Test de l’AMD Radeon RX 6700 XT

L'AMD Radeon RX 6700 XT est une excellente carte graphique 1440p, qui vous permet d’accéder à l'architecture RDNA 2 - et au ray tracing - à un prix plus abordable. Cependant, sa proximité tarifaire avec la RTX 3070 de Nvidia, légèrement plus rapide, pourrait la desservir sur certains points.

Avec la Radeon RX 6700 XT, AMD fait enfin descendre l'architecture RDNA 2 dans une gamme de prix plus raisonnable - du moins en théorie. Cette nouvelle carte graphique se situe quelque part entre la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti et la RTX 3070 en termes de performances, mais son tarif conseillé de 479 € la rapproche davantage de cette dernière.



Serait-elle l’alter ego de la RTX 3060 Ti ? Malheureusement, l'AMD Radeon RX 6700 XT se retrouve derrière celle-ci dans suffisamment de benchmarks gaming pour qu'il soit difficile de la recommander à tout le monde.

De manière générale, notre conseil de premier ordre pour choisir la meilleure carte graphique qui conviendra à votre PC gamer est de déterminer quels types de jeux elle vous aidera à exécuter, et surtout à quels paramètres et pour quel budget. A bien des égards, l'AMD Radeon RX 6700 XT est capable de répondre à un maximum de titres à paramètres élevés, et ce pour moins de 500 €. Une bonne affaire.

Cependant, ceux qui espéraient que cette sortie renverserait la mainmise de Nvidia sur le marché des cartes graphiques seront déçus. Ce qui s’avère dommage, car si l'AMD Radeon RX 6700 XT baissait son prix de 50 € (seulement !), elle afficherait une rentabilité optimale pour le niveau de performances qu'elle offre.

Prix et disponibilité de l’AMD Radeon RX 6700 XT

L'AMD Radeon RX 6700 XT est disponible depuis le 18 mars 2021, à partir de 479 €. Bien évidemment, comme à peu près toutes les autres cartes graphiques grand public, il ne s'agit que d’un tarif moyen conseillé, les prix des éditions tierces du GPU montant beaucoup plus haut.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, il est incroyablement difficile de trouver une carte graphique de n'importe quel fabricant qui sera disponible au dit prix de base. Le minage de crypto-monnaies et les revendeurs eBay ont transformé les derniers GPU AMD et Nvidia en produits de luxe, et il ne semble pas que ce phénomène puisse être stoppé de sitôt.

AMD espère remédier au manque de disponibilité en augmentant la production de ses unités Radeon RX 6700 XT maison, tout en contribuant au développement des modèles custom conçus par ses partenaires. Théoriquement, cela pourrait mettre au même niveau l’offre et la demande ; dans la pratique, il nous reste à surveiller l’évolution du marché.

En supposant que vous puissiez trouver la Radeon RX 6700 XT à son prix conseillé, celle-ci se situe budgétairement entre les RTX 3060 Ti (419 €) et RTX 3070 (519 €). Chez la Team Red, elle se place juste au-dessous de la Radeon RX 6800, qui vous coûtera 589 €.

Il est donc facile de relativiser quant au prix de l’AMD RX 6700 XT, surtout si vous jouez pas mal à Red Dead Redemption 2 ou si vous aimez faire des raids dans Final Fantasy XIV, ces performances nettement supérieures se prêtant nettement à cette catégorie de jeux visuellement généreux.

Fonctionnalités de l’AMD Radeon RX 6700 XT

L'AMD Radeon RX 6700 XT, comme ses grandes sœurs RX 6800 et RX 6900 de 2020, est basée sur la nouvelle architecture RDNA 2 d'AMD, parfois affectueusement appelée "Big Navi". Toutes les améliorations apportées sur ces cartes graphiques haut de gamme sont donc également présentes ici. Ce qui vous permet de bénéficier d’une plus grande efficacité énergétique et du ray tracing, à un prix plus abordable.

L’architecture RDNA 2 inclut des accélérateurs de rayons, un par unité de calcul. Comme l'AMD Radeon RX 6700 XT possède 40 unités de calcul, cela signifie naturellement qu'il s’y trouve 40 accélérateurs de rayons. Cependant, par rapport à la carte graphique haut de gamme RX 6800, qui dispose de 60 unités de calcul, les performances de ray tracing se veulent ici considérablement ralenties.

Et alors que sa rivale, la RTX 3070, intègre des RT Cores de seconde génération, la RX 6700 XT est toujours limitée à la première génération d'accélération matérielle. Ainsi, alors que vous serez en mesure d'activer le nec plus ultra en matière d'effets visuels, cela aura un impact significatif sur les performances, à l’instar des GPU Nvidia 2000 lancés en 2018.



La technologie FidelityFX Super Resolution demeure en phase de développement chez AMD. Elle pourrait maximiser les performances des GPU Big Navi dans un futur plus ou moins proche.

En attendant, la RX 6700 XT compose avec la fonction Smart Access Memory. Celle-ci permet au processeur d'accéder directement à la mémoire graphique, ce qui réduit considérablement le temps de rendu des scènes dans les jeux. Cependant, son activation n’est en rien automatique, ni accessible via l’application Radeon - il vous faudra passer par le BIOS pour en bénéficier. Encore faut-il être à l’aise avec la manipulation de ce dernier.

Si vous souhaitez vous contenter d’augmenter le framerate pour des parties multijoueurs plus fluides, les options Radeon Boost et Contrast Adaptive Sharpening (ou CAS) viendront à votre rescousse. Il s’agit des fonctionnalités AMD les plus plébiscitées par les joueurs PC. La fonction Radeon Boost réduit la qualité visuelle dans les scènes comportant beaucoup de mouvements rapides, ce qui a pour effet d'augmenter la fréquence d'images. CAS, de son côté, est pratique lorsque vous utilisez une résolution inférieure à la résolution native, car elle accentue les images à faible définition - sans altérer les couleurs et le contraste de la scène.

Avec la Radeon RX 6700 XT, AMD espère aider les gamers à anticiper les velléités matérielles des jeux AAA à venir, en mettant à disposition pas moins de 12 Go de mémoire GDDR6. Certains jeux en 1440p réclament déjà une telle valeur, même si la plupart se contenteront aisément de 8 Go de RAM. La Team Red aurait d’ailleurs pu réduire la capacité du GPU à 6 ou 8 Go pour afficher un prix plus décent, compte tenu de sa catégorie.

Au-delà de la VRAM, la RX 6700 XT est limitée à 40 CUs et 2 560 processeurs de flux, avec une alimentation de 186 W et une fréquence de base de 2 424 MHz. Ce qui rend son excès de zèle concernant la VRAM encore plus étonnant.

Design de l’AMD Radeon RX 6700 XT

La version de référence de l'AMD Radeon RX 6700 XT suit largement la même philosophie que les autres cartes graphiques de la génération RDNA 2. On retrouve beaucoup d'angles aigus et de lettres rouges, avec une bande argentée au milieu de la structure, plus deux ventilateurs incluant la lettre R au milieu.

Et bien qu'elle n'adopte pas la conception à triple ventilateur des autres modèles de la série Radeon RX 6000, cette nouvelle carte graphique est en fait de la même longueur que les RX 6800 et RX 6800 XT, soit 267 mm. Cela signifie que les acheteurs intéressés disposant d'un boîtier mini-ITX devront peut-être mesurer leur espace disponible avant de se lancer dans l’acquisition d’une telle carte. Pour autant, la Radeon RX 6700 XT se révèle beaucoup plus légère que les cartes graphiques haut de gamme, aussi vous n'aurez pas à vous soucier d’un éventuel affaissement.

Lorsque la carte graphique est activée, la marque rouge Radeon s'allume, mais uniquement en rouge - pas de RVB ici. Néanmoins, cet éclairage rouge s'accorde avec les zones de la même couleur visibles autour du périmètre.

Pour ce qui est de l'alimentation, vous disposez d’une configuration à 8+6 broches, avec un TBP (total board power) de 230 W. Reste que, d’après nos tests, le GPU atteint rapidement 186 W, pas plus. AMD a donc laissé une certaine marge de manœuvre pour quelques tentatives d’overclocking.

L'AMD Radeon RX 6700 XT possède trois sorties DisplayPort et une sortie HDMI, ce qui devrait être plus que suffisant pour la plupart des joueurs PC. Nous aurions aimé voir une sortie USB-C également, bien que ce soit moins important pour cette catégorie de carte graphique.

Le refroidisseur est beaucoup moins robuste que sur les autres GPU de la gamme, et il n'a pas vraiment besoin de l'être. Avec seulement 186 W de puissance, la température du GPU atteint un pic à 81° C, le point chaud lui stagnant à 99° C.

Si vous avez l’habitude de surveiller les températures de votre carte graphique, vous remarquerez que les cartes RDNA signalent plusieurs températures différentes. La température du point chaud atteindra parfois 100°C, et c'est normal, cela ne signifie pas que votre carte est sur le point de fondre - c'est juste l'algorithme du GPU Boost qui tire le maximum de performances de votre carte graphique.

Performances de l’AMD Radeon RX 6700XT

AMD présente la Radeon RX 6700 XT comme une carte graphique 1440p, et nous allons donc la tester à la fois sur des résolutions 1080p et 1440p. Ceci étant dit, il y a assez de marge de manœuvre dans des titres plus anciens comme Final Fantasy XIV Shadowbringers pour qu'elle soit également capable de gérer des parties en 4K. Pour profiter du ray tracing, mieux vaut toutefois limiter la résolution à 1080p.

En effet, tout comme la RX 6800, la Radeon RX 6700 XT commence à rencontrer de sérieux problèmes lorsque vous activez le ray tracing à la résolution cible de la carte. Sur Metro Exodus, en activant le ray tracing à un niveau élevé, le framerate chute de 74 fps à 47 fps en 1440p. C'est toujours une fréquence d’images décente, même si nous préférerons toujours disposer d’un taux de 74 fps sans ray tracing.

De même, sur Watch Dogs: Legion, le taux de rafraîchissement passe d'un solide 64 fps à 28 fps, avec des paramètres Ultra et une résolution à 1440p - ce qui est inférieur aux 30 fps que nous considérons comme le strict minimum à ce niveau. Avec l’architecture RDNA 2, AMD a définitivement fait le grand saut pour prendre matériellement en charge le ray tracing accéléré, néanmoins les performances ne sont pas encore tout à fait au rendez-vous si vous voulez exploiter au maximum cette technologie.

Rassurez-vous : pour la grande majorité des jeux proposés aujourd’hui, l’usage du ray tracing n’est pas pertinent, et les performances de la rastérisation pure sont reines. Si votre seul but consiste à jouer en résolution 1440p, la Radeon RX 6700 XT fera parfaitement l'affaire.

Cette carte graphique a été capable de surpasser la moyenne de 60 fps à 1440p dans tous les jeux de notre suite, sauf deux : Red Dead Redemption 2 et Total War: Three Kingdoms. Avec Red Dead Redemption 2, nous avons augmenté tous les paramètres sauf le MSAA, de sorte que vous pouvez facilement l'ajuster pour obtenir les 4 fps supplémentaires nécessaires pour atteindre lesdits 60 fps.

Lorsqu'on la compare à ses concurrentes les plus proches, la RX 6700 XT commence à briller. La dernière-née d'AMD est assez proche de la GeForce RTX 3070 de Nvidia pour certains titres, l'égalant pratiquement sur l’exécution de hits comme Hitman III et Dirt 5. Mieux encore : la RX 6700 XT surpasse même la RTX 3070 sur Assassin’s Creed Valhalla.

Pour des jeux comme Final Fantasy XIV: Shadowbringers, la RTX 3070 s’avère en revanche jusqu'à 15% plus rapide. Le GPU de Nvidia peut également vous permettre d’intégrer dans votre configuration PC un moniteur 1440p à 144 Hz- en dépensant 40 € de plus (en théorie).

Donc, avec l'AMD Radeon RX 6700 XT, peut-être plus que la plupart des autres cartes graphiques, il est incroyablement important de s'assurer que vous savez à quels titres et paramètres + résolution vous souhaitez jouer, avant de débourser presque 500 € (voire plus) pour la faire vôtre.

Et si vous êtes comme nous, et que vous aimez vous jeter sur les sorties vidéoludiques les plus récentes, eh bien, notre conseil est d'acheter le premier GPU que vous pourrez trouver à “moindre” prix dans ce contexte de pénurie globale. Car même s'il y a quelques légères limitations ici et là, cette génération de cartes graphiques est la meilleure depuis bien des années. Nous souhaiterions simplement qu'elles soient plus facilement disponibles.

Achetez-la si…

Vous jouez principalement en résolution 1440p

Les moniteurs gaming 1440p gagnent rapidement en popularité, et pour d’excellentes raisons. Si avoir accès à des parties multijoueurs fluides est votre premier critère d’achat, la RX 5700 XT a beaucoup à offrir.

Vous êtes intéressé par le ray tracing

L'AMD Radeon RX 6700 XT supporte le ray tracing, et délivre des images 3D exceptionnelles. Oui, ce n’est pas la carte graphique la plus optimale pour vous garantir un framerate décent tout en gardant l’option activée. Mais c’est une belle entrée en matière pour choisir l’un ou l’autre.

Vous montez vous-même vos PC

Cette carte graphique offre des performances solides, toutefois il est nécessaire de posséder une bonne maîtrise du BIOS pour paramétrer toutes les fonctionnalités premium de ce modèle, dont Smart Access Memory.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes à la recherche d'une carte graphique abordable

À 479 €, l'AMD Radeon RX 6700 XT reste une carte graphique relativement chère. À l'heure actuelle, s’il vous manque un GPU next-gen à petit prix pour compléter votre configuration gaming, votre meilleure option reste la RTX 3060 ou la RTX 3060 Ti.