Le Wi-Fi 7 est arrivé - 5 choses à savoir sur la nouvelle technologie sans fil

Le Wi-Fi 7 est officiellement arrivé, offrant une connexion plus rapide dans les environnements domestiques et professionnels. Outre l'amélioration des performances, la norme mise à jour introduira plusieurs nouvelles fonctionnalités.

La Wi-Fi Alliance a publié plusieurs articles détaillant tous les changements, mais nous allons nous pencher sur les cinq principales nouveautés, en commençant par les canaux 320 MHz. Deux fois plus grands que les canaux de 160 MHz, ces nouveaux canaux constituent la bande passante la plus élevée disponible sur les routeurs 5GHz. Cette bande passante plus large se traduira par des vitesses plus élevées. Il y a toutefois un hic : les canaux de 320 MHz ne seront disponibles que dans les pays qui autorisent l'accès à la bande de 6 GHz. Une liste des pays supportant la bande 6 GHz est disponible sur le site web de la Wi-Fi Alliance. Elle comprend, entre autres, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon et le Mexique.

Avantages pour la réalité virtuelle [VR] et pour vous

Vient ensuite le MLO (Multi-Link Operation), qui permet aux appareils d'un réseau de transmettre et de recevoir des données sur plusieurs bandes (à savoir 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) en même temps. Il en résultera un débit élevé, une meilleure fiabilité et une latence considérablement réduite. Ce dernier point est particulièrement important à l'heure où les casques de réalité virtuelle (VR) se généralisent. Comme le souligne le site d'information Road to VR, un casque équipé du Wi-Fi 7 pourrait très bien recevoir un flux vidéo via la bande 6 GHz tout en transmettant des informations de suivi sur la bande 5 GHz. Une telle répartition de la charge de travail permet d'optimiser les performances.

Puisque nous parlons de ce sujet, la Wi-Fi Alliance affirme que le Wi-Fi 7 permet une meilleure latence déterministe.

Le concept de latence déterministe est assez complexe. Fondamentalement, elle permet aux appareils de savoir quand ils doivent s'attendre à des interruptions de connexion. Le fait de disposer de cette information pourrait permettre aux casques VR de "mieux gérer les situations de latence" afin de maintenir des connexions cohérentes. Cela n'élimine pas totalement la latence (rien ne le peut), mais cela devrait au moins améliorer l'expérience globale.

Le Wi-Fi 7 introduit la modulation d'amplitude en quadrature (4K QAM). Pour simplifier à l'extrême, les signaux pris en charge par la 4K QAM peuvent envoyer 20 % de données en plus que la norme actuelle 1024 QAM.

Enfin, le Wi-Fi 7 est bien entendu rétrocompatible avec les versions précédentes du Wi-Fi. Vous n'aurez pas à vous inquiéter de savoir si votre ancien ordinateur portable se connectera ou non.

Futur matériel

Nous vous recommandons de consulter les autres articles de la Wi-Fi Alliance, car ils abordent d'autres avancées que nous n'avons pas mentionnées, comme le 512 Compressed Block Ack.

Quelques entreprises ont déjà lancé des routeurs Wi-Fi 7. L'année dernière, Netgear a lancé le Nighthawk RS700. Mais d'autres entreprises ne tarderont pas à entrer dans la danse. Au CES 2024, Acer a révélé que ses deux routeurs de jeu Predator Connect sont prêts à tirer pleinement parti des vitesses rapides du Wi-Fi 7. Le Predator Connect T7, notamment, prend en charge le Wi-Fi 7 tri-bande pour une couverture domestique plus large.

