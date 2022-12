Samsung Galaxy S23 : ce que nous savons de ce smartphone jusqu'à présent

Les fuites et les rumeurs concernant le Samsung Galaxy S23 sont déjà nombreuses, alors que ce nouveau smartphone Android n'est pas attendu avant le début de l'année 2023.

Dans ce dossier, nous partageons avec vous tout ce que nous savons déjà du futur flagship de Samsung ainsi que notre liste de souhaits des caractéristiques et fonctions que nous aimerions le plus voir apparaître sur la gamme Samsung Galaxy S23.

Nous incluons également des informations sur la date de sortie et le prix probables des smartphones Galaxy 2023 de Samsung.

Latest news La dernière rumeur concernant le Samsung Galaxy S23 fait état d'améliorations en matière de photo et de vidéo, notamment en ce qui concerne le modèle Ultra.

Allons droit au but...

De quoi s'agit-il ? Le prochain smartphone phare grand public de Samsung.

Le prochain smartphone phare grand public de Samsung. Quand sortira-t-il ? Peut-être début février.

Peut-être début février. Combien coûtera-t-il ? Probablement plus de 799 euros.

Le Samsung Galaxy S23 sera probablement annoncé en février 2023. Non seulement les fuites vont toutes dans ce sens, mais à l'exception du Samsung Galaxy S21 (qui a été annoncé en janvier 2021), les nouveaux modèles de la gamme sont systématiquement dévoilés en février depuis des années.

Pour être plus précis, la dernière rumeur que nous avons entendue concernant la fenêtre de lancement indique qu'elle se situera dans la première semaine de février.

Une autre source a également affirmé que le smartphone débarquerait au cours de la première semaine de février, précisant qu'il pourrait être disponible à partir du 17 février.

Samsung Galaxy S23 : prix

Quant au prix, il pourrait être similaire à celui du Samsung Galaxy S22, dont le tarif de lancement était de 859 euros. Il s'agit du même prix que celui du Galaxy S21. Samsung pourrait donc opter pour cette solution trois années de suite, à moins que le prix n'augmente légèrement.

En effet, une source affirme qu'en raison de l'inflation, le Galaxy S23 sera un peu plus cher, sans toutefois spécifier de prix exact.

Il y a également une petite chance que le prix puisse baisser, d'autant plus que la source @chunvn8888 affirme que le moteur du vibreur aurait été revu à la baisse, ce qui pourrait permettre à Samsung de faire des économies.

Bien sûr, cela ne concerne que le modèle standard. Le Samsung Galaxy S22 Plus était disponible en France à partir de 1059 euros et le Galaxy S22 Ultra se vendait à partir de 1259 euros en février dernier.

Le S23 pourrait afficher un prix similaire à celui du S22. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S23 : design et écran

Des rendus non officiels nous ont donné un aperçu du design possible des Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus, que vous pouvez voir ci-dessous.

Ils montrent des téléphones qui ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs, avec des écrans plats, une caméra dans un poinçon dans la même position, ainsiqu'un cadre métallique.

Selon la même source, ils présentent également des tailles d'écran identiques et des dimensions similaires, soit 6,1 pouces et 146,3 x 70,8 x 7,6 mm pour le Galaxy S23, et 6,6 pouces et 157,7 x 76,1 x 7,6 mm pour le Galaxy S23 Plus.

Toutefois, comme vous l'avez probablement remarqué, il n'y a pas de bloc caméra, les lentilles dépassant individuellement comme sur le Galaxy S22 Ultra. Ces rendus et ces affirmations proviennent de @OnLeaks, qui a d'excellents antécédents, il y a donc de fortes chances qu'ils soient exacts.

Image 1 of 2 Un rendu non officiel du Samsung Galaxy S23 (Image credit: @OnLeaks / Digit.in) Un rendu non officiel du Samsung Galaxy S23 Plus (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Quant au Samsung Galaxy S23 Ultra, une source a suggéré qu'il pourrait être doté d'un écran incurvé sur les quatre côtés, plutôt que sur deux, mais cette information est à prendre avec précaution.

En fait, il se pourrait que peu de choses changent sur le Galaxy S23 Ultra, cette source affirmant plus récemment qu'il aura des dimensions de 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, qui sont presque identiques à celles du S22 Ultra.

Cette affirmation concernant l'absence de changement semble probable, car des rendus non officiels montrent un design presque identique à celui du Galaxy S22 Ultra ; tout ceci est renforcé par la fuite de supposés étuis tiers pour l'ensemble de la gamme S23, provenant du célèbre leaker, IceUniverse.

(Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Les principaux changements concernent les dimensions, qui, selon cette source, sont très légèrement différentes (163,4 x 78,1 x 8,8 mm), ainsi qu'un design moins incurvé.

La source affirme également que l'écran bénéficiera de quelques améliorations, comme un meilleur HDR, un pic de luminosité plus élevé et une meilleure précision des couleurs, mais qu'il sera à nouveau de 6,8 pouces.

Nous avons également entendu une prédiction selon laquelle le Galaxy S23 ne sera disponible qu'en beige, noir, vert et rose clair - c'est un changement par rapport au Galaxy S22, qui était disponible dans plus de teintes.

Le Galaxy S23 pourrait également s'en tenir à un écran 6,1 pouces 1080p, tout comme son prédécesseur, selon plusieurs sources.

Samsung Galaxy S23 : appareil photo et batterie

Nous entendons déjà parler des appareils photo, et notamment du fait que le Samsung Galaxy S23 Ultra pourrait être équipé d'un capteur de 200 Mpx. Il y a de fortes chances que cela soit vrai, car l'affirmation vient d'un informateur expérimenté, soutenue par d'autres sources par la suite.

Cet appareil photo pourrait constituer une énorme mise à niveau, et permettre des photos et des vidéos de nuit nettement meilleures. Nous avons également entendu dire que le Samsung Galaxy S23 Ultra prendra de meilleures photos au téléobjectif que le S22 Ultra, même si les portées du zoom optique seront apparemment les mêmes.

Une autre fuite suggère que l'appareil photo selfie pourrait atteindre une résolution de 12 Mpx, contre 10 Mpx dans le S22, ce qui représenterait une amélioration modérée mais appréciée. Cela étant dit, une autre rumeur suggère que nous n'aurons pas de caméra sous l'écran sur le Galaxy S23.

Toujours en ce qui concerne l'appareil photo, nous avons entendu dire que les Samsung Galaxy S23 et S23 Plus pourraient être équipés du même téléobjectif de 10 Mpx que leurs prédécesseurs S22. De même, le Galaxy S23 Ultra pourrait avoir la même caméra périscopique que le S22 Ultra.

Les caméras ultra grand-angle des trois modèles pourraient être les mêmes que celles avec capteur 12 Mpx que nous connaissons depuis des années.

Une fuite des caractéristiques complètes pour le S23 standard indique également que toutes les caméras sont les mêmes que sur le S22. Toutefois, tout porte à croire que l'enregistrement vidéo 8K sera plus fluide sur les nouveaux modèles.

En dehors de l'appareil photo, une source a suggéré que le Samsung Galaxy S23 Ultra pourrait être équipé d'une batterie de 5 000 mAh. Cette information a déjà été entendue deux fois, la deuxième source ajoutant que le Galaxy S23 Plus aurait une batterie de 4 700 mAh, contre 4 500 mAh pour le S22 Plus.

Le Samsung Galaxy S23 pourrait également voir sa batterie augmenter de 200mAh, pour atteindre 3 900mAh. La source de cette affirmation indique également qu'il pourrait s'en tenir à une charge de 25W, comme son prédécesseur.

Samsung Galaxy S23 : toutes les caractéristiques

Selon un rapport, Samsung pourrait utiliser une puce MediaTek dans la gamme Samsung Galaxy S23, du moins dans certaines régions du monde. Ce serait un grand changement, car dans les modèles précédents, la société a toujours utilisé des puces Snapdragon ou Exynos en fonction des pays.

Une autre fuite a depuis suggéré que Samsung utilisera des puces Qualcomm Snapdragon partout, plutôt que des Exynos dans certaines parties du monde. L'objectif serait de permettre à la société de concentrer ses ressources en matière de fabrication de puces sur le développement d'une nouvelle puce personnalisée destinée à être utilisée dans un futur modèle Galaxy S.

Cette prédiction a été soutenue par l'un des meilleurs analystes dans le domaine de la téléphonie, et depuis lors, Qualcomm lui-même a suggéré que la ligne S23 utilisera ses puces dans le monde entier. Il est donc fort probable que le Galaxy S23 soit équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 2.

Mieux encore, un leaker affirme que Samsung aura un accès exclusif à une version du Snapdragon 8 Gen 2 avec des vitesses d'horloge plus élevées que la norme. Cela pourrait donc faire de la gamme Galaxy S23 les téléphones Android les plus puissants de 2023.

Yogesh Brar - un leaker aux antécédents raisonnables - a également indiqué que le Snapdragon 8 Gen 2 serait utilisé dans le Galaxy S23 standard, avec 8 Go de RAM et un choix entre 128 ou 256 Go de stockage.

Enfin, malgré les précédentes rumeurs selon lesquelles le Galaxy S23 serait doté d'un capteur d'empreintes digitales plus grand et plus précis, il se peut que les téléphones 2023 utilisent les mêmes capteurs que leurs prédécesseurs 2022.

Les puces Snapdragon pourraient être utilisées dans le monde entier dans la gamme S23. (Image credit: Future)

Ce que nous aimerions y voir

En attendant d'autres nouvelles et rumeurs concernant le Samsung Galaxy S23, voici quelques éléments que nous aimerions vraiment voir apparaître.

1. Des batteries plus grandes

Le Samsung Galaxy S22 n'est équipé que d'une batterie de 3 700 mAh, ce qui, même avec son écran relativement compact de 6,1 pouces, n'est pas spécialement important. Les Galaxy S22 Plus et S22 Ultra s'en sortent mieux avec respectivement 4 500 mAh et 5 000 mAh, mais même ces capacités ne sont pas remarquables.

Ainsi, pour la gamme Samsung Galaxy S23, nous souhaitons que chaque modèle soit doté d'une batterie plus puissante, surtout le modèle standard.

2. Snapdragon pour tous

Samsung fournit des puces différentes dans ses Galaxy S selon les régions du monde. Ce n'est pas idéal, car les puces ne sont jamais égales et cela peut avoir des répercussions non seulement sur la puissance pure, mais aussi sur l'autonomie de la batterie et les capacités de l'appareil photo. Ainsi, le même téléphone peut être très différent selon le pays où vous l'achetez.

Les critiques peuvent donc ne pas refléter l'appareil que vous obtiendrez. À noter que la plupart du temps, les puces Exynos de Samsung ont les performances les plus faibles.

Donc, pour la gamme Samsung Galaxy S23, nous souhaiterions que Samsung abandonne les Exynos et intègre simplement le nouveau Snapdragon dans tous ses appareils. Cela n'arrivera certainement pas, mais cela permettrait pourtant à Samsung d'offrir une expérience globalement cohérente sur ses téléphones.

3. Plus de changements sur les modèles standard et Plus

Un nouveau design serait bienvenu (Image credit: Future)

Les Samsung Galaxy S22 et S22 Plus sont à bien des égards des téléphones très similaires à leurs prédécesseurs.

Pour la gamme Samsung Galaxy S23, nous attendons des changements plus radicaux. Cela pourrait se traduire par un nouveau design ou de nouvelles fonctionnalités.

4. Un logiciel plus performant

Nous avons noté dans notre test du Samsung Galaxy S22 Plus que le logiciel du téléphone n'est pas aussi rapide que certaines interfaces concurrentes telles que celles de OnePlus ou Xiaomi, et certainement pas aussi rapide que le système Android standard.

Bien que l'interface One UI de Samsung soit loin d'être lente, elle peut parfois donner l'impression d'être légèrement molle, et ce n'est certainement pas ce que l'on attend d'un téléphone haut de gamme. Nous aimerions donc que la société s'efforce d'améliorer la version du logiciel que la gamme Galaxy S23 utilisera.

5. Nouvelles caméras pour l'Ultra

Le Samsung Galaxy S22 Ultra possède indéniablement d'excellents appareils photo, mais ils sont également presque identiques à ceux du Samsung Galaxy S21 Ultra, donc nous espérons vraiment constater des changements significatifs pour le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Les premières rumeurs concernant le S22 Ultra parlaient d'un zoom optique continu, permettant au téléphone de zoomer optiquement à n'importe quel niveau entre 1x et 10x. Ce n'est pas ce qui s'est produit en fin de compte, le téléphone s'en tenant à des options de 3x et 10x. Cela pourrait certainement aider à améliorer les choses, tout comme le capteur de 200 Mpx évoqué plus haut.