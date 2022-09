Test Asus ROG Phone 6D Ultimate

Avec le ROG Phone 6D Ultimate, Asus et MediaTek ont prouvé que les meilleurs smartphones gaming pouvaient délibérément se passer de la puissance de Qualcomm. Avec un nouveau système de dissipation de la chaleur, cette variante des Asus ROG Phone 6 et 6 Pro s’impose comme un incontournable. D’autant qu’elle bénéficie d'excellents haut-parleurs, d'un écran puissant et d'une interface utilisateur optimisée. Même si la configuration photo ne va pas vous époustoufler, le 6D atteint sa cible : les joueurs nomades.

L’Asus ROG Phone 6D Ultimate en résumé

Si vous pensiez qu'Asus avait présenté toute sa gamme de smartphones gaming next-gen, détrompez-vous. Les ROG Phone 6D et 6D Ultimate complètent les Asus ROG Phone 6 et 6 Pro avec brio.

La série 6D présente un design pratiquement identique, à l'exception du fait qu'elle est désormais livrée en gris métallisé. Dans son édition Ultimate, le 6D présente également un rabat à l'arrière qui se soulève lorsque vous branchez le ventilateur AeroActive Cooler pour améliorer le flux d'air et la gestion de la chaleur. De même, les 6D et 6D Ultimate disposent tous deux d'un écran couleur au dos et sont alimentés par le nouveau chipset Dimensity 9000 Plus de MediaTek.

C'est la première fois qu'un constructeur de smartphones grand public choisit MediaTek pour commercialiser des modèles destinés au marché occidental - et le Dimensity 9000 Plus a de grandes ambitions. Après tout, le ROG Phone 6 a introduit sur le marché la Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui est désormais la référence en matière de puces Android haut de gamme.

Cette puce choc est complétée par une énorme batterie de 6 000 mAh et une capacité de stockage généreuse de 512 Go.

En revanche, vous recyclez ici la configuration photo classique du ROG Phone 6. Un choix qui nous semble léger, pour un smartphone qui coûte tout de même 1 429 €.

Le smartphone gaming compose de même sans la recharge sans fil et avec une résolution Full HD+ limitée. Cela dit, ces deux dernières caractéristiques sont logiques sur ce type d’appareils mobiles. Après tout, le chargement sans fil parasite le châssis avec plus d'éléments, ce qui compromet la gestion de la chaleur. Tandis que les jeux Android sortent pour leur grande majorité en définition 1080p.



L’Asus ROG Phone 6D Ultimate est la version la plus chère de la nouvelle génération de smartphones gaming de la société. Mais aussi la plus froide.

Prix et disponibilité

Les nouveaux ROG Phone 6D encadre la nouvelle offre mobile d’Asus, avec le prix le plus bas et le prix le plus haut de la série. Ainsi, le 6D vous coûtera moins cher que le ROG Phone 6 original (949 € contre 1 149 € au lancement). Alors que le 6D Ultimate grimpe à 1 429 € (contre 1 329 € pour le 6 Pro).



Ces deux nouveaux smartphones gaming seront commercialisés au début du mois de novembre 2022. Mais vous pouvez les précommander dès à présent sur la boutique en ligne (opens in new tab) d’Asus.

Les prix sont plus élevés que ceux de la plupart des smartphones gaming concurrents, mais nous bénéficions ici d’une expérience utilisateur supérieure. Le Red Magic 7 démarre à 629 € et constitue une excellente option pour quiconque n'a pas peur de quelques aspérités. Cela dit, Asus offre plus de stockage via sa proposition standard et une expérience logicielle beaucoup plus raffinée.

Note : 4/5

Design

Disponible en gris

Nouvel élément AeroActive Portal pour un refroidissement avancé

Plus lourd que le ROG Phone 6 Pro (247 g)

Nous n'irons pas jusqu'à qualifier le ROG Phone 6D de discret, mais pour un smartphone gaming, il y a quelque chose de très sobre dans son design. Il a la même forme générale et le même style que l’ensemble de la série 6, avec un dos en verre dépoli lisse et nacré, et des côtés métalliques arrondis.

Contrairement au ROG Phone 6, qui est disponible en noir ou en blanc, le 6D est disponible en Space Grey, un gris premium bien que toutefois moins remarquable que le 6 Pro blanc.

Mesurant 173 x 77 x 10,3 mm, le smartphone gaming se veut relativement étroit et plus épais que la plupart des smartphones, sans se révéler trop lourd. Avec ses 247 g, il dépasse tout de même de 10 grammes le ROG Phone 6 standard. En comparaison, les iPhone 13 Pro Max et 14 Pro Max pèsent 240 g.

