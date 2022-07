Test Asus ROG Phone 6

Les smartphones gaming sont toujours puissants, mais rarement polyvalents. L’Asus ROG Phone 6 est l'un et l'autre, alliant les meilleures performances de sa catégorie à un refroidissement efficace et à une riche sélection d’accessoires. Bien que nous aurions aimé qu'Asus aille un peu plus loin en termes de configuration photo et de chargement sans fil, il y a suffisamment de points forts et singuliers ici pour en faire le meilleur support de jeu mobile actuellement en circulation.

L’Asus ROG Phone 6 en résumé

Avez-vous vraiment besoin d'un smartphone gaming quand des monstres tels que l'iPhone 13 Pro Max ou le Samsung Galaxy S22 Ultra fournissent une puissance hors norme tout en tenant dans votre poche ? Asus le pense, et le ROG Phone 6 est sa dernière tentative pour vous offrir l’hybride parfait entre smartphone haut de gamme et console portable RGB.

Les ROG Phone 6 et 6 Pro disposent tous deux d'un écran couleur à l'arrière, une fonctionnalité qui était auparavant réservée à la version Pro. Autre nouveauté, le ROG Phone 6 est disponible en noir et en blanc, ce dernier se révélant particulièrement élégant lorsqu'il est associé à la nouvelle sélection d'accessoires blanc cassé.

Si l'on considère que le smartphone offre une belle qualité sonore et qu'il tient une journée entière sans besoin de recharge à midi (merci à son énorme batterie de 6000 mAh), on peut dire que notre impression générale du ROG Phone 6 s’avère excellente. Cela dit, il n'est pas parfait.

Alors que la configuration photo des smartphones gaming se montre généralement médiocre, celle du ROG Phone 6 apparaît juste décente. Ce smartphone coûte cher, il est donc naturel que nous attendions un peu plus - peut-être la stabilisation OIS sur l'objectif principal, un peu plus de portée donnée au téléobjectif ou une caméra large/macro avec autofocus.

Le smartphone zappe de même la recharge sans fil, qui devient de plus en plus omniprésente, particulièrement à un prix aussi élevé que celui du ROG Phone 6.

Malgré ces petits détails, le ROG Phone 6 reste le meilleur smartphone gaming actuellement disponible. S'il coûte plus cher que le Poco F4 GT, il est plus puissant et dispose d'une suite d'accessoires plus variés. Les Red Magic 7 et 7 Pro sont également des alternatives moins chères, mais ils n'ont pas la finition premium dispensée par Asus.

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Prix et disponibilité

À partir de 1029 €

Disponible en trois versions

Le prix de l'Asus ROG Phone varie de élevé à vertigineux. Il vous coûtera 1029 € si vous optez pour la version standard incluant 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Sinon, moyennant 1149 €, vous pourrez vous procurer le smartphone gaming avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. Si vous voulez dépenser encore plus, la version Pro, qui dispose également d'un espace de stockage de 512 Go, mais porte la RAM à 18 Go - et ajoute un éclairage LED à l'arrière - sera facturée 1329 €.

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Des prix plus élevés que la plupart des smartphones gaming concurrents, mais une expérience utilisateur supérieure. Le Red Magic 7 démarre à 629 €, en revanche, et constitue une excellente option pour quiconque n'a pas peur de quelques aspérités. Cela dit, Asus offre plus de stockage via sa proposition standard et une expérience logicielle beaucoup plus raffinée.

Le smartphone est disponible en précommande sur la boutique officielle Asus (opens in new tab), entre le 5 juillet et le 7 août 2022. Pour tout achat durant cette période, vous recevrez gracieusement un ventilateur AeroActive Cooler 6, d’une valeur initiale de 89 €.

Note : 4/5

Design

Un look saisissant

Deux options distinctes

Excellente prise en charge des accessoires

Le ROG Phone 6 est l'une des options les plus élégantes sur le marché des smartphones gaming - avec son dos en verre dépoli incurvé, lisse et nacré, et ses côtés métalliques arrondis. Si vous fermez les yeux en le tenant, malgré sa taille, il s'agit d'un smartphone confortable et haut de gamme. Ouvrez les yeux et vous serez aspiré dans un monde d'éclairage RGB et de glyphes de style Stargate.

