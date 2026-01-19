ChatGPT se souvient de tout : même de ce que vous avez dit l’an dernier

Une nouvelle mise à jour de la mémoire est désormais disponible pour les utilisateurs ChatGPT Plus et Pro

ChatGPT est désormais capable de se souvenir de ce qui a été demandé il y a un an

Il suffit de cliquer sur « Sources » pour retrouver exactement les conversations d’origine

ChatGPT peut désormais se souvenir de ce qui a été demandé il y a un an, et afficher la conversation exacte. Cette nouvelle mise à jour de la mémoire, réservée aux abonnés Plus et Pro, transforme les anciens échanges en un historique consultable, pérenne… et étonnamment utile.

La mémoire est désormais si performante qu’il est possible de lui reparler d’une recette de sauce chili demandée un an auparavant : il y a de fortes chances qu’elle ressorte, avec un lien direct vers la discussion d’origine.

ChatGPT n’oublie rien

Avant cette récente mise à jour, lorsqu’une question portait sur une discussion vieille d’un an, ChatGPT répondait généralement par une formule du type « Je n’ai pas accès à l’historique complet de nos échanges », en suggérant de fouiller dans l’historique du navigateur.

Désormais, un message indiquant « mémorisation en cours » s’affiche, puis la réponse exacte posée un an plus tôt apparaît.

Un test a été réalisé à l’instant avec un compte Plus. La question posée était :

« De quoi parlait-on il y a un an ? »

Le résultat a été un résumé détaillé de tous les échanges de l’époque. Apparemment, il s’agissait d’une période d’analyses des films de Nicolas Winding Refn. Ceux qui les ont déjà vus comprendront pourquoi une aide pouvait s’avérer utile.

we've been improving memory.ChatGPT is now more reliable at finding and remembering details from your past chats, like recipes or workouts.give it a try - and let us know what you think pic.twitter.com/6d2SavPPsiJanuary 15, 2026

Vérification des sources

Grâce à la fonctionnalité « Sources » de ChatGPT, il est maintenant possible de replonger directement dans les discussions exactes d’il y a un an. En cliquant sur « Sources » en bas de la réponse, un panneau s’ouvre avec des liens directs vers les conversations originales.

C’est réellement impressionnant. Les échanges ne paraissent plus jetables. Même si les réflexions autour du style de Refn sont désormais loin derrière, revisiter ces discussions s’est révélé fascinant.

Les utilisateurs Plus et Pro peuvent essayer dès maintenant. Aucune mise à jour de ChatGPT n’est nécessaire : il suffit de lui demander ce qui a été évoqué un an plus tôt, et la réponse pourrait bien surprendre. La fonctionnalité est désormais disponible dans le monde entier pour tous les utilisateurs ChatGPT Plus et Pro.