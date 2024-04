Samsung Galaxy Z Flip 6 : toutes les spécifications attendues

Il y a de fortes chances que le Samsung Galaxy Z Flip 6 soit le téléphone pliable le plus populaire de l'année. Après tout, il provient du leader de l'espace pliable, et il est susceptible d'être beaucoup plus abordable que le Samsung Galaxy Z Fold 6.

Mais ce prix probablement plus bas ne signifie pas que les spécifications ne seront pas à la hauteur, car le Samsung Galaxy Z Fold 6 aura probablement un chipset haut de gamme, parmi d'autres spécifications impressionnantes. Cependant, certains aspects du téléphone pourraient être moins impressionnants.

Pour vous donner une idée plus précise des caractéristiques à attendre, bonnes ou mauvaises, voici un récapitulatif des principales rumeurs concernant le Samsung Galaxy Z Flip 6.

Caractéristiques techniques du Samsung Galaxy Z Flip 6

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques techniques du Samsung Galaxy Z Flip 6 (rumeur) Écran pliable : AMOLED de 6,7 pouces, 120 Hz, 1080 x 2640 Écran de couverture : 3,9 pouces AMOLED, 120Hz Système d'exploitation : Android 15 Chipset : Snapdragon 8 Gen 3 Caméras arrière : 50MP large, 12MP ultra-large Caméras avant : 10MP RAM : 8Go / 12Go Stockage : 256Go / 512Go Batterie : 4,000mAh

Le tableau ci-dessus détaille les principales spécifications que nous attendons actuellement du Samsung Galaxy Z Flip 6, sur la base des rumeurs que nous avons entendues jusqu'à présent et de quelques suppositions éclairées. Rien de tout cela n'est confirmé pour l'instant, mais il s'agit de notre meilleure estimation de ce que nous verrons lorsque le téléphone sera lancé, probablement en juillet.

En ce qui concerne l'écran pliable, nous nous attendons à ce qu'il soit de 6,7 pouces, car de nombreuses sources ont indiqué que le Galaxy Z Flip 6 aurait un écran de 6,7 pouces. C'est la même taille que l'écran du Samsung Galaxy Z Flip 5, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, car peu de téléphones ont des écrans beaucoup plus grands que 6,7 pouces.

Le Galaxy Z Flip 6 utilisera très certainement un écran AMOLED, tout comme son prédécesseur, et nous avons entendu dire que la luminosité du Galaxy Z Flip 6 pourrait être la même que l'année dernière (c'est-à-dire 1 750 nits). Cette même source affirme que, sans surprise, le taux de rafraîchissement sera à nouveau de 120 Hz.

Il n'y a pas d'informations sur la résolution, mais comme les autres spécifications de l'écran pourraient être les mêmes que l'année dernière, nous pensons qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas, ce qui signifie une résolution de 1080 x 2640.

L'écran de couverture pourrait toutefois être amélioré, de nombreuses sources affirmant que le Galaxy Z Flip 6 aura un écran de couverture de 3,9 pouces (contre 3,4 pouces sur le Galaxy Z Flip 5). Nous avons également entendu dire que l'écran de couverture du Samsung Galaxy Z Flip 6 pourrait avoir un taux de rafraîchissement de 120Hz (contre 60Hz).

Comme pour l'écran pliable, nous n'avons aucune information sur la résolution de l'écran de couverture. Et c'est plus difficile à prévoir, car s'il s'agit d'une taille plus grande, il est probable que la résolution soit également plus élevée que celle du Samsung Galaxy Z Flip 5, qui est de 720 x 748.

Le chipset est un autre aspect que nous nous attendons à voir mis à niveau, avec des fuites et la logique pointant vers un chipset Snapdragon 8 Gen 3 pour le Samsung Galaxy Z Flip 6. Il s'agirait d'un saut générationnel par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 du modèle actuel, et cela lui permettrait d'égaler la puissance de la gamme Samsung Galaxy S24.

Cela dit, certaines versions du Samsung Galaxy Z Flip 6 pourraient être équipées d'un chipset Exynos (probablement un Exynos 2400). Si c'est le cas, il est probable que la version que vous obtiendrez dépendra de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, puisque c'est l'approche que Samsung a adoptée avec le Galaxy S24. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un chipset haut de gamme.

En ce qui concerne la mémoire vive, les options seraient de 8 et 12 Go, tandis que le stockage serait de 256 et 512 Go. À titre de référence, le Z Flip 5 dispose des mêmes configurations de stockage, mais seulement d'un modèle à 8 Go de RAM.

Pour ce qui est des caméras, de nombreuses fuites suggèrent que le Samsung Galaxy Z Flip 6 disposera d'une caméra principale de 50 Mpx, contre 12 Mpx sur le Galaxy Z Flip 5. Cela dit, une source n'est pas d'accord et affirme qu'il s'agira à nouveau d'un appareil photo de 12 mégapixels, donc si nous pensons que 50 mégapixels est correct, nous ne pouvons pas en être certains.

Il devrait également être équipé d'une deuxième caméra arrière, qui sera probablement une caméra ultra-large de 12 Mpx, comme l'année dernière. Nous n'avons rien entendu au sujet de la caméra frontale, donc pour l'instant nous prévoyons un retour de la caméra de 10MP du Z Flip 5.

Enfin, la batterie du Samsung Galaxy Z Flip 6 sera apparemment de 4 000 mAh. Nous avons entendu cette affirmation de plusieurs sources, il est donc probable qu'elle soit exacte, d'autant plus que d'autres ont dit plus vaguement qu'il aurait une meilleure autonomie (ce qu'une batterie de 4 000 mAh apporterait probablement, puisque le Galaxy Z Flip 5 a une batterie de 3 700 mAh).

Voilà pour les spécifications clés, mais encore une fois, il s'agit principalement de fuites associées à quelques suppositions éclairées, il y a donc une chance que tout cela soit erroné.