Le dos incurvé et givré et les côtés mats donnent au ROG Phone 6D un aspect haut de gamme et séduisant, mais il demeure assez glissant, vous aurez donc envie de lui ajouter une coque dès que vous commencerez à l'utiliser. Heureusement, Asus vous offre une coque légère en plastique dur qui protège les coins, ajoute un peu de prise et épouse aisément le ventilateur surplombant l’appareil.

L'écran du ROG Phone est protégé par un verre Gorilla Glass Victus, et si le téléphone n'est pas étanche à l'eau ou à la poussière selon la norme IP68, il résiste aux éclaboussures (indice IPX4), même lorsque le système AeroActive Portal est ouvert.

Rabat situé à l'arrière du téléphone qui se soulève mécaniquement lorsque le ventilateur est fixé, l'AeroActive Portal s'inspire du design des PC portables gamer ROG. Il comporte des ailettes de dissipation de la chaleur, l'autre extrémité de la chambre à vapeur s’avérant, elle, reliée au CPU.

Lorsque le volet est ouvert et que le ventilateur AeroActive Cooler est couplé au 6D Ultimate, Asus affirme que près d'un litre d'air froid est soufflé chaque seconde dans les ailettes. Par le biais de conduits d'air, il refroidit directement le CPU et dissipe la chaleur.

Le cadre métallique incurvé du ROG Phone 6D est parsemé de ports plus nombreux que ceux que nous avons l'habitude de voir. En plus de la prise casque de 3,5 mm, il y a un second port USB latéral permettant d’accueillir les accessoires - comme la station d'accueil et le ventilateur. C’est aussi une option de chargement confortable lorsque vous jouez en orientation paysage.

Asus ne préinstalle pas de protection d'écran sur le ROG Phone 6D Ultimate, mais propose une alternative officielle à acheter séparément. Nous n'avons eu aucun problème avec le scanner d'empreintes digitales sous écran, et nous avons également pu compter sur une reconnaissance faciale réactive.

Il convient de s'attarder sur l'écran OLED situé à l'arrière des séries ROG Phone 6 et 6D. Il est horizontal sur les modèles 6 Pro et 6D Ultimate, et incliné sur les modèles d'entrée de gamme.

Plus qu'un simple bonus esthétique pour les joueurs, Asus ajoute une certaine utilité à ce deuxième écran. Il peut afficher vos dernières notifications et le niveau de batterie restant.

Note : 4/5

Ecran

Dalle AMOLED Full HD de 6,78 pouces

Résolution de 2448 x 1080 pixels, 395 ppp

Taux de rafraîchissement de 165 Hz

Le ROG Phone 6D récupère l’écran du ROG Phone 6 standard, et ce n'est pas une mauvaise chose. Il s'agit d'un écran Samsung AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 2448 x 1080 pixels. Son taux de rafraîchissement élevé atteint 165 Hz, avec une fluidité qui n’a rien à envier à la concurrence.

La définition Full HD+ peut sembler faible pour un smartphone qui coûte aussi cher, mais elle demeure raisonnable - la plupart des jeux du Google Play Store s’affichant en Full HD. Vous maintenez ainsi des framerates élevés, avec une belle fluidité des mouvements.

Asus s'est associé à Samsung pour délivrer une excellente qualité d'écran ici. Les couleurs sont éclatantes, parfaites pour jouer et regarder des films ; et la luminosité par défaut apparaît idéale en intérieur, pouvant notamment grimper jusqu'à 800 nits. En plein soleil, vous aurez certainement envie d'activer le mode haute luminosité, qui culmine à 1200 nits.

Asus propose de nombreux modes d'affichage, dont Naturel, Cinématique et Standard, et il s’avère également possible de personnaliser votre profil de couleurs pour l'adapter à la sensibilité de vos yeux.

Note : 4,5/5

Caméras

Appareil photo de 50 Mpx doté d'un capteur Sony IMX 766

Ultra-grand angle de 13 Mpx

Capteur macro de 5 Mpx

Nous avions de grands espoirs pour le module photo du ROG Phone 6 lorsque nous l'avons testé. Après tout, le capteur de son appareil photo principal était le même modèle Sony IMX766 de 50 Mpx présent dans l'Oppo Find X5 Pro.

Nous avons croisé ce capteur sur quelques smartphones et il a constamment excellé, associé à une stabilisation optique de l'image (OIS). Sur la gamme ROG Phone 6, cependant, aucun des objectifs n'est stabilisé optiquement.

Le smartphone gaming est équipé de trois caméras à l'arrière : la caméra principale de 50 Mpx (f/1.9), un ultra-grand angle de 13 Mpx (f/2.2) et une caméra macro de 5 Mpx (f/2). Seule la caméra principale est dotée d'un autofocus, l'ultra-grand angle effectuant la mise au point à environ un mètre, et la caméra macro à quatre centimètres.

Tout cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre de bonnes photos avec le ROG Phone 6D. Il capte une faible profondeur agréable lors de la photographie d'objets en gros plan, et les clichés pris sous un éclairage brillant sont, sans surprise, riches en détails.

Il est frustrant de constater qu'Asus surtraite ses images en mode automatique, de sorte que les photos exagèrent les contrastes. Cela dit, la réduction du bruit n'est pas très poussée, si bien que les zones sombres capturées dans des environnements à éclairage mixte sont granuleuses lorsque vous les agrandissez.

Nombreux sont ceux qui apprécieront les photos percutantes du ROG Phone 6D, mais si vous voulez vraiment en tirer le meilleur pour les occasions spéciales, vous devrez prendre des photos au format RAW et les retoucher manuellement. Il convient également de noter qu'en l'absence d'OIS, le tremblement de la main peut gâcher vos clichés. Vous devrez donc maintenir le téléphone aussi stable que possible pour mettre toutes les chances de votre côté.

Le mode Nuit du téléphone est le plus impressionnant et qil se déclenche automatiquement lorsque la lumière baisse, que ce soit avec la caméra principale ou l'ultra-grand angle.

Les deux objectifs présentent les mêmes faiblesses, mais elles sont un peu plus prononcées lorsque le mode nuit n'est pas activé. Quant à la caméra macro, c'est la plus faible des trois propositions. La plupart du temps, nous avons pu obtenir de meilleurs résultats en macro en prenant des photos avec l'appareil principal et en les recadrant.

Le capteur selfie de 12 Mpx du ROG Phone 6D est un IMX663. Bien que les détails de la caméra frontale ne soient pas exceptionnels, elle fait un bon travail pour capturer des photos naturelles et flatteuses.

Les vidéos du ROG Phone 6D sont enregistrées en résolution 8K à 30 images par seconde ou en résolution 4K à 120 images par seconde. Les séquences sont bien stabilisées jusqu'à 8K/30fps ou 4K/60fps, et se révèlent superbes dans les environnements lumineux. La mise au point est rapide, les vidéastes passionnés peuvent lancer le mode Pro pour un contrôle plus précis des paramètres de la caméra.

Note : 3,5/5

Quelques photos prises avec l'Asus ROG Phone 6D Ultimate

Performances

Puce MediaTek Dimensity 9000 Plus

Edition ultimate : 16 Go de RAM et 256 Go de stockage

Fonctionne au frais même après une heure de jeu

L'Asus ROG Phone 6 a introduit la Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm, et le ROG Phone 6D présente à son tour la MediaTek Dimensity 9000 Plus : la première puce phare de MediaTek à figurer dans un appareil mobile haut de gamme en Occident.

La MediaTek Dimensity 9000 Plus 5G est produite via une finesse de gravure à 4 nm, délivre une fréquence d'horloge allant jusqu'à 3,2 GHz et intègre un GPU Mali G710 MC10. Elle est complétée par 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage sur la version Ultimate.



Comme pour le ROG Phone 6, Asus a positionné la puce (source de chaleur) au milieu du 6D Ultimate, ce qui explique pourquoi AeroActive Portal se situe au centre de l’appareil mobile.



Le fait de placer le CPU et le système de refroidissement au centre du téléphone a plusieurs effets intéressants : il éloigne la chaleur de vos mains, en particulier lorsque vous jouez en mode paysage. Il libère aussi les deux côtés du châssis métallique (conducteurs de chaleur) et dirige tout excès de température sous le ventilateur fourni.

Nous avions déjà apprécié la fraîcheur de l'Asus ROG Phone 6 Pro, mais le 6D Ultimate est encore plus agréable en main. En utilisant le ventilateur AeroActive Cooler, nous avons pu jouer une heure à Genshin Impact avec les paramètres graphiques maximum tout en maintenant la température en dessous de 40 degrés.

Nous avons également joué à l'aide de la manette Kunai 3, qui nous a permis de faire correspondre facilement les boutons à l'écran, même pour les titres tactiles comme Genshin Impact. L'AeroActive Cooler dispose de quatre gâchettes, ce qui rend l'expérience gaming vraiment plus personnalisable.

Il n'y a pas que la chaleur qui est bien gérée par le ROG Phone 6D. Nous avons pu streamer des jeux de manière très fluide grâce à la fonction d'agrégation WiFi et cellulaire d'Asus. Dans les endroits où nous avons effectué nos tests, le débit 5G dépasse celui octroyé par le Wi-Fi, avec un excellent rendu sur les plateformes Nvidia GeForce Now et Xbox Game Pass.

Note : 4/5

Interface

Fonctionne sous Android 12

Armory Crate regroupe tous vos jeux

Game Genie propose de nombreux outils pour les joueurs

Le ROG Phone 6D Ultimate d'Asus fonctionne sous Android 12, les jeux et applications à télécharger sont largement disponibles sur le Google Play Store.

Toute l'interface est axée sur les jeux mobiles, et lorsque vous appuyez sur les côtés du téléphone, le mode performance du ROG Phone - X-Mode - s'active, avec un changement de fond d'écran.

Cette interface brille et s’anime, ce qui exaltera les joueurs nomades avant tout. Si vous préférez naviguer dans des menus plus sobres, cela reste possible. Le mode standard vous permet ainsi d'accéder à toutes les applications et fonctionnalités dont vous avez besoin, avec un aspect plus conservateur.

Il est dommage que le smartphone ne prenne pas en charge plusieurs profils d'utilisateur. Avec les 512 Go disponibles de l'Ultimate Edition, il y a beaucoup d’espace et cela aurait pu constituer un excellent outil pour les parents qui souhaiteraient prêter leur console portable à un ou plusieurs de leurs enfants. Tout en gardant leurs données privées.

Les meilleures améliorations logicielles de la série ROG Phone 6 se présentent sous deux options clés : Armory Crate et Game Genie. La première, Armory Crate, est la zone où vous pouvez lancer vos jeux, contrôler vos accessoires officiels, trouver de nouveaux titres, accéder à la communauté ROG, configurer votre écran secondaire et ouvrir AeroActive Portal.



Game Genie est le logiciel d'Asus qui prend en charge les profils spécifiques aux jeux, qu'il s'agisse de définir les touches mappées, les macros et bien d’autres commandes encore.

Note : 4,5/5

Autonomie

Grande batterie de 6 000 mAh

Charge rapide de 65W

Pas de chargement sans fil

Tout comme le ROG Phone 5 et le ROG Phone 6, le 6D et le 6D Ultimate sont équipés d'une batterie de 6 000mAh, et nous ne pourrions pas être plus heureux. Sans surprise, le téléphone tient une journée entière en utilisation régulière, et jusqu'à deux si vous avez une utilisation sobre. Lorsque vous branchez les accessoires, l'autonomie diminue considérablement. Par exemple, avec le ventilateur allumé à la puissance maximale, une heure de jeu a vidé la batterie de plus de 30%.

Asus a inclus un mode de charge en dérivation optionnel. Ce mode alimente le système à partir du chargeur sans mettre la batterie sous tension, ce qui permet de réduire l'usure de la batterie et de gérer un peu mieux la chaleur.

Grâce à un chargeur filaire de 65 W (inclus dans l’emballage), le ROG Phone 6 se recharge de 18% en 10 minutes, de 50% en 22 minutes et de 100% en moins de 50 minutes.

Ne vous attendez pas à une recharge sans fil - cette fonctionnalité n'a pas encore été intégrée à un smartphone gaming, mais nous gardons espoir. Si le ROG Phone 6D Ultimate disposait d'un meilleur module photo et de la recharge sans fil, il s’imposerait comme l'un des meilleurs smartphones du moment.

Note : 4/5

Faut-il acheter l’Asus ROG Phone 6D Ultimate ?

Achetez-le si...

Vous jouez pendant de longues heures

Grâce au nouveau système de refroidissement du ROG Phone 6D Ultimate, le dernier smartphone gaming d'Asus reste plus longtemps au frais que tous les autres modèles que nous avons testés. Nous pouvons dire merci au ventilateur AeroActive Cooler fourni avec le 6D Ultimate.

Il vous faut une console portable

Entre le ventilateur et la manette Kunai du ROG Phone 6D, on a l'impression d'avoir affaire à un méga-aimant à accessoires. Ajoutez quelques options et il se transforme en console portable.

Vous regardez beaucoup de vidéos

Des haut-parleurs puissants, un grand écran et une béquille (via le ventilateur AeroActive) font de votre ROG Phone 6D un lecteur multimédia de premier plan. Contrairement à de nombreux smartphones Android, il prend entièrement en charge le standard HDR 10 de Netflix, et propose une scène sonore facilement personnalisable.

Ne l'achetez pas si...

Vous recherchez un smartphone compact

Le ROG Phone 6D n’est pas un petit téléphone qui tient dans la paume. Si vous préférez ce type de gabarit, tournez-vous plutôt vers l'Asus Zenfone 9 (opens in new tab) - une centrale de poche qui offre beaucoup de puissance dans un châssis plus aisément transportable.

Vous possédez un chargeur sans fil

Si vous disposez déjà de chargeurs sans fil, vous ne pourrez pas les utiliser avec ce smartphone gaming. Il vous faudra dès lors retourner au filaire.

Vous voulez avant tout un appareil photo brillant

Si la qualité de l'appareil photo est votre priorité absolue, vous pouvez vous tourner vers le Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) pour le zoom, ou l'iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), qui dispose d'un nouveau capteur plus grand.