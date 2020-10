Test du Dell XPS 15 (2020)

Le Dell XPS 15 est sans conteste le meilleur ordinateur portable de 15 pouces disponible sur le marché, et cela à bien des égards. Il est extrêmement puissant, très élégant et suffisamment léger pour être transporté partout avec vous. On ne trouve vraiment rien à lui reprocher.

De nos jours, le marché est inondé par une tonne d'ordinateurs portables qui se vendent comme des machines passe-partout contentant les créatifs, les salariés, les tâches administratives personnelles et les joueurs. Une promesse non tenue par la majeure partie des modèles proposés. ́Cependant, avec le nouveau Dell XPS 15, nous tenons enfin un ordinateur portable qui sera facile à recommander ̀pour tout le monde.

Chaque élément de cet ordinateur portable dessine parfaitement ce que devrait être un ordinateur portable en 2020 : un magnifique écran, un clavier extrêmement confortable, des haut-parleurs avec un son très riche et un trackpad suffisamment spacieux.

À partir de 1 699 € avec un processeur Intel Core i5 Comet Lake de 10e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go, il se présente comme une alternative bien plus abordable que le MacBook Pro 16 pouces, qui commence à 2 699 € - bien qu'embarquant un processeur Core i7 plus puissant et 16 Go de RAM.

Sauf si vous êtes un addict de MacOS, il est difficile de concevoir une raison qui ferait que vous n'opteriez pas pour le dernier Dell XPS 15. À moins que vous ne souhaitiez absolument acquérir un ordinateur portable 2 en 1, c'est sans aucun doute le meilleur ordinateur portable sur le marché en 2020.

Prix et disponibilité du Dell XPS 15 (2020)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU DELL XPS 15 (2020) Voici la configuration du Dell XPS 15 (2020) évaluée par notre rédaction. Processeur : Intel Core i7-10875H (8 cœurs, jusqu'à 5,1GHz avec Turbo Boost)

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1650 Ti

RAM : 16 Go DDR4 (2 933 MHz)

Écran : 15,6 pouces 4K (3840 x 2400) tactile

Stockage : 512 Go (SSD PCIe, NVMe, M.2)

Ports : 2x USB-C 3.1 avec Thunderbolt 3, 1 x USB-C 3.1, emplacement pour carte SD, prise jack

Connectivité : Wi-Fi 6 AX1650, 2 x 2, Bluetooth 5.0

Caméra : Webcam IR 1080p

Poids : 2,05 kg

Dimensions : 344,72 x 230,14 x 18 mm

Le Dell XPS 15 (2020) est disponible dès maintenant, à partir de 1 699 € en France. Pour ce prix, vous obtenez un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go, le tout derrière un écran non tactile 1080p.

Bien sûr, les configurations ne se limitent pas aux modèles d'entrée de gamme. Le XPS 15 peut être équipé d'une tonne d’autres composants, mais le modèle que nous avons examiné ici n'est pas commercialisé localement. Sur le site web de Dell, vous n'aurez pas accès au processeur i7-10875H, mais seulement au 10750H. La différence entre ces deux processeurs est minime, mais il faut quand même en être conscient.

Design du Dell XPS 15 (2020)

En termes d’améliorations, nous n'avons littéralement jamais vu une avancée comme celle du Dell XPS 15 (2020). Il est plus fin, plus léger, possède des bordures d’écran plus petites et place les haut-parleurs au dessus de l'appareil. Grâce à toutes ces mises à niveau, le XPS 15 a pris de l'avance sur le XPS 13 pouces pour devenir l'ordinateur portable Windows de référence.

Nous comprenons également que tout le monde ne veuille pas transporter un ordinateur de 15 pouces, plus ou moins encombrant. Toutefois, ce nouveau XPS 15 se limite à 18 mm d'épaisseur et ne pèse que 2,05 kg. Ce n'est certainement pas l'ordinateur portable le plus léger du monde, mais avec ce design et une batterie qui dure aussi longtemps, son poids devient très vite supportable.

Nous avons en revanche moins de ports que sur la version précédente, avec seulement trois Thunderbolt 3, un emplacement de carte SD et une prise jack. Vous utilisez des périphériques avec une connectique plus ancienne ? Vous devrez vous armer de quelques adaptateur̀s.

L'élégance de cet ordinateur reste un argument convaincant pour nous aider à surmonter le manque de ports classiques. Étant entièrement conçu en aluminium avec des contours nets, vous obtenez un ordinateur portable qui ne manquera pas d'attirer les regards. La fibre de carbone fait son retour au niveau du clavier, et celui-ci s'avère toujours aussi confortable, même s'il pourra finir par changer d’allure avec le temps.

Aux côtés de ce clavier, de chaque côté, vous retrouverez deux haut-parleurs orientées vers le haut. Sous ces grilles, se trouve un dispositif de quatre haut-parleurs qui est de loin l'un des meilleurs que nous ayons jamais évalué dans un ordinateur portable... et qui entre directement en compétition avec la configuration audio du dernier MacBook Pro 16 pouces d’Apple.

L'une des plus grosses faiblesses que nous ayons rencontré avec le Dell XPS 15 (2019) provenait de ses haut-parleurs trop faibles pour sonoriser une pièce entière, même petite. Ceux du nouveau modèle se révèlent assez bons pour corriger le tir et nous laisser écouter de la musique sur une longue période. En écoutant l’album Dirty Computer de Janelle Monae, nous avons pu apprécier les basses percutantes de l'ensemble, qui n'écrasent jamais le reste des arrangements. Une preuve évidente que les haut-parleurs orientés vers le bas ont toujours été le noyau du problème.

Mais il n'y a pas que les haut-parleurs qui offrent une excellente expérience sur cet ordinateur. L'affichage est ici tout simplement hors du commun. Avec un écran de 3 840 x 2 400 pixels qui couvre 100 % du spectre RVB d’Adobe et ses 500 nits de luminosité, il s’agit d’un ici d’un ordinateur portable parfait pour regarder vos séries et films préférés n'importe où, n'importe quand.

De même, les bordures de l’écran sont devenues incroyablement fines, de sorte que vous ne voyez pratiquement que celui-ci. Cela embellit encore plus une machine déjà magnifique. L'écran est d’ailleurs l'une des principales raisons d'opter pour le XPS 15, que vous soyez un créatif professionnel qui a besoin d'une dalle lumineuse et bien calibrée pour son travail, ou que vous aimiez simplement voir vos fictions en haute résolution sur celui-ci.

Rien à redire au niveau du design donc. Les ingénieurs de Dell ont réussi ici leur pari, et il paraît évident que le Dell XPS 15 va rapidement devenir la référence en matière d'ordinateurs portables professionnels.

Performances du Dell XPS 15 (2020)

Equipé d'un Intel Core i7-10875H et d'une Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, le Dell XPS 15 (2020) s'inscrit définitivement dans ce que nous appellerons le marché des prosommateurs ou professionnels-consommateurs . Il ne possède pas la puissance des ordinateurs dédiés au montage vidéo, il le demeure suffisamment pour ceux qui pratiquent l'édition vidéo / photo ou la conception 3D comme un hobby avancé.

Si la GTX 1650 Ti est techniquement une carte graphique réservée au jeu, le Dell XPS 15 n'est certainement pas fait pour exécuter les jeux AAA les plus récents. En outre, son châssis fin et léger ne se prête pas vraiment à des sessions de jeu prolongées et la chaleur pourrait potentiellement venir impacter les performances. Il est toujours possible, par contre, de jouer en 1080p avec des réglages moyens. De quoi lancer les meilleurs jeux indés du moment, sans aucune latence.

À titre d'exemple, le Dell XPS 15 n'a obtenu que 3 654 points sur 3DMark Time Spy. Pour mettre les choses en perspective, la GTX 1660 Ti du Surface Book 3 que nous venons de tester - associée à un processeur beaucoup plus faible - obtient elle 4 840 points dans le même test. Cela représente une perte de 25 % en termes de performances, et nous ne nous sommes pas vraiment donné la peine ici d'effectuer des tests de référence en ce qui concerne le gaming.

Néanmoins, le XPS 15 rayonne sur d'autres aspects. Les performances du processeur sont extrêmement bonnes dans tous les domaines, avec un score de 7 408 points sur le GeekBench 5, ce qui non seulement bat le Gigabyte Aorus 17G, un ordinateur portable avec un refroidissement beaucoup plus poussé. Il se rapproche aussi de la qualité supérieure de l'Asus Zephyrus G14 - ce qui nous a réellement impressionné.

Autonomie du Dell XPS 15 (2020)

Le Dell XPS 15 que nous avons examiné ici est équipé d'une batterie de 86 Whr, ce qui est costaud pour un ordinateur portable aussi fin. Le niveau d'autonomie en est ici le reflet, puisque l'appareil a réussi à tenir 9 heures et 44 minutes lors du test PCMark 10.

Ce test consiste à faire fonctionner l'ordinateur portable en le soumettant à diverses charges de travail que vous pourriez rencontrer de manière quotidienne, et répète ces tâches jusqu'à ce que la batterie soit épuisée. Pour un profil professionnel, cet ordinateur durera facilement toute la journée sans besoin de recharge supplémentaire. Vous aurez même du rab en rentrant chez vous.

En mode multimédia, la batterie faiblit toutefois et n'atteint que 6 heures et 16 minutes avec lecture en continu d'une vidéo Full HD. La faute revenant ici à l'écran tactile 4K qui draine la batterie. Donc, si vous avez l'intention de rester au lit à binger l’un de vos programmes Netflix favoris, vous préférerez surement brancher votre ordinateur à une source d’alimentation.

Interface et fonctionnalités du Dell XPS 15 (2020)

Dell est malheureusement l'un de ces fabricants d'ordinateurs portables qui embarquent un tas de bloatwares sur leurs ordinateurs portables, même les plus premium. Heureusement, ceux-ci restent assez discrets, mais à l’avenir nous aimerions voir les entreprises commencer à rendre ces logiciels optionnels pour économiser de la mémoire.

Avant de commencer à tout désinstaller, nous vous conseillons tout de même de conserver les logiciels Dell Update et Dell Customer Connect. Surtout si vous avez du mal à remettre régulièrement à jour vos pilotes matériels.

Les autres programmes sont quant à eux entièrement facultatifs, à l'instar de Dell Cinema Color qui adaptera la colorimétrie de votre écran en utilisant quelques réglages prédéfinis. Cependant, dès sa sortie de l'emballage, l'écran du XPS 15 est pratiquement parfait, donc nous ne voyons aucune raison de le lancer.

Enfin cette année, Dell fait le grand saut en matière de sécurité. Le XPS 15 2020 embarque maintenant les deux versions de Windows Hello, l’une permettant de vous authentifier avec votre empreinte digitale et l’autre avec votre visage. Cela pourra sembler exagéré pour certains d’avoir deux options d’authentification, mais si vous êtes plutôt du genre à porter des lunettes ou du maquillage, la reconnaissance faciale de Microsoft ne sera pas ce qu’il y a de plus efficace. Ce qui fait du capteur d'empreinte digitale une valeur sûre d’autant plus fiable.

Achetez-le si…

Vous désirez un ordinateur portable puissant

Equipé des derniers processeurs Comet Lake-H d'Intel, le XPS 15 sera capable de supporter la plupart des tâches qui vous lui confierez.

Vous souhaitez obtenir un appareil élégant

Le Dell XPS 15 est probablement le PC portable Windows le plus élégant du marché - voire celui de toutes les générations confondues - et il rend certainement la monnaie de sa pièce au MacBook Pro.

Vous avez besoin d'un produit haut de gamme à un prix abordable

Malheureusement « haut de gamme » est aujourd'hui devenu synonyme d' « onéreux . La version standard du XPS 15 coûte seulement 1 699 €, ce qui en fait l’un des PC portables les plus abordables de sa catégorie.

Ne l'achetez pas si…

Vous recherchez une machine orientée gaming

Comme cet ordinateur portable n'est équipé que d'une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1050 Ti dans sa configuration la plus élevée, nous ne recommandons pas cet appareil si jouer à des titres Triple-A est l'une de vos principales priorités.