Mesurant 173 x 77 x 10,3 mm, le ROG Phone 6 est un appareil haut et relativement étroit, plus épais que la plupart des smartphones, mais pas trop lourd. Avec ses 239 grammes, il ne pèse qu’un gramme de plus que l'iPhone 13 Pro Max.

Le dos incurvé et givré et les côtés mats donnent au ROG Phone 6 un aspect premium et séduisant, mais il est assez glissant, et vous voudrez donc ajouter une coque dès que vous commencerez à l'utiliser. Heureusement, dans la boîte, vous pouvez compter sur une coque légère en plastique dur qui protège les coins et ajoute un peu de poignée supplémentaire.

L'écran du ROG Phone est protégé par le verre Gorilla Glass Victus, et bien que le téléphone n'offre pas une résistance à l'eau ou à la poussière IP68, il s'agit du premier smartphone gaming certifié IPX4 contre les éclaboussures. En ce qui concerne les options de couleur, le ROG Phone 6 standard est disponible en Phantom Black (noir) et Storm White (blanc) - tandis que le 6 Pro est disponible exclusivement en blanc.

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Le cadre métallique incurvé du ROG Phone 6 est parsemé de ports plus nombreux que ceux que nous avons l'habitude de voir. En plus de la prise casque de 3,5 mm, il y a un second port USB sur le même côté. Il est dédié à l’inclusion d’accessoires, comme la station d'accueil et le ventilateur, mais aussi pour une option de charge confortable lorsque vous jouez en orientation paysage.

Asus ne délivre pas de protection d'écran préinstallée ici, mais propose une option officielle à acheter séparément. Nous n'avons eu aucun problème avec le capteur d'empreintes digitales sous l’écran. Nous avons également configuré la reconnaissance faciale pour assurer un accès instantané à l’écran d’accueil.

Image 1 of 3 L'écran arrière en action et la coque de protection du ROG Phone 6, disponible séparément (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar ) Image 1 of 3 (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar ) Image 1 of 3 (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar ) Image 1 of 3

La partie la plus remarquable du ROG Phone 6 se trouve sans aucun doute à l'arrière. Parsemé d'un tas de gravures et de fioritures visuelles - ainsi que d'un appareil photo angulaire et confiant - se trouve l’écran OLED. Il est horizontal sur le modèle Pro, illustré ci-dessus, et incliné sur le ROG Phone 6 standard.

Plus qu'une simple mise en valeur éclatante pour les joueurs, Asus ajoute une certaine utilité à ce second écran. Il peut afficher vos icônes de notification, et le niveau de batterie restant.

Note : 4,5/5

Ecran

Technologie d'affichage Samsung AMOLED personnalisée

Grand et fluide avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Résolution Full HD étendue

Pour l'essentiel, le ROG Phone 6 dispose du même écran que son prédécesseur. Il s'agit d'une dalle Samsung AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 2448 x 1080 pixels. L’écran a cependant été amélioré dans un domaine clé : la fréquence de rafraîchissement. Alors que le ROG Phone 5 affichait un taux de rafraîchissement de 144 Hz, le ROG Phone 6 passe à 165 Hz.

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

L'humble résolution de 2448 x 1080 pixels du ROG Phone 6 est faible pour un smartphone qui coûte aussi cher. La plupart des jeux sont affichés en Full HD, et la résolution inférieure maintient les taux de trame agréables et élevés. En revanche, ce que vous perdez en clarté est compensé par la fluidité des mouvements, qu'il s'agisse de jouer, de parcourir des sites web ou de faire défiler votre flux d’activité sur les réseaux sociaux.

Samsung et Asus ont fait équipe une fois de plus pour créer une expérience visuelle d'excellente qualité sur le ROG Phone 6. Les couleurs sont éclatantes, parfaites pour jouer et regarder des films ; et la luminosité manuelle s’avère fantastique en intérieur, allant de super sombre à 800 nits. En plein soleil, vous voudrez certainement activer le mode haute luminosité automatiquement. Sinon, vous aurez du mal à voir grand-chose.

Asus propose un grand nombre de modes d'affichage, dont Naturel. Cinématique et Standard - et vous pouvez également personnaliser un profil de couleur personnel en fonction de votre propre sensibilité oculaire.

Note : 4,5/5

Caméras

Appareil photo primaire 50 Mpx avec capteur IMX766

Enregistrement vidéo jusqu'à 8K/30fps et 4K/120fps

Appareil photo secondaire médiocre

Nous limitons toujours nos attentes lorsque nous testons les caméras des smartphones gaming, mais nous avons été ravis de découvrir que le ROG Phone 6 est équipé du même capteur de 50 Mpx que le Oppo Find X5 Pro : un Sony IMX 766. Nous avons déjà vu ce modèle sur quelques téléphones, mais il était toujours associé à un objectif doté d'une stabilisation optique de l'image (OIS). Sur le ROG Phone, cependant, aucun des objectifs n'est stabilisé optiquement.

Le smartphone est équipé de trois caméras à l'arrière : la caméra principale de 50 Mpx (f/1.9), une caméra ultra grand angle de 13 Mpx (f/2.2) et une caméra macro de 5 Mpx (f/2). Seule la caméra principale bénéficie d’un autofocus, l'ultra grand angle effectuant la mise au point à environ un mètre, et la caméra macro à 4 cm.

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Dès le départ, nous avons pu prendre quelques photos décentes avec le ROG Phone 6. Le traitement d'Asus est un peu lourd, donc les clichés se révèlent bourrés de contraste - mais il ne s’agit pas nécessairement d'une mauvaise chose, surtout pour les prises de vues dans des scènes bien éclairées. Le passage d'un capteur Samsung de 64 mégapixels à un capteur Sony de 50 mégapixels, de résolution plus faible mais de plus grande taille, s'est avéré payant pour Asus.

Le mode Nuit du téléphone est également impressionnant pour saisir un peu plus de détails avec une longue exposition. Le plus intéressant, c'est qu'il se déclenche automatiquement à la tombée de la nuit et que vous n'avez pas besoin de l'activer. Que ce soit avec l'appareil photo principal ou l'ultra grand angle.

Les pires photos que nous avons prises avec le ROG Phone 6 sont celles qui ont été capturées avec une main tremblante ou dans des environnements semi-éclairés - entre l'activation du mode nuit et l'utilisation de la vitesse d'obturation courte, avec juste assez de lumière. C'est là que la stabilisation OIS aurait vraiment aidé.

L'ultra grand angle présente la même faiblesse, mais elle s’avère un peu plus prononcée lorsque le mode nuit n'est pas activé. Quant à la caméra macro, c'est la plus faible des trois. La plupart du temps, nous avons pu obtenir de meilleurs résultats macro en prenant des photos avec l'appareil principal et en les recadrant.

Image 1 of 3 Exemple de prise de vue capturée par la caméra primaire (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar ) Image 1 of 3 Un cliché pris par l'ultra grand angle (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar ) Image 1 of 3 Zoom 3x (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar ) Image 1 of 3

La caméra selfie et l’enregistrement vidéo du ROG Phone 6 comptent parmi les aspects les plus impressionnants de cette configuration photo. Bien que les détails de la caméra frontale ne soient pas exceptionnels, elle fait un bon travail pour livrer des photos naturelles et flatteuses. La vidéo est filmée à une résolution allant jusqu'à 8K à 30 images par seconde, ou à une résolution 4K jusqu'à 120 images par seconde.

Chaque séquence vidéo est bien stabilisée jusqu'à 8K/30fps ou 4K/60fps, et se montre fantastique dans les environnements lumineux. La mise au point est également rapide, et les passionnés peuvent lancer le mode vidéo Pro pour un contrôle plus précis. Le mode LOG et la capture 21:9 sont les deux fonctions qui manquent au ROG Phone et que l'on retrouve sur de plus en plus de photophones. Peut-être une prochaine fois, Asus ?

Note : 3,5/5

Quelques photos prises avec l'Asus ROG Phone 6

Image 1 of 6 (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar ) Image 1 of 6 (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar ) Image 1 of 6 (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar ) Image 1 of 6 (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar ) Image 1 of 6 (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar ) Image 1 of 6 (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar ) Image 1 of 6

Performances

Puissant chipset Snapdragon 8+ Gen 1

256 Go ou 512 Go de stockage

Reste plus frais que la plupart de ses concurrents

L'Asus ROG Phone 6 introduit la puce Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, une version plus cadencée du 8 Gen 1 que l'on retrouve dans des flagships comme le Sony Xperia 1 IV et le Xiaomi 12 Pro.

Alors que la 8 Gen 1 originale est connue pour chauffer sous la pression, Asus a fait beaucoup pour aider le ROG Phone 6 à garder son sang-froid - malgré son itération plus puissante du processeur de Qualcomm.

Asus a repositionné le chipset (la source de chaleur) au milieu du téléphone. Cela permet d'éloigner toute surchauffe à proximité de vos mains, en particulier lorsque vous jouez en mode paysage. Il l'éloigne également du châssis métallique (un conducteur de chaleur) et la redirige exactement sous le ventilateur en option. Nous étions dubitatifs au début, étant donné l'absence de canaux de ventilation, mais nous avons été impressionnés par la gestion de la chaleur du ROG Phone 6 au cours de toute utilisation intensive.

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Des heures passées à jouer à des jeux rétro comme Streets of Rage et Final Fantasy IX n'ont pas fait chauffer le téléphone du tout. Il a fallu environ une demi-heure sur Genshin Impact avec des paramètres graphiques maximaux pour que nous commencions vraiment à remarquer une hausse de la température.

Ce qui a chauffé le téléphone plus que les jeux en cours, ce sont les téléchargements 5G grimpant jusqu’à 42º C - là où une partie ouverte de 20 minutes ne génère que 40º C.

Une dizaine de minutes avec le ventilateur AeroActive a fait chuter la température de 3°C, et en commençant à jouer avec le ventilateur branché, le téléphone est resté relativement frais - nous l'avons donc utilisé spécifiquement pour les titres graphiquement gourmands.

Le ROG Phone ne gère pas seulement la chaleur. Nous avons pu lancer des jeux en streaming de manière très fluide grâce à la fonction d'agrégation WiFi et cellulaire d'Asus. Nous avons obtenu d'excellents débits lors du streaming de Ghost Runner via le service Nvidia GeForce Now, ou en rejouant à Dragon Ball Fighter Z depuis le Xbox Game Pass.

Note : 5/5

Interface

Fonctionne sous Android 12 avec l'interface Zen d'Asus

Interface utilisateur non ludique disponible en option

Le programme Game Genie est idéal pour gérer les jeux

Le ROG Phone 6 d'Asus fonctionne sous Android 12, et les jeux et applications sont largement disponibles sur le Google Play Store. Toute l'interface repose sur l’esthétique gaming, et lorsque vous appuyez sur les côtés du téléphone, son mode performance, appelé X-Mode, s'active, avec un changement de fond d'écran.

Bien que nous soyons normalement en faveur d'interfaces plus classiques, nous avons apprécié le zèle d’Asus ici. Avec cette attitude, l'interface utilisateur du ROG Phone brille, chargée de fonds d'écran et d'écrans de veille. Cela étant dit, si vous voulez faire marche arrière, vous pouvez activer un mode beaucoup plus discret. Cela vous donne accès à toutes les applications et fonctionnalités dont vous aurez besoin sur votre smartphone gaming, mais avec un look beaucoup plus classique.

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Les meilleures améliorations logicielles du ROG Phone 6 se présentent sous la forme d'Armory Crate et de Game Genie. Le premier, Armory Crate, est la zone où vous pouvez trouver vos jeux, contrôler vos accessoires officiels, chercher de nouveaux titres à taux de rafraîchissement élevé, accéder à la communauté ROG ou à votre propre profil.

Game Genie est le logiciel gaming d'Asus. Ses possibilités sont pratiquement illimitées, mais l'essentiel des fonctionnalités se résume à la création de profils spécifiques pour chaque jeu, qu'il s'agisse de touches mappées ou de macros.

Nous avons utilisé Game Genie pour mapper les touches de nos différentes manettes, convertir des jeux non optimisés et les lire sur notre téléviseur, branché via un adaptateur HDMI.

Note : 4,5/5

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Autonomie

Batterie haute capacité de 6 000 mAh

Charge rapide de 65W

Les accessoires vident rapidement la batterie

Une nouvelle année, un nouveau ROG Phone de 6 000 mAh, et nous ne pourrions pas être plus heureux que le constructeur n'ait pas réduit cette capacité. Sans surprise, le smartphone tient très longtemps, chutant de 80% sur 16 heures avec l'écran allumé, en effectuant des tâches standards comme la navigation web et l'édition photo/vidéo.

Branchez quelques accessoires et ce ratio diminue considérablement. Avec le ventilateur allumé et le Kunai Gamepad physiquement branché sur le téléphone, attendez-vous à quelques heures de jeu tout au plus.

Sachant que vous voudrez probablement recharger votre ROG Phone 6 tout en jouant, Asus a mis en place un mode de chargement optionnel en dérivation. Ce mode alimente le système à partir du chargeur sans toucher à la batterie, ce qui permet de réduire l'usure de cette dernière et de gérer un peu mieux la chaleur.

Grâce à la charge filaire rapide de 65W, le ROG Phone 6 se réalimente en moins de 45 minutes, une vitesse de chargement tout à fait respectable, mais pas la meilleure de sa catégorie. Le téléphone est également livré avec un chargeur dans la boîte - mauvais pour la planète, potentiellement bon pour votre portefeuille. Nous n'avons pas encore vu de marques de smartphones gaming emprunter la voie écologique d'Apple, Samsung et Sony, en supprimant les chargeurs de l’emballage.

La recharge sans fil est un autre élément que les smartphones gaming ne proposent pas naturellement. Son absence sur le ROG Phone 6 n'est donc pas une surprise. Cela dit, avec la généralisation de cette fonctionnalité, avec un peu de chance et de bon sens, cela changera bientôt.

Note : 5/5

Faut-il acheter l'Asus ROG Phone 6 ?

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Achetez-le si...

Vous voulez un smartphone gaming puissant

Le ROG Phone 6 est un smartphone gaming incroyablement puissant qui peut gérer même les jeux les plus gourmands graphiquement sans trop s'échauffer.

Vous collectionnez les accessoires de jeu

Que vous souhaitiez fixer le ROG Phone à votre manette Xbox, l'utiliser comme une Nintendo Switch avec la manette Kunai ou le garder au frais avec un ventilateur, vous pouvez équiper votre ROG Phone 6 d'un grand nombre d'accessoires gaming rétroéclairés.

Vous n’aimez pas recharger votre smartphone

Si vous utilisez votre ROG Phone 6 comme un smartphone, vous pouvez être sûr qu'il ne se mettra pas en veille à la fin de la journée. Grâce à son énorme batterie de 6 000 mAh, il pourra facilement tenir 24 heures de plus, voire 48 si vous faites très attention.

Ne l'achetez pas si…

Vous avez un budget serré

Le ROG Phone 6 est le smartphone gaming le plus cher du moment, et si vous prévoyez d'acheter tous ses accessoires, vous allez devoir dépenser une somme considérable pour l’exploiter pleinement. Les smartphones ROG d'ancienne génération ou le Poco F4 GT pourraient constituer de bonnes alternatives.

Vous avez les mains qui tremblent ou vous aimez zoomer

L'appareil photo du ROG Phone 6 est bon, mais il a du mal à exceller dans les scènes peu éclairées, où le tremblement de la main peut s'immiscer et donner lieu à des photos floues. Sa configuration photo ne dispose pas non plus d'un téléobjectif, de sorte que vous pouvez zoomer jusqu'à environ trois fois avant que les prises de vue ne commencent à perdre en qualité.