEY VAMPIRINA : LES MONSTRUEUSES SUR SCENE (COURTS-METRAGES) (YR 1 2017/18 EPS 1-7)
- DOCTEUR LA PELUCHE (YR 1 2011/12 EPS 1-26)
- DOCTEUR LA PELUCHE (YR 2 2013/14 EPS 27-63)
- DOCTEUR LA PELUCHE (YR 3 2014/15 EPS 64-92)
- DOCTEUR LA PELUCHE (YR 4 2015/16 EPS 93-120)
- DOUG (YR 1 1996/97 EPS 1-26)
- DOUG (YR 2 1997/98 EPS 27-34)
- DOUG (YR 3 1998/99 EPS 35-65)
- ELENA D’AVALOR (COURTS-METRAGES) (YR 1 2016/17 EPS 1-10)
- ELENA D'AVALOR (YR 1 2015/16 EPS 1-26)
- ELENA D'AVALOR (YR 2 2017/18 EPS 27-51)
- FANCY NANCY CLANCY (YR 1 2017/18 EPS 1-25)
- FRANKIE & PAIGE (YR 1 2015/16 EPS 1-21)
- FRANKIE & PAIGE (YR 2 2016/17 EPS 22-42)
- FRANKIE & PAIGE (YR 3 2017/18 EPS 43-63)
- GARGOYLES, LES ANGES DE LA NUIT (YR 1 1994/95 EPS 1-13)
- GARGOYLES, LES ANGES DE LA NUIT (YR 2 1995/96 EPS 14-65)
- GARGOYLES, LES ANGES DE LA NUIT (YR 3 1996/97 EPS 66-78)
- HANNAH MONTANA (YR 1 2005/06 EPS 1-26)
- HANNAH MONTANA (YR 2 2006/07 EPS 27-56)
- HANNAH MONTANA (YR 3 2008/09 EPS 57-86)
- HANNAH MONTANA FOREVER (YR 4 2009/10 EPS 87-101)
- HENRY CALIMONSTRE (YR 1 2012/13 EPS 1-26)
- HENRY CALIMONSTRE (YR 2 2014/15 EPS 27-49)
- INCORRIGIBLE CORY (YR 3 1995/96 EPS 46-67)
- INCORRIGIBLE CORY (YR 4 1996/97 EPS 68-89)
- INCORRIGIBLE CORY (YR 5 1997/98 EPS 90-113)
- INCORRIGIBLE CORY (YR 6 1998/99 EPS 114-135)
- INCORRIGIBLE CORY (YR 7 1999/00 23 EPS 136-158)
- JAKE ET LES PIRATES DU PAYS IMAGINAIRE (YR 1 2010/11 EPS 1-26)
- JAKE ET LES PIRATES DU PAYS IMAGINAIRE (YR 2 2011/12 EPS 27-64)
- JAKE ET LES PIRATES DU PAYS IMAGINAIRE (YR 3 2013/14 EPS 65-100)
- JAKE ET LES PIRATES DU PAYS IMAGINAIRE (YR 4 2014/15 EPS 101-120)
- JESSIE (YR 1 2011/12 EPS 1-26)
- JESSIE (YR 2 2012/13 EPS 27-54)
- JESSIE (YR 3 2013/14 EPS 55-81)
- JESSIE (YR 4 2014/15 EPS 82-101)
- KIM POSSIBLE (YR 1 2001/02 EPS 1-21)
- KIM POSSIBLE (YR 2 2002/03 EPS 22-52)
- KIM POSSIBLE (YR 3 2004/05 EPS 53-65)
- KIM POSSIBLE (YR 4 2006/07 EPS 66-87)
- LA BANDE À DINGO (YR 1 1992/93 EPS 1-78)
- LA BANDE A PICSOU (COURTS-METRAGES) (YR 1 2016/17 EPS 1-15)
- LA BANDE A PICSOU (YR 1 2016/17 EPS 1-25)
- LA BANDE A PICSOU (YR 2 1989/90 EPS 66-95)
- LA BANDE A PICSOU (YR 3 1990/91 EPS 96-100)
- LA BOUTIQUE DE MINNIE (YR 1 2011/12 EPS 1-10)
- LA BOUTIQUE DE MINNIE (YR 2 2012/13 EPS 11-20)
- LA BOUTIQUE DE MINNIE (YR 3 2013/14 EPS 21-40)
- LA COUR DE RECRE (YR 1 1997/98 EPS 1-13)
- LA COUR DE RECRE (YR 2 1998/99 EPS 14-26)
- LA COUR DE RECRE (YR 3 1999/00 EPS 27-65)
- LA LEGENDE DES TROIS CABALLEROS (YR 1 2017/18 EPS 1-13)
- LA LOI DE MILO MURPHY (YR 1 2016/17 EPS 1-21)
- LA MAISON DE MICKEY (YR 1 2005/06 EPS 1-26)
- LA MAISON DE MICKEY (YR 3 2009/10 EPS 66-100)
- LA MAISON DE MICKEY (YR 4 2011/12 EPS 101-122)
- LA MAISON DE MICKEY (YR 5 2013/14 EPS 123-132)
- LA MAISON DE MICKEY (YR 6 2016/17 EPS 58-76)
- LA PETITE SIRÈNE (YR 1 1992/93 EPS 1-13)
- LA PETITE SIRÈNE (YR 2 1993/94 EPS 14-22)
- LA PETITE SIRÈNE (YR 3 1994/95 EPS 23-30)
- LA REINE DES NEIGES : MAGIE DES AURORES BORÉALES (COURT-METRAGE) (YR 1 2016/17 EPS 1-4)
- LA VIE DE CROISIERE DE ZACK ET CODY (YR 1 2008/09 EPS. 1-21)
- LA VIE DE CROISIERE DE ZACK ET CODY (YR 2 2009/10 EPS 22-51)
- LA VIE DE CROISIERE DE ZACK ET CODY (YR 3 2010/11 EPS 52-73)
- LA VIE DE PALACE DE ZACK ET CODY (YR 1 2004/05 EPS 1-26)
- LA VIE DE PALACE DE ZACK ET CODY (YR 2 2005/06 EPS 27-65)
- LA VIE DE PALACE DE ZACK ET CODY (YR 3 2006/07 EPS 66-87)
- LE MONDE DE BINGO & ROLLY (YR 1 2016/17 EPS 1-25)
- LE MONDE DE RILEY (YR 1 2013/14 EPS 1-21)
- LE MONDE DE RILEY (YR 2 2014/15 EPS 22-51)
- LE MONDE DE RILEY (YR 3 2015/16 EPS 52-72)
- LE PHINEAS ET FERB SHOW (COURTS-METRAGES) (YR 1 2010/11 EPS 1-10)
- LES BIO-TEENS (YR 1 2011/12 EPS 1-20)
- LES BIO-TEENS (YR 2 2012/13 EPS 21-46)
- LES BIO-TEENS (YR 3 2013/14 EPS 47-72)
- LES BIO-TEENS (YR 4 2014/15 EPS 73-98)
- LES BIO-TEENS : FORCES SPECIALES (YR 1 2015/16 EPS 1-16)
- LES CANARDS DE L'EXPLOIT (YR 1 1996/97 EPS 1-26)
- LES MUPPET BABIES (YR 1 2017/18 EPS 1-20)
- LES MUPPET BABIES : "MONTRE ET RACONTE" (YR 1 2017/18 EPS 1-10)
- LES MUPPETS (YR 1 2015/16 EPS 1-16)
- LES MYSTERES DE GRAVITY FALLS (COURTS-METRAGES) (YR 1 2012/13 EPS 1-17)
- LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE L'OURSON (YR 2 1989/90 EPS 27-32)
- LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE L'OURSON (YR 3 1990/91 EPS 33-42)
- LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE L'OURSON (YR 4 1991/92 EPS 43-50)
- LES PETITES CHANSONS (YR 1 2017/18 EPS 1-20)
- LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE (YR 1 2007/08 EPS 1-21)
- LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE (YR 2 2008/09 EPS 22-51)
- LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE (YR 3 2009/10 EPS 52-81)
- LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE (YR 4 2010/11 EPS 82-110)
- LILO & STITCH : LA SÉRIE (YR 1 2003/04 EPS 1-39)
- LILO & STITCH : LA SÉRIE (YR 2 2004/05 EPS 40-65)
- LIV & MADDIE (YR 1 2013/14 EPS 1-21)
- LIV & MADDIE (YR 2 2014/15 EPS 22-45)
- LIV & MADDIE (YR 3 2015/16 EPS 46-65)
- LIV & MADDIE (YR 4 2016/17 EPS 66-80)
- LIZZIE MCGUIRE (YR 1 2000/01 EPS 1-31)
- LIZZIE MCGUIRE (YR 2 2001/02 EPS 32-65)
- MARIAGES DE REVE DISNEY (YR 1 2017/18 EPS 1-6)
- MICKEY ET SES AMIS : TOP DEPART ! (YR 1 2016/17 EPS 1-26)
- MICKEY ET SES AMIS : TOP DEPART ! (YR 2 2017/18 EPS 27-51)
- MICKEY MOUSE (COURTS-MÉTRAGES) (YR 1 2012/13 EPS 1-19)
- MICKEY MOUSE (COURTS-MÉTRAGES) (YR 2 2013/14 EPS 20-39)
- MICKEY MOUSE (COURTS-MÉTRAGES) (YR 3 2014/15 EPS 40-57)
- MICKEY MOUSE (COURTS-MÉTRAGES) (YR 4 2016/17 EPS 58-76)
- MICKEY MOUSE (COURTS-MÉTRAGES) (YR 5 2018/19 EPS 77-94)
- MIRACULOUS, LES AVENTURES DE LADYBUG ET CHAT NOIR (YR 2 2017/18 EPS 27-52)
- MYSTER MASK (YR 1 1991/92 EPS 1-78)
- MYSTER MASK (YR 2 1992/93 EPS 79-91)
- PHÉNOMÈNE RAVEN (YR 1 2002/03 EPS 1-21)
- PHÉNOMÈNE RAVEN (YR 2 2003/04 EPS 22-43)
- PHÉNOMÈNE RAVEN (YR 3 2004/05 EPS 44-78)
- PHÉNOMÈNE RAVEN (YR 4 2005/06 EPS 79-100)
- PHINEAS ET FERB (YR 1 2007/08 EPS 1-26)
- PHINEAS ET FERB (YR 2 2008/09 EPS 27-65)
- PHINEAS ET FERB (YR 3 2010/11 EPS 66-100)
- PHINEAS ET FERB (YR 4 2012/13 EPS 101-136)
- PRINCESSE SOFIA (YR 1 2012/13 EPS 1-25)
- PRINCESSE SOFIA (YR 2 2013/14 EPS 26-56)
- PRINCESSE SOFIA (YR 3 2014/15 EPS 57-86)
- PRINCESSE SOFIA (YR 4 2015/16 EPS 87-116)
- PYJAMASQUES (COURT METRAGE) (YR 1 2016/17 EPS 1-20)
- PYJAMASQUES (YR 1 2015/16 EPS 1-26)
- PYJAMASQUES (YR 2 2017/18 EPS 27-52)
- RAIPONCE, LA SERIE (YR 1 2016/17 EPS 1-25)
- RAIPONCE, LA SERIE (YR 2 2017/18 EPS 26-49)
- RAIPONCE, LA SERIE : LES PETITES HISTOIRES. (COURTS-MÉTRAGES) (YR 1 2016/17 EPS 1-4)
- RANDY CUNNINGHAM LE NINJA (YR 1 2011/12 EPS 1-26)
- RANDY CUNNINGHAM LE NINJA (YR 2 2013/14 EPS 27-50)
- RAVEN (YR 1 2016/17 EPS 1-13)
- RAVEN (YR 2 2017/18 EPS 14-34)
- SCOTT, PREMIER DE LA CLASSE (YR 1 2000/01 EPS 1-13)
- SCOTT, PREMIER DE LA CLASSE (YR 2 2001/02 EPS 14-39)
- SHÉRIF CALLIE AU FAR WEST (YR 1 2013/14 EPS 1-23)
- SHÉRIF CALLIE AU FAR WEST (YR 2 2014/15 EPS 24-45)
- SOUVENIRS DE GRAVITY FALLS (YR 1 2011/12 EPS 1-20)
- SOUVENIRS DE GRAVITY FALLS (YR 2 2013/14 EPS 21-41)
- SOY LUNA (YR 1 2015/16 EPS 1-80)
- STAR BUTTERFLY (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
- STAR BUTTERFLY (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
- STAR BUTTERFLY (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
- TATAMI ACADEMY (YR 1 2010/11 EPS 1-21)
- TATAMI ACADEMY (YR 2 2011/12 EPS 22-45)
- TATAMI ACADEMY (YR 4 2013/14 EPS 68-85)
- TATAMI ACADEMY (YR 4 2013/14 EPS 68-85)
- THE LODGE (YR 1 EPS 1-10)
- THE LODGE (YR 2 EPS 11-25)
- TIC ET TAC, LES RANGERS DU RISQUE (YR 1 1989/90 EPS 1-65)
- TIMON & PUMBAA (YR 1 1995/96 EPS 1-25)
- TIMON & PUMBAA (YR 2 1996/97 EPS 26-46)
- TIMON & PUMBAA (YR 3 1998/99 EPS 47-85)
- TRON : LA REVOLTE (YR 1 2011/12 EPS 1-18)
- VAMPIRINA (YR 1 2017/18 EPS 1-25)
- VIOLETTA (YR 1 2011/12 EPS 1-80)
Celles et ceux qui adorent les courts métrages seront servis. Avec une pièce de collection à voir impérativement : Steamboat Willie, le premier dessin animé de Walt Disney.
- À LA POURSUITE DE DEMAIN
- CHIEN DE SECOURS
- DES ARBRES ET DES FLEURS
- DESTINO
- DONALD CHEF-CUISTOT
- FERDINAND THE BULL
- FRANKENWEENIE (COURT METRAGE)
- L’ARBRE DE NOËL DE PLUTO
- LA CIGALE ET LA FOURMI
- LA FANFARE
- LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
- LA REINE DES NEIGES : UNE FETE GIVREE
- LE BRAVE PETIT TAILLEUR
- LE GRAND MECHANT LOUP
- LE PAUVRE ABANDONNE
- LE RETOUR DE TOBY LA TORTUE
- LE ROI MIDAS
- LE TOURBILLON
- LE VIEUX MOULIN
- LES ENFANTS DES BOIS
- LES REVENANTS SOLITAIRES
- LES TROIS PETITS COCHONS
- MICKEY A L'EXPOSITION CANINE
- MICKEY AU MOYEN AGE
- PLUTO BANDIT
- PLUTO ET LA TORTUE
- PLUTO JOUE A LA MAIN CHAUDE
- RAISON, DERAISON
- STEAMBOAT WILLIE
- SUPER RHINO
- TENDS LA PATTE
- UNE PETITE POULE AVISEE
Chavirez également pour des spectacles live basés sur les plus grands films d'animation Disney.
- DECORATING DISNEY : HOLIDAY MAGIC
- LA BÛCHE DE NOËL DU CHÂTEAU D'ARENDELLE
- LE MONDE MERVEILLEUX DE DISNEY PRESENTE LA PETITE SIRENE LIVE !
- RAIPONCE : MOI, J'AI UN RÊVE
Tous les films Pixar présents sur Disney Plus
Vous avez rejoint l’univers Disney avec Toy Story, Wall-E ou Cars ? Voici la collection des chefs d’œuvre du studio attendus sur Disney Plus.
- 1001 PATTES
- CARS CARS 2
- LA-HAUT
- LE MONDE DE DORY
- LE MONDE DE NEMO
- LE VOYAGE D'ARLO
- LES INDESTRUCTIBLES
- MONSTRES & CIE
- MONSTRES ACADEMY
- RATATOUILLE
- REBELLE
- TOY STORY
- TOY STORY 2
- TOY STORY 3
- VICE VERSA
- WALL-E
Pixar ne serait pas tout à fait Pixar sans ses courts époustouflants. Ils sont aussi à votre disposition sur la plateforme.
- AUNTIE EDNA / TATIE EDNA
- BAO
- BURN-E
- CARS TOON : EL MARTINDOR
- CARS TOON : HEAVY METAL MARTIN
- CARS TOON : LE HOQUET
- CARS TOON : L’INSECTE
- CARS TOON: AIR MARTIN
- DOUG EN MISSION SPECIALE
- DROLES D'OISEAUX SUR UNE LIGNE A HAUTE TENSION
- GEORGE & A.J.
- JOUR / NUIT
- LE JOUEUR D'ECHEC
- LE PARAPLUIE BLEU
- LES AVENTURES D'ANDRE ET WALLY B.
- TOY STORY TOON : VACANCES A HAWAÏ
Tous les films Marvel proposés sur Disney Plus
Les blockbusters Marvel arrivent en force sur le service. Enfin, pas tous. Ainsi, vous ne verrez pas les films Spider-Man sur cette liste, puisque Sony en possède les droits, ni L’Incroyable Hulk qui est distribué par Universal. Mais, vous aurez droit aux films X-Men, contrairement aux abonnés américains.
- ANT-MAN
- AVENGERS
- AVENGERS : L'ERE D'ULTRON
- CAPTAIN AMERICA : FIRST AVENGER
- CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
- CAPTAIN AMERICA : LE SOLDAT DE L'HIVER
- DOCTOR STRANGE
- HULK, LE ROYAUME DES CAUCHEMARS
- IRON MAN 2
- IRON MAN 3
- LES 4 FANTASTIQUES
- LES 4 FANTASTIQUES ET LE SURFER D'ARGENT
- LES GARDIENS DE LA GALAXIE
- THOR
- THOR : LE MONDE DES TENEBRES
- WOLVERINE : LE COMBAT DE L'IMMORTEL
- X-MEN
- X-MEN 2
- X-MEN ORIGINS : WOLVERINE
- X-MEN : APOCALYPSE
- X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST
- X-MEN : L'AFFRONTEMENT FINAL
- X-MEN : LE COMMENCEMENT
Marvel, ce sont aussi des séries télévisées. Et il y a de quoi s’y perdre en attendant l’ajout des dernières superproductions du MCU.
- AVENGERS : L'ÉQUIPE DES SUPER HEROS
- AVENGERS ASSEMBLE
- HULK ET LES AGENTS DU S.M.A.S.H.
- LE SURFEUR D’ARGENT
- LES GARDIENS DE LA GALAXIE (COURTS-MÉTRAGES)
- LES NOUVELLES AVENTURES DE SPIDER-MAN
- LES QUATRE FANTASTIQUES
- MARVEL : LES AGENTS DU S.H.I.E.L.D. saison 1
- MARVEL : LES AGENTS DU S.H.I.E.L.D. saison 2
- MARVEL : LES AGENTS DU S.H.I.E.L.D. saison 3
- MARVEL : LES AGENTS DU S.H.I.E.L.D. saison 4
- MARVEL : LES AGENTS DU S.H.I.E.L.D. saison 5
- MARVEL ANT-MAN (COURTS-MÉTRAGES)
- MARVEL AVENGERS : LA QUÊTE DE BLACK PANTHER
- MARVEL AVENGERS : SECRET WARS
- MARVEL AVENGERS : ULTRON REVOLUTION
- MARVEL LES GARDIENS DE LA GALAXIE
- MARVEL LES GARDIENS DE LA GALAXIE: OPERATION: EVASION
- MARVEL MASH-UP
- MARVEL RISING: INITIATION (COURTS-MÉTRAGES)
- MARVEL SPIDER-MAN
- MARVEL SPIDER-MAN (COURTS-MÉTRAGES)
- MARVEL ULTIMATE SPIDER-MAN VS LES SINISTRES 6
- MARVEL'S INHUMANS
- MARVEL : 75 ANS, DU PAPIER AU MONDE ENTIER
- MARVEL : LA NAISSANCE D'UN UNIVERS
- MARVEL SUPER HEROES : LES GLADIATEURS DE LA GLACE
- MARVEL'S IRON MAN & CAPTAIN AMERICA: HEROES UNITED
- ROCKET & GROOT
- SPIDER-MAN ET SES AMIS EXCEPTIONNELS
- ULTIMATE SPIDER-MAN saison 1
- ULTIMATE SPIDER-MAN saison 2
- ULTIMATE SPIDER-MAN saison 3
Tous les films Star Wars accessibles sur Disney Plus
Vous ne pouvez pas encore tenter le marathon intégral de la saga Star Wars, car certains épisodes manquent encore à l’appel. Mais si vous préférez les deux premières trilogies, alors vous serez comblé(e).
- ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
- STAR WARS : L'EMPIRE DES REVES
- STAR WARS : LA MENACE FANTOME
- STAR WARS : LA REVANCHE DES SITH
- STAR WARS : L'ATTAQUE DES CLONES
- STAR WARS : LE RETOUR DU JEDI
- STAR WARS : LE REVEIL DE LA FORCE
- STAR WARS : L'EMPIRE CONTRE ATTAQUE
- STAR WARS : UN NOUVEL ESPOIR
Côté séries et dessins animés Star Wars, vous ne risquez pas d’être en manque non plus.
- LEGO STAR WARS : L’AUBE DE LA RESISTANCE (YR 1 2015/16 EPS 1-5)
- LEGO STAR WARS : LES CONTES DES DROÏDES (YR 1 2014/15 EPS 1-5)
- LEGO STAR WARS LES AVENTURES DES FREEMAKER (COURTS-METRAGES) (YR 1 2015/16 EPS 1-13)
- LEGO STAR WARS LES AVENTURES DES FREEMAKER (COURTS-METRAGES) (YR 1 2016/17 EPS 1-5)
- LEGO STAR WARS LES AVENTURES DES FREEMAKER (COURTS-METRAGES) (YR 2 2016/17 EPS 14-26)
- LEGO STAR WARS: ALL-STARS (OVERALL SERIES) (YR 1 2018/19 EPS 1-5)
- LEGO STAR WARS : LES CHRONIQUES DE YODA - LE CHOC DES SKYWALKER
- LEGO STAR WARS : LES CHRONIQUES DE YODA - L'ÉVASION DU TEMPLE JEDI
- LEGO STAR WARS : LES NOUVELLES CHRONIQUES DE YODA - À LA POURSUITE DES HOLOCRONS
- LEGO STAR WARS : LES NOUVELLES CHRONIQUES DE YODA – L’AFFRONTEMENT DES SKYWALKER
- PHINÉAS ET FERB : LA GUERRE DES ÉTOILES
- STAR WARS REBELS (YR 1 2014/15 EPS 1-15)
- STAR WARS REBELS (YR 2 2015/16 EPS 16-37)
- STAR WARS REBELS (YR 3 2016/17 EPS 38-59)
- STAR WARS REBELS (YR 4 2017/18 EPS 60-74)
- STAR WARS REBELS (COURTS-METRAGES) (YR 1 2014/15 EPS 1-4)
- STAR WARS RESISTANCE (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
- STAR WARS: THE CLONE WARS (2014/15 EPS 1-13)
- STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 1 2008/09 EPS 1-22)
- STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 2 2009/10 EPS 23-44)
- STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 3 2010/11 EPS 45-66)
- STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 4 2011/12 EPS 67-88)
- STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 5 2012/13 EPS 89-108)
Tous les films et les émissions du National Geographic à voir sur Disney Plus
Ici, nous avons regroupé tous les films documentaires et les émissions spéciales du National Geographic pour tous les amoureux de la nature.
- America's National Parks (YR 1 EPS 1-8)
- AMERRISSAGE MIRACULEUX SUR L'HUDSON AVANT LE DELUGE
- AU MILIEU DES GUÉPARDS
- BIZARRE DINOS
- Brain Games: Testez votre cerveau (YR 1 2011/12 EPS 1-3)
- Brain Games : Testez votre cerveau (YR 2 2012/13 EPS 4-15)
- Brain Games : Testez votre cerveau (YR 3 2013/14 EPS 16-25)
- Brain Games : Testez votre cerveau (YR 4 2013/14 EPS 26-35)
- Brain Games : Testez votre cerveau (YR 5 2014/15 EPS 36-45)
- Brain Games : Testez votre cerveau (YR 6 2014/15 EPS 46-51)
- Brain Games : Testez votre cerveau (YR 7 2015/16 EPS 52-57)
- DE L'ESPOIR SOUS L'OCÉAN
- DE PARIS A PITTSBURGH, LUTTE POUR LE CLIMAT
- DÉPASSEMENTS
- DIANA : UNE ICONE MYSTERIEUSE
- EARTH LIVE
- FREE SOLO
- GÉANTS DES MERS
- La clinique des animaux exotiques (YR 1 2014/15 EPS 1-6)
- La clinique des animaux exotiques (YR 2 2015/16 EPS 7-14)
- La clinique des animaux exotiques (YR 3 2015/16 EPS 15-22)
- La clinique des animaux exotiques (YR 4 2016/17 EPS 23-30)
- LA PLANÈTE DES OISEAUX
- L’incroyable Dr Pol (YR 1 2011/12 EPS 1-4)
- L'incroyable Dr Pol (YR 2 2011/12 EPS 5-20)
- L'incroyable Dr Pol (YR 3 2012/13 EPS 21-26)
- L'incroyable Dr Pol (YR 4 2013/14 EPS 27-36)
- L'incroyable Dr Pol (YR 5 2013/14 EPS 37-46)
- L'incroyable Dr Pol (YR 6 2014/15 EPS 47-56)
- L'incroyable Dr Pol (YR 10 2016/17 EPS 85-96)
- LE PARADIS DES REQUINS
- LE ROYAUME DES SINGES : LIGNES DE BATAILLE
- LE ROYAUME DE LA BALEINE BLEUE
- LES ÎLES PERDUES DU PACIFIQUE
- LES LIONS DES ARBRES
- LES SECRETS DU TOMBEAU DU CHRIST
- L'ILE DE PAQUES REDEVOILEE
- MARS : INSIDE SPACE X
- MISSION VERS LE SOLEIL
- Michelle ou la vie sauvage (YR 1 2013/14 EPS 1-6)
- Michelle ou la vie sauvage (YR 2 2014/15 EPS 7-16)
- Michelle ou la vie sauvage (YR 3 2015/16 EPS 17-24)
- Michelle ou la vie sauvage (YR 4 2016/17 EPS 25-32)
- Michelle ou la vie sauvage (YR 5 2017/18 EPS 31-40)
- TITANIC : 20 ANS APRÈS AVEC JAMES CAMERON
- Trésors sous les mers (YR 1 2017/18 EPS 1-10)
Tous les films Disney Plus, hors productions Disney
Quand il n’y en a plus, il y en a encore ! Ces comédies, drames et blockbusters SF vont vous en mettre plein les rétines.
- 10 BONNES RAISONS DE TE LARGUER
- ALIENS OF THE DEEP
- ANASTASIA
- AUX FRONTIÈRES DE L'ÉTRANGE
- AVATAR
- BOULE DE NEIGE
- CAMP NOWHERE
- COLLEGE ATTITUDE
- DOCTEUR DOLITTLE
- DOCTEUR DOLITTLE ENCORE TOI !
- FLICKA
- GARFIELD
- GARFIELD 2
- GRAINE DE STAR
- JACK
- LA DERNIÈRE CHANSON
- LA MELODIE DU BONHEUR
- LA NUIT AU MUSEE 2
- LA REINE DU BAL
- LA STAR DE CHICAGO
- L'AGE DE GLACE
- L'AGE DE GLACE 2
- L'AGE DE GLACE 3 : LE TEMPS DES DINOSAURES
- L'AGE DE GLACE 4 : LA DERIVE DES CONTINENTS
- L'AGE DE GLACE : LES LOIS DE L'UNIVERS
- L’AGE DE GLACE : LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
- L'AMOUR À TOUT PRIX
- LE JOURNAL D'UN DÉGONFLÉ
- LE JOURNAL D`UN DÉGONFLÉ 2
- LE NOËL GIVRÉ DE L'AGE DE GLACE
- LES 12 NOEL DE KATE
- LES PRINCESSES DES NEIGES
- LES TROIS PROCHAINS JOURS
- MADAME DOUBTFIRE
- MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION !
- MAMAN, J'AI RATE L'AVION !
- MAMAN, JE M'OCCUPE DES MECHANTS !
- MIRACLE SUR LA 34ÈME RUE
- MIRACLE SUR LA 34ÈME RUE (REMAKE)
- NUIT DE FOLIE
- OBJECTIF MARS
- PERCY JACKSON : LE VOLEUR DE FOUDRE
- POUCELINA
- QUAND LES JUMELLES S'EMMÊLENT
- QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT
- RICHIE RICH, MEILLEURS VŒUX
- SISTER ACT
- SISTER ACT, ACTE 2
- SNOOPY ET LES PEANUTS : LE FILM
- SPLASH
- TELS PÈRES, TELLE FILLE
- TREIZE A LA DOUZAINE
- TREIZE A LA DOUZAINE 2
- TROIS HOMMES ET UN BÉBÉ
- TURNER & HOOCH
- VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
- WILLOW
- WINN-DIXIE MON MEILLEUR AMI
Tous les épisodes des Simpsons sont sur Disney Plus
30 saisons des Simpsons au lancement, pas moins. Posez vite vos RTT et vos vacances.
- LES SIMPSONS (YR 1 1989/90 EPS 1-13)
- LES SIMPSONS (YR 2 1990/91 EPS 14-35)
- LES SIMPSONS (YR 3 1991/92 EPS 36-59)
- LES SIMPSONS (YR 4 1992/93 EPS 60-81)
- LES SIMPSONS (YR 5 1993/94 EPS 82-103)
- LES SIMPSONS (YR 6 1994/95 EPS 104-128)
- LES SIMPSONS (YR 7 1995/96 EPS 129-153)
- LES SIMPSONS (YR 8 1996/97 EPS 154-178)
- LES SIMPSONS (YR 9 1997/98 EPS 179-203)
- LES SIMPSONS (YR 10 1998/99 EPS 204-226)
- LES SIMPSONS (YR 11 1999/00 EPS 227-248)
- LES SIMPSONS (YR 12 2000/01 EPS 249-269)
- LES SIMPSONS (YR 13 2001/02 EPS 270-291)
- LES SIMPSONS (YR 14 2002/03 EPS 292-313)
- LES SIMPSONS (YR 15 2003/04 EPS 314-335)
- LES SIMPSONS (YR 16 2004/05 EPS 336-356)
- LES SIMPSONS (YR 17 2005/06 EPS 357-378)
- LES SIMPSONS (YR 18 2006/07 EPS 379-400)
- LES SIMPSONS (YR 19 2007/08 EPS 401-420)
- LES SIMPSONS (YR 20 2008/09 EPS 421-441)
- LES SIMPSONS (YR 21 2009/10 EPS 442-465)
- LES SIMPSONS (YR 22 2010/11 EPS 466-487)
- LES SIMPSONS (YR 23 2011/12 EPS 488-509)
- LES SIMPSONS (YR 24 2012/13 EPS 510-531)
- LES SIMPSONS (YR 25 2013/14 EPS 532-553)
- LES SIMPSONS (YR 26 2014/15 EPS 554-575)
- LES SIMPSONS (YR 27 2015/16 EPS 576-597)
- LES SIMPSONS (YR 28 2016/17 EPS 598-619)
- LES SIMPSONS (YR 29 2017/18 EPS 620-640)
- LES SIMPSONS (YR 30 2018/19 EPS 641-663)
D’autres séries animées attireront aussi votre attention comme…
- JUST LIKE ME! (YR 1 2015/16 EPS 1-21)
- JUST LIKE ME! (YR 2 2016/17 EPS 22-71)
- MIRACULOUS, LES AVENTURES DE LADYBUG ET CHAT NOIR (YR 1 2017/18 EPS 1-26)
- L’AGE DE GLACE: LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
- LE NOËL GIVRE DE L'AGE DE GLACE
Toutes les productions originales Disney Plus
Parce que Disney Plus, c’est aussi de l’inédit, voici tous les films exclusifs que vous ne verrez que sur cette plateforme SVOD.
- LA BELLE ET LE CLOCHARD
- STARGIRL
- TIMMY FAILURE : DES ERREURS ONT ETE COMMISES
- TOGO
- UNE JOURNEE A DISNEY : SPECIAL
Les séries et émissions originales sont certainement la poule aux œufs d’or de Disney Plus. Particulièrement, The Mandalorian.
- A VOUS CHEF !
- CHIEN GUIDE D'AVEUGLE EN DEVENIR
- HIGH SCHOOL MUSICAL : LA COMÉDIE MUSICALE : LA SÉRIE
- HIGH SCHOOL MUSICAL : LA COMEDIE MUSICALE : LA SERIE : LES COULISSES
- IL ETAIT UNE FOIS LES IMAGINEERS, LES VISIONNAIRES DISNEY
- JOURNAL D'UNE FUTURE PRESIDENTE Saison 1
- L’ATELIER DE JUSTIN
- LE MONDE SELON JEFF GOLDBLUM
- LES COULISSES DE DISNEY
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