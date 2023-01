Samsung Galaxy S23 : de nouvelles informations

Les fuites concernant le Samsung Galaxy S23 ont été nombreuses ces derniers jours, et ce n'est pas encore fini. Selon les dernières rumeurs, les trois modèles de la gamme seront dotés d'une capacité de stockage interne de 256 Go, contre 128 Go l'année dernière.

Ces informations proviennent de l'informateur Ahmed Qwalder (s'ouvre dans un nouvel onglet) (via SamMobile (s'ouvre dans un nouvel onglet)) qui prédit également que le modèle Ultra sera disponible avec 512 Go et 1 To de stockage embarqué. D'après cette source, il n'y a aucune mention d'options plus élevées sur les modèles standard et Plus.

Il est également question de 8 Go de RAM pour le Galaxy S23 et le Galaxy S23 Plus, et de 12 Go de RAM pour le Galaxy S23 Ultra - bien que des fuites précédentes aient indiqué qu'une version du modèle Ultra avec 8 Go de RAM était également en préparation.

Options de configuration réduites

Le Galaxy S22 est disponible avec 128 ou 256 Go de stockage interne, tout comme le Galaxy S22 Plus. Quant au Galaxy S22 Ultra, il est disponible avec 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage, ce qui vous offre le plus grand nombre d'options de configuration.

D'après cette dernière fuite, il semblerait que l'option de base de 128 Go soit supprimée pour les trois smartphones - sans qu'aucune autre option ne soit ajoutée. Les 8 Go de RAM (avec 12 Go en option sur l'Ultra) correspondraient également aux téléphones de 2022.

Ainsi, bien qu'il s'agisse techniquement d'une mise à niveau - qui pourrait être gratuite si les prix de départ des Galaxy S23 sont les mêmes que ceux de leurs prédécesseurs - Samsung réduit le nombre de variantes qui seront disponibles pour la série cette année.

Analyse : le stockage interne compte toujours

Étant donné que de nombreuses applications utilisent désormais la technologie de streaming, les options de stockage interne ne sont peut-être plus aussi importantes qu'elles l'étaient auparavant. En effet, Netflix, Spotify et autres tirent tout leur contenu du cloud plutôt que de votre smartphone.

Cependant, plus l'espace de stockage est important, mieux c'est, notamment pour que des applications telles que Netflix et Spotify puissent mettre en cache des vidéos et des fichiers audio hors ligne lorsque vous n'avez pas de connexion Wi-Fi. Il y a aussi les podcasts, les photos et les vidéos que vous enregistrez vous-même, ainsi que les applications et les jeux à télécharger qui ne cessent de grossir et de se complexifier.

En bref, 128 Go commence à sembler un peu faible pour une configuration de base sur un téléphone moderne, même si c'est celle que la plupart des constructeurs proposent à ce jour. Cette année pourrait être l'année où 256 Go et plus deviennent la norme - même si Apple offrait encore 64 Go récemment sur l'iPhone 12. La firme pourrait à ce titre mettre un certain temps pour rattraper son retard.

Nous regrettons encore l'époque où les téléphones étaient équipés d'un emplacement pour carte mémoire, permettant aux utilisateurs d'ajouter de l'espace de stockage en cas de besoin. Cette option a aujourd'hui largement disparu, mais une augmentation à 256 Go pour le Galaxy S23 sera la bienvenue - à condition que le prix n'augmente pas.