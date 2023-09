Test AMD Radeon RX 7800 XT : des performances milieu de gamme qui n'ont rien à envier à la concurrence

16 Go de VRAM et cœurs d'IA

La Radeon RX 7800 XT d'AMD sera une carte graphique fantastique pour de nombreux joueurs qui n'ont pas les moyens de s'offrir sa rivale chez Nvidia, bien plus chère. Dans l'ensemble, elle fait jeu égal avec la RTX 4070, mais ses performances ne sont que légèrement supérieures à celles de la RX 6800 XT, ce qui fait de cette carte un choix beaucoup plus compliqué qu'il ne devrait l'être.

AMD Radeon RX 7800 XT : test en deux minutes

Dire que nous attendions avec impatience la Radeon RX 7800 XT d'AMD depuis plus d'un an est un euphémisme, et si nous devions juger cette carte sur ses mérites, nous devrions dire qu'il s'agit très certainement de l'une des meilleures cartes graphiques de cette génération. Cependant, nous savons tous qu'elle aurait dû être encore meilleure, c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous empêcher d'être légèrement déçus.

Quand les premiers benchmarks ont montré qu'elle devançait la Nvidia GeForce RTX 4070 d'environ 2% (tout en n'étant pas aussi écrasée par la rivale de milieu de gamme de Nvidia dans les performances de ray-tracing que lors de la génération précédente), nous nous sommes dit que cette carte allait être facile à évaluer.

La Radeon RX 7800 XT d'AMD est disponible à partir de 569 € et de nombreux joueurs souhaitant passer à une carte de milieu de gamme de la dernière génération pourraient donc être tentés.

En plus des fantastiques performances de jeu en 1440p et même des performances de jeu en 4K très respectables (en grande partie grâce à la VRAM de 16 Go et au bus mémoire de 256 bits), les performances de ray tracing se sont améliorées au fur et à mesure que les accélérateurs de rayons d'AMD se perfectionnaient et une multitude de nouvelles fonctions anti-latence et d'upscaling font de cette carte graphique la meilleure carte graphique 1440p sur le marché, haut la main.

Alors pourquoi avons-nous mal au cœur après avoir effectué une semaine de tests très intenses sur cette carte ?

Le plus gros point négatif dans la fiche de cette carte est qu'il y a très peu d'amélioration de génération en génération en termes de performances de rastérisation par rapport à la Radeon RX 6800 XT d'AMD.

La RX 7800 XT possède des atouts que la RX 6800 XT n'a pas, à savoir des cœurs d'accélération d'IA qui peuvent alimenter des charges de travail d'IA plus avancées comme l'upscaling et d'autres processus d'IA générative, et la 7800 XT offre de bien meilleures performances de ray tracing que le modèle précédent, donc qualifier ces cartes d'identiques serait une erreur de fait et de fond.

Mais la rastérisation est la spécialité d'AMD Radeon, et selon cette métrique, vous n'obtenez respectivement que 12% et 5% de performances améliorées de jeu à 1080p et 1440p, et il n'y a pratiquement pas de différence à 4K. Si vous ne vous intéressez pas au ray tracing ou à l'exécution de modèles d'IA de type Stable Diffusion (pour lesquels vous utiliserez probablement du matériel Nvidia de toute façon), cette carte ressemblera davantage à une mise à jour de la RX 6800 XT, ou même de la RX 6850 XT que nous n'avons pas testée il y a un an.

Et pour cela, la RX 7800 XT nous déçoit quelque peu. Si vous ne mettez pas à jour une RX 6800 XT (ce que vous ne devriez pas faire même si cette carte était un véritable successeur de génération en génération comme la fantastique AMD Radeon RX 7700 XT l'est pour l'AMD Radeon RX 6700 XT), alors rien de tout cela n'aura vraiment d'importance pour vous.

Nous vous conseillerons toujours d'acheter la RX 7800 XT plutôt que la RX 6800 XT et même la RTX 4070, sans aucun doute, mais il est indéniable que l'AMD Radeon RX 7800 XT a raté une chance d'être vraiment magnifique.

AMD Radeon RX 7800 XT : prix et disponibilité

Combien cela coûte-t-il ? À partir de 569 euros

À partir de 569 euros Quand sera-t-elle disponible ? Disponible depuis le 6 septembre 2023

Disponible depuis le 6 septembre 2023 Où peut-on se la procurer ? Disponible sur des sites revendeurs tel qu'Amazon

L'AMD Radeon RX 7800 XT est disponible depuis le 6 septembre 2023, à partir de 569, ce qui la rend moins chère que la RX 6800 XT lors de son lancement en 2020, et moins chère que sa concurrente directe, la Nvidia RTX 4070.

Elle est légèrement plus chère que la RX 7700 XT avec laquelle elle a été lancée, de sorte que si vous envisagez d'acheter la RX 7700 XT, vous pourriez être mieux servis en achetant la RX 7800 XT à la place, puisque vous obtiendrez de meilleures performances et de la VRAM supplémentaire sans dépenser beaucoup plus d'argent.

AMD Radeon RX 7800 XT : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 AMD RX 7800 XT AMD RX 6800 XT Nvidia RTX 4070 US Launch MSRP À partir de 569€ À partir de 539€ À partir de 624€ GPU Navi 32 Navi 21 AD104 Compute Units 60 72 46 Shaders 3,840 4,608 5,888 Ray Processors 60 72 46 AI Processors 120 0 184 Base Clock 1,295 MHz 1,825 MHz 1,920 MHz Boost Clock 2,430 MHz 2,250 MHz 2,475 MHz Memory Clock 2,425 MHz 2,000 MHz 1,313 MHz Memory Type GDDR6 GDDR6 GDDR6X Memory Pool 16GB 16GB 12GB Memory Bus 256-bit 256-bit 192-bit Memory Speed 19,4 Gbps effectifs 16 Gbps effectifs 21 Gbps effectifs Memory Bandwidth 620.8 GB/s 512.0 GB/s 504.2 GB/s TGP 263W 300W 200W

AMD Radeon RX 7800 XT : design

Contrairement à la RX 7700 XT, la Radeon RX 7800 XT d'AMD dispose d'une carte de référence, qui semblera familière à tous ceux qui ont regardé les cartes AMD de cette génération. Optant pour une solution de refroidissement à deux ventilateurs, cette carte à double emplacement ressemble beaucoup à la Radeon RX 7600 d'AMD si on étire la carte dans le sens de la longueur.

Ce n'est pas non plus une carte très longue, puisqu'elle mesure 267 mm, de sorte que vous ne devriez pas avoir de problème pour la faire entrer dans un boîtier de taille moyenne ou supérieure. Vous pourrez peut-être même la faire entrer dans des boîtiers plus étroits, mais cela dépendra du boîtier lui-même et de la version de la RX 7800 XT que vous achèterez (les versions tierces varieront en taille et seront probablement plus longues).

Le modèle de référence de la carte dispose de trois sorties DisplayPort 2.1 ainsi que d'un port HDMI 2.1, il sera donc tout à fait capable d'alimenter les meilleurs moniteurs 4K avec facilité, ainsi que les différentes tailles et résolutions des meilleurs moniteurs de jeu sur le marché.

En revanche, cette carte ne dispose pas d'une sortie USB-C. Si vous possédez l'un des meilleurs moniteurs USB-C (ce qui est courant dans les industries créatives), vous devrez probablement vous procurer un adaptateur si vous envisagez d'insérer cette carte dans une station de travail.

Vous n'aurez également besoin que de deux connecteurs d'alimentation à 8 broches, donc pas de câble 12HPWR comme les cartes concurrentes de Nvidia. La carte est assez solide et pèse un certain poids, vous aurez donc besoin d'un support si vous l'insérez directement dans un emplacement PCIe de votre carte mère.

Dans l'ensemble, l'apparence est la même que celle des cartes de référence RDNA 3 d'AMD cette génération, donc si vous voulez le look RGB, vous serez mieux avec une carte tierce, mais sinon c'est un beau modèle à regarder.

AMD Radeon RX 7800 XT : puce et caractéristiques

Le GPU Navi 32 de la Radeon RX 7800 XT d'AMD est la version complète de la puce par rapport au GPU légèrement réduit de la RX 7700 XT, avec 6 unités de calcul supplémentaires par rapport aux 54 de la RX 7700 XT, ce qui donne à la RX 7800 XT 384 shaders, 6 accélérateurs de rayons et 12 accélérateurs d'intelligence artificielle supplémentaires.

La RX 7800 XT a une horloge de base assez basse de 1.295 MHz, comparée aux 1.700 MHz de la RX 7700 XT, mais l'horloge boost de la RX 7800 XT peut atteindre 2.430 MHz (comparée aux 2.544 MHz de la RX 7700 XT).

Cela signifie que même si la RX 7800 XT possède un peu plus d'unités de calcul, tout fonctionne un peu plus lentement, ce qui explique en grande partie les niveaux de performance relativement proches entre les deux GPU.

La RX 7800 XT dispose de 16 Go de VRAM avec un bus mémoire de 256 bits, avec une horloge mémoire de 2 425 MHz pour une vitesse effective de 19,4 Gbps. C'est plus lent que les 21 Gbps de la RTX 4070, mais le bus plus large et le frame buffer plus important offert par les 4 Go de VRAM supplémentaires de la RX 7800 XT mettent vraiment en évidence les erreurs de Nvidia avec une VRAM plus faible et des bus plus serrés cette génération, par rapport à AMD qui a généralement bien géré la question de la mémoire sur ses cartes.

Enfin, le TGP de la RX 7800 XT est de 263W, comparé aux 200W de la RTX 4070, mais c'est toujours moins que le TGP de 300W de la RX 6800 XT, donc il y a au moins un progrès.

AMD Radeon RX 7800 XT : performances

Et c'est là que la Radeon RX 7800 XT d'AMD impressionne le plus, même si elle nous brise le cœur : les performances.

Nous commencerons par les bonnes nouvelles pour AMD, à savoir que la Radeon RX 7800 XT fait jeu égal avec la RTX 4070 en termes de tests synthétiques et de performances de jeu, mais qu'elle n'est pas à la hauteur de la RTX 4070 dans les charges de travail créatives, ce qui est assez prévisible étant donné la domination du jeu d'instructions CUDA de Nvidia dans tout ce qui est créatif.

Du côté synthétique, la Radeon RX 7800 XT d'AMD surpasse la RTX 4070 d'environ 2%, avec des charges de travail de rastérisation qui sont son point fort, tandis que les capacités de ray tracing de Nvidia continuent de surpasser celles d'AMD. Il convient toutefois de noter que la RX 7800 XT réduit considérablement l'écart, de sorte que l'avantage de Nvidia n'est que d'environ 15 % au mieux dans 3DMark Speedway et de seulement 6 % dans Port Royal.

Pendant ce temps, la RX 7800 XT réussit à améliorer son score de 25% dans 3DMark Firestrike Ultra, montrant qu'elle est une bien meilleure carte 4K que la RTX 4070 grâce à la VRAM supplémentaire, un niveau de performance qui est répliqué dans nos tests de jeu.

Lorsqu'elle n'utilise pas de technologie d'upscaling, la RX 7800 XT est en moyenne 15% plus performante sans ray tracing que la RTX 4070 (et seulement 4% moins performante avec le ray tracing en configuration maximale) en 1080p, 6% plus performante en moyenne en 1440p (16% moins performante avec le ray tracing en configuration maximale), et 17% plus performante en 4K (mais environ 25% moins performante en 4K avec le ray tracing).

FSR 2 n'arrive pas à la cheville de DLSS 3 en ray tracing, mais dans les jeux sans ray tracing, FSR 2 et la RX 7800 XT s'en sortent bien dans toutes les résolutions quand FSR 2 et DLSS 3 sont réglés sur équilibré, avec la RX 7800 XT obtenant 53%, 21%, 19% de meilleures performances à 1080p, 1440p, et 4K, respectivement.

En activant le ray tracing, la situation s'inverse et la RTX 4070 obtient 47%, 16% et 12% de meilleures performances en 1080p, 1440p et 4K, respectivement.

En bref, si vous prévoyez de jouer sans ray tracing, il ne fait aucun doute qu'entre la RX 7800 XT et la RTX 4070, la RX 7800 XT est la carte que vous voudrez acheter.

Ici aussi, la RX 7800 XT réussit à faire mieux que la RX 6800 XT, d'environ 15%, ce qui n'est pas terrible, mais les joueurs espérant une amélioration bien plus importante que la RX 6800 XT seront déçus. Obtenir 15% de FPS en plus en moyenne avec la RX 7600 est une chose.

Mais compte tenu du prix et de la classe de la carte en question, 15% est à peu près tout ce que vous obtiendrez, et pour une carte graphique de près de 600 euros, nous aurions aimé voir 25% à 33%, si nous sommes honnêtes, et c'est ce que cette carte aurait finalement dû faire dans un monde parfait.

Si vous pouvez trouver la RX 6800 XT pour plus de 15% de moins que la RX 7800 XT, la carte de dernière génération pourrait être le meilleur achat. Si ce n'est pas le cas, et que vous êtes comme la plupart des joueurs qui comparent la RTX 4070 à la RX 7800 XT, la grande majorité d'entre eux obtiendront une meilleure expérience avec la RX 7800 XT, surtout s'ils ont 100 euros de plus pour s'acheter quelque chose d'autre de bien, en guise de cadeau.

Devriez-vous acheter la AMD Radeon RX 7800 XT?

Swipe to scroll horizontally Rapport qualité/prix Avec un prix très agressif, cette carte offre le meilleur rapport qualité/prix de sa catégorie. 4.5 / 5 Puce et fonctions Les 16 Go de VRAM supplémentaires de cette carte, ainsi que le large bus mémoire, permettent de jouer en 4K. 4 / 5 Performances C'est actuellement la carte de milieu de gamme la plus performante du marché, mais elle aurait pu être bien meilleure. 4.5 / 5 Note moyenne La Radeon RX 7800 XT d'AMD est la meilleure carte graphique de la catégorie milieu de gamme, mais on a l'impression qu'elle a raté ce qui aurait pu être un coup de maître. 4.34 / 5

Achetez-la si...

Vous voulez jouer en 4K

Cette carte possède de sérieuses capacités de jeu en 4K grâce à sa VRAM de 16 Go et à son bus mémoire étendu.

Vous ne voulez pas sacrifier complètement le ray tracing

AMD est enfin parvenu à un point où il est possible d'obtenir à la fois une excellente rastérisation et des performances correctes en matière de ray tracing.

Vous en avez assez de l'inflation des prix des GPU de Nvidia.

Nous ne disons pas que la RX 7800 XT est bon marché, mais son prix est bien plus raisonnable que ce que Nvidia a proposé jusqu'à présent.

Achetez-la...

Vous recherchez le meilleur GPU créatif

L'introduction d'accélérateurs d'IA a certainement aidé cette carte, mais les capacités créatives de Nvidia sont tout simplement inégalées.

Vous voulez le meilleur ray tracing et upscaling possible

Si le ray tracing et l'upscaling sont votre tasse de thé, alors la RTX 4070 sera le meilleur achat ici.

AMD Radeon RX 7800 XT : à considérer également

Si notre test de la Radeon RX 7800 XT d'AMD vous fait envisager d'autres options, voici deux autres cartes graphiques à prendre en considération.

Nvidia GeForce RTX 4070

Si vous voulez la meilleure carte graphique 1440p du moment, c'est celle qu'il vous faut, à condition que vous n'ayez pas peur de payer le prix fort pour ce privilège. Lire notre test de la Nvidia GeForce RTX 4070 (en anglais)

AMD Radeon RX 7700 XT

Légèrement moins chère que la RX 7800 XT, cette carte offre des performances comparables à celles de la RX 7800 XT, bien que son potentiel 4K soit plus limité. Lire notre test de l'AMD Radeon RX 7700 XT (en anglais)

Nous avons passé environ une semaine avec la RX 7800 XT

Nous nous sommes surtout concentrés sur les jeux, car c'est ce à quoi les cartes graphiques Radeon d'AMD sont principalement destinées.

Nous avons utilisé notre batterie standard de tests de référence et notre expérience de jeu personnelle.

Spécifications du système de test Voici les spécifications du système de test utilisé pour cet article : CPU : Intel Core i9-13900K

Refroidisseur de CPU : Refroidisseur Cougar Poseidon GT 360 AIO

Carte mère : MSI MPG Z790E Tomahawk Wifi

Mémoire : 64GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6000

SSD : Samsung 990 Pro

BLOC D'ALIMENTATION : Thermaltake PF3 1050W ATX 3.0

Nous avons passé une semaine à tester la RX 7800 XT, à la fois dans un banc d'essai et en tant que carte de jeu personnelle à la maison.

Nous avons effectué notre batterie standard de tests de performance, y compris des tests 3DMark et divers tests de jeu, sur la RX 7800 XT et sur diverses cartes graphiques concurrentes d'AMD et de Nvidia afin d'obtenir une série de chiffres comparables.

