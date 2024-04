Google Chrome vous permettra bientôt de parler à Gemini directement dans la barre d'adresse

Google semble travailler à l'ajout d'un accès rapide à son chatbot Gemini dans le menu déroulant qui apparaît dans votre barre d'adresse. Si vous souhaitez parler rapidement au bot, vous pourrez taper "@gemini" et obtenir un accès instantané au bot.

Selon Windows Report, Chrome devrait disposer d'un raccourci "chat with Gemini" dans la barre d'adresse, afin que vous n'ayez pas à vous rendre sur le site officiel de Gemini. La fonctionnalité n'est pas encore très répandue, mais avec le raccourci "chat with Gemini", vous devriez pouvoir l'essayer.

Il n'est pas surprenant de voir Google aller de l'avant avec son nouvel assistant IA dans Chrome (et sur les Chromebooks) - en fait, Gemini a été techniquement implémenté dans le navigateur en février dernier, lorsque Google a introduit une fonction "Aidez-moi à écrire" alimentée par l'IA. Microsoft a mis en avant son propre assistant d'IA, Copilot, de manière agressive dans tous les domaines, du navigateur Edge aux tablettes Windows. Google a fait preuve d'une approche plus réservée à l'égard des outils d'IA par rapport aux efforts de Microsoft, mais il est logique que le géant des moteurs de recherche veuille suivre le rythme de la concurrence.

Vous pouvez essayer de taper "@gemini" et voir si quelque chose apparaît, mais pour l'instant, ce n'est pas fonctionnel - vous ne pouvez pas cliquer dessus ou le sélectionner. Cela fait toujours partie d'un patch Chrome Canary, qui est le canal de Google pour tester de nouvelles fonctionnalités potentielles que les passionnés et les développeurs peuvent essayer et sur lesquelles ils peuvent donner leur avis.

Si vous souhaitez l'essayer, vous pouvez lancer et configurer Chrome Canary. Une fois le navigateur de test installé, vous pouvez saisir chrome://flags dans la barre d'adresse et appuyer sur la touche Entrée. Cela devrait vous amener à la page "Expansion pack page for the site" et vous pourrez activer le starter pack.

Redémarrez le navigateur et le tour est joué ! Vous devriez alors pouvoir discuter avec Gemini à partir de la barre d'adresse. Bien sûr, comme il s'agit encore d'un test, il n'y a aucune garantie que cela fonctionnera parfaitement, et nous ne pouvons pas encore être sûrs que cette fonctionnalité sera intégrée à la version publique du navigateur. Cependant, si elle arrive sur la version publique, ce sera une bonne nouvelle pour les fans de Gemini ou pour tous ceux qui veulent se familiariser avec l'alternative ChatGPT.