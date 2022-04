Les meilleurs logiciels gratuits de nettoyage pour rendre votre PC plus rapide

Il existe de nombreux logiciels de nettoyage et optimiseurs gratuits pour PC, qui prétendent offrir des performances sensiblement plus rapides. Mais tous ne se révèlent pas forcément à la hauteur. C'est pourquoi nous avons testé toutes les options les plus populaires et avons rassemblé celles qui, selon nous, donneront à votre PC un vrai gain de vitesse, sans supplément caché ni publicité intrusive.

Avec le déploiement de Windows 11 à un plus grand nombre d'utilisateurs, il est préférable de s'assurer que votre PC réponde aux exigences minimales de la mise à niveau.

Le meilleur optimiseur de PC gratuit disponible aujourd'hui est Iolo System Mechanic, une boîte à outils riche en fonctionnalités qui contient tout ce dont vous avez besoin pour retirer les fichiers inutiles, régler avec précision les paramètres de votre PC et protéger votre vie privée en même temps. Cependant, si vos besoins sont plus simples, nous avons également rassemblé quatre autres excellents outils qui donneront à votre PC un nettoyage de printemps complet sans offrir un nombre intimidant d'options.

Il convient de noter que vous pouvez faire vous-même une grande partie de ce que ces optimiseurs de PC font en utilisant les outils de maintenance du système intégrés à Windows, mais cela prