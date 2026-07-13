Disney+ pourrait bientôt devenir gratuit, mais avec un prix à payer côté pub

Disney+ envisagerait de lancer une formule totalement gratuite avec publicité

La formule la moins chère inclut déjà certaines publicités

Les plateformes de streaming se rapprochent de plus en plus de la télévision traditionnelle

La frontière entre plateformes de streaming et télévision traditionnelle continue de s’estomper. Un nouveau rapport indique que Disney+ envisage d’ajouter une formule gratuite à son service, entièrement financée par la publicité, ce qui permettrait de regarder certains films et séries sans rien payer.

L’information provient de Business Insider, qui rapporte que des « personnes proches du dossier » ont révélé que le directeur produit et technologie de Disney+, Adam Smith, a évoqué la possibilité d’une offre gratuite lors d’une réunion interne organisée jeudi 9 juillet.

Ce sont toutes les informations disponibles pour le moment. Il s’agit donc d’une simple hypothèse. Aucun calendrier n’a été avancé quant à un éventuel lancement auprès du public, ni sur la part du catalogue Disney+ qui pourrait être accessible sans paiement.

Business Insider indique également que Disney+ surveillerait de près YouTube et sa croissance continue. S’il est possible de payer pour YouTube Premium, l’ensemble du contenu reste accessible gratuitement sur la plateforme, avec publicité.

Gratuit contre payant

Si des plateformes comme Netflix ou Apple TV ne proposent pas de formule entièrement gratuite, il existe des services comme Pluto TV ou Tubi, entièrement construits autour d’un modèle de streaming gratuit financé par la publicité, appelé FAST.

Selon des données de Nielsen citées par Business Insider, les trois plus grandes plateformes gratuites ont représenté 18,7 % du temps de visionnage aux États-Unis en avril 2026, contre 16,8 % un an plus tôt et 12,7 % l’année précédente. Des chiffres que Disney+ a forcément observés.

Les réactions aux rumeurs sur Reddit sont partagées. Certains estiment que « les plateformes de streaming sont en train de réinventer la télévision », tandis que d’autres résument le sentiment général par « on est simplement en train de revenir à la télé ».

Un utilisateur estime que cette nouvelle formule serait « impossible à regarder » au vu du nombre de publicités déjà présentes dans l’offre la moins chère de Disney+. Un autre s’inquiète qu’une formule entièrement gratuite finisse, avec le temps, par devenir payante.