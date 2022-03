Meilleures applications Microsoft Teams : les intégrations Teams les plus utiles pour stimuler votre productivité

Microsoft Teams s'est forgé une solide réputation en tant que l'un des meilleurs outils de visioconférence du moment. Les entreprises étant de plus en plus nombreuses à adopter des politiques de travail à distance ou hybride, Microsoft Teams est désormais considéré comme un logiciel essentiel pour la collaboration, la productivité et la communication en général.

Et si Teams se révèle si populaire, c'est en partie parce qu'il s'agit de bien plus qu'un programme permettant de réaliser des appels vidéo. Le grand nombre d'applications disponibles par le biais de cet outil majeur garantit à tout un chacun de bénéficier de la meilleure expérience de travail possible, où qu'ils soient. Dans ce guide, nous avons mis en évidence celles que vous ne voudrez absolument pas manquer.

(Image credit: Polly)

1. Polly Une application essentielle pour fédérer son équipe Les meilleures offres du jour VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Nombreuses fonctions personnalisables + Bon support client Pourquoi attendre - Courbe d'apprentissage abrupte - Certains paramètres peuvent être déroutants

En apparence, Polly n'est qu'une application destinée aux enquêtes, qui vous permet de réaliser des sondages en mode natif via le canal Teams de votre choix. En pratique, cependant, elle est beaucoup plus riche que cela. Elle est livrée avec une sélection de modèles utiles, par exemple, qui vous permettent de faciliter les contrôles d'équipe à distance, de voter sur des questionnaires spécifiques et d'identifier les blocages de projet. Polly intègre également des analyses avancées en temps réel, de sorte que tout ce que vous avez à faire est de fournir des questions et des réponses. Maintenir l'engagement de vos collaborateurs n'est pas le plus facile (surtout lorsqu'ils travaillent à distance), mais cela devrait être beaucoup plus facile avec Polly.

(Image credit: Trello)

2. Trello La meilleure application Teams pour mener ses projets à terme Les meilleures offres du jour Voir à Udemy Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Gestion facilitée des tâches + Vue en temps réel Pourquoi attendre - Moins adaptée aux grands projets

Sans la structure supplémentaire fournie par le bureau 9-5, la gestion des flux de travail peut constituer un défi titanesque. Si c'est le cas, vous voudrez intégrer Trello sur votre interface Microsoft Teams. Avec cette application populaire, vous pouvez créer des tableaux contenant des listes de tâches qui peuvent être partagées entre tous les membres de votre équipe. Les projets peuvent être attribués à certaines personnes, le calendrier de réalisation peut être déroulé, avec un suivi tâche par tâche (via un système d'encochage). Des notifications et des rappels s'avèrent également inclus pour s'assurer que rien n'est oublié. En utilisant Trello, vous pouvez bénéficier de la flexibilité de la collaboration à distance sans avoir à vous soucier de qui ou quoi pourrait passer à travers les mailles du filet.

(Image credit: YouTube)

3. YouTube La meilleure application pour se former et s'informer Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Excellente fonctionnalité de recherche + On ne la présente plus + Un nombre incroyable de contenus pratiques Pourquoi attendre - Assez similaire à la version web standard

L'application suivante de notre liste est une application dont tout le monde a entendu parler : YouTube. Bien que YouTube soit plus souvent associé au temps perdu à regarder des vidéos de chats, c'est aussi un outil professionnel puissant. Grâce à l'intégration de Teams, les utilisateurs peuvent partager des liens, rechercher des vidéos et épingler du contenu à l'onglet de votre chaîne. Pour les entreprises qui proposent des formations aux employés par le biais de contenus vidéo, cette intégration de YouTube peut représenter un avantage considérable. De plus, vos employés utilisent forcément YouTube à un moment ou à un autre de leur journée de travail, alors autant connecter officiellement son catalogue sur Teams - procrastiner sur des vidéos de chats deviendra ainsi un peu moins tentant.

(Image credit: ClickUp)

4. ClickUp La meilleure application pour s'intéresser à vos collaborateurs Les meilleures offres du jour VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Grande vue du tableau de bord + Abordable Pourquoi attendre - La liste des fonctionnalités offertes peut être écrasante - L'interface utilisateur pourrait être optimisée

L'un des points forts de Microsoft Teams est la manière dont il garantit une productivité élevée même lorsque les employés travaillent à distance - et l'un des moyens d'y parvenir consiste à recourir à des applications comme ClickUp. Grâce à son service de gestion des tâches, ClickUp permet aux employés de partager des notes, des rappels, des invitations et le suivi des objectifs. L'une des fonctions les plus utiles de ClickUp est son "déploiement riche", qui permet à vos coéquipiers de savoir exactement sur quelle tâche vous évoluez, en ajoutant des liens et des descriptifs spécifiques. Avec ClickUp, il est également plus facile que jamais d'évaluer la productivité de votre équipe. Vous pouvez suivre les progrès réalisés par rapport à des objectifs numériques, monétaires, qualitatifs. En incluant des délais clairement définis.

(Image credit: Workbot)

5. Workbot La meilleure application... pour connecter toutes vos applications Les meilleures offres du jour VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Un volume d'automatisations bluffant + Assistance 24/7 Pourquoi attendre - Documentation plutôt insuffisante

Workbot est une plateforme qui permet aux entreprises de gérer leurs flux de travail commerciaux directement à partir de Teams. Grâce aux commandes de Workbot, les entreprises peuvent accéder à leurs applications et les gérer directement ; à partir de la plate-forme Teams, vous pouvez approuver les flux de travail, gérer l'exécution des commandes et mettre en œuvre des personnalisations. Workbot se connecte à plus de 150 applications d'entreprise, de sorte que vous pouvez récupérer, créer et mettre à jour des données directement à partir de Teams. L'une des fonctions les plus impressionnantes est connue sous le nom de "recettes". Cette fonctionnalité vous permet de créer des flux de travail automatisés qui peuvent couvrir plusieurs applications. Chaque recette se compose d'un déclencheur et d'une ou plusieurs actions qui sont exécutées lorsqu'un événement déclencheur se produit. La proximité de l'intégration de Teams est l'un des points forts de l'application Workbot, de sorte que les utilisateurs peuvent émettre des commandes qui exécutent des recettes directement depuis Teams, après quoi les recettes peuvent exécuter des actions dans vos applications.

(Image credit: Kudos)

6. Kudos La meilleure application pour motiver les troupes Les meilleures offres du jour Voir à Amazon 59 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Extrêmement convivial + Bon support client Pourquoi attendre - Manque de personnalisation des profils - Pas de rappels

Il n'y a pas que la baisse de productivité qui soit un problème avec la distance et l'isolation imposées par le télétravail, il peut aussi être difficile de garder les employés motivés et inspirés - c'est là que Kudos entre en jeu. Kudos vous permet d'envoyer et de recevoir de la reconnaissance, d'approuver des encouragements et de rendre la communication sociale amusante et proactive pour tous les membres de votre équipe. Avec Kudos, l'engagement est alimenté par la communauté, de sorte que vous n'oublierez pas de rendre à César ce qui appartient à César. Il existe également un flux Kudos qui peut être inclus dans votre canal Teams, afin que chacun puisse voir quand une bonne réalisation est récompensée. Il est en outre possible de personnaliser les messages d'encouragement intégrés à l'application, afin que vos remerciements s'avèrent toujours uniques et appréciés.

(Image credit: Power BI)

7. Power BI La meilleure application pour assurer une veille stratégique efficace Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Bon marché + Régulièrement mise à jour Pourquoi attendre - Interface utilisateur encombrée - Version gratuite limitée

Les organisations ne croient plus que leurs performances doivent être évaluées à partir de rumeurs ou d'intuitions. La business intelligence applique des données concrètes à la tâche, afin que vous sachiez exactement ce qui va bien et ce qui pourrait être amélioré. Avec Power BI for Teams, vous pouvez accéder à tous les outils d'analyse habituels de la version de bureau, mais vous pouvez également intégrer des rapports interactifs dans vos canaux et chats Teams. Il y a aussi un onglet Power BI pour aider vos collègues à trouver les données pertinentes pour votre équipe. Il est également facile de lancer une discussion autour d'un rapport BI particulier et même d'organiser une réunion pour poursuivre la conversation.

(Image credit: Image Credit: Microsoft)

8. GitHub La meilleure application pour les développeurs de logiciels Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Répond à n'importe quel type de projet IT Pourquoi attendre - Sa prise en main demande un peu de temps

Bien sûr, la dernière application de notre liste n'est pas pertinente pour toutes les entreprises, mais étant donné qu'un grand nombre d'organisations s'appuient sur le développement de logiciels pour leurs produits et services, elle est loin d'être un outil de niche.

GitHub a été plébiscité pour la manière dont son engagement en faveur du développement de logiciels libres a aidé les codeurs du monde entier. Désormais, les développeurs qui collaborent principalement à l'aide de Teams peuvent bénéficier d'une intégration plus étroite.

Si vous travaillez sur un produit numérique, vous savez combien il est important de suivre les moindres modifications apportées à votre base de code. Ce problème devient encore plus pressant lorsque vous engagez plusieurs développeurs qui travaillent sur leur propre portion de code. Avec l'application GitHub Teams, les développeurs seront toujours informés des modifications apportées à leur base de code, ils peuvent partager des extraits de code directement dans Teams et discuter des mises à jour récentes.