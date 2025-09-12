Mufasa : Le Roi Lion, après l’événement en salle, place au streaming sur Disney+

Neuf mois après avoir enflammé les salles obscures, Mufasa : Le Roi Lion s’apprête à rugir à nouveau, cette fois sur Disney+. Le 19 septembre, les abonnés de la plateforme pourront découvrir en exclusivité ce préquel tant attendu qui revient sur l’histoire méconnue du père de Simba. Entre héritage d’une saga culte et récit initiatique inédit, le film promet de dévoiler une nouvelle facette d’un personnage devenu légendaire.

Un succès en salles devenu phénomène

(Image credit: Disney / YouTube)

Avec plus de cinq millions de spectateurs réunis en France et le statut de cinquième plus gros succès du box-office national en 2024, Mufasa : Le Roi Lion s’est imposé comme un phénomène. Il prolonge l’héritage d’une saga déjà culte tout en ouvrant une page inédite de l’univers imaginé par Disney en 1994.

Ce nouveau chapitre raconte la jeunesse d’un lionceau orphelin, seul et vulnérable, qui croise le chemin de Taka, héritier d’une lignée royale et futur Scar. Leur rencontre improbable marque le début d’un voyage initiatique plein de rebondissements, où amitié, loyauté et courage sont mis à l’épreuve. À travers un récit relaté sous forme de flashbacks, le spectateur découvre comment Mufasa a trouvé sa place, contre toute attente, dans le cercle de la royauté.

Un récit initiatique porté par une équipe culte

(Image credit: Walt Disney Studios)

La mise en scène est signée Barry Jenkins, réalisateur oscarisé pour Moonlight. Son regard sensible apporte une profondeur nouvelle à l’univers du Roi Lion. La musique, confiée à Lin-Manuel Miranda, accentue encore l’émotion et le souffle épique du film, en mêlant compositions originales et rythmes inspirés des traditions africaines.

Côté doublage français, le casting mêle nouveautés et visages familiers. Tahar Rahim prête sa voix à Mufasa, Gwendal Marimoutou à Taka, tandis que Jamel Debbouze et Alban Ivanov reprennent leurs rôles de Timon et Pumbaa. De même, Rayane Bensetti et Anne Sila reviennent dans la peau de Simba et Nala, comme dans le film de 2019.

Entre paysages majestueux, dangers redoutables et alliances inattendues, Mufasa : Le Roi Lion promet une fresque à la fois spectaculaire et émouvante. Avec son arrivée sur Disney+, le film s’ouvre désormais à un public mondial prêt à vibrer depuis chez lui. Une nouvelle occasion de redécouvrir la légende d’un des personnages les plus emblématiques du panthéon Disney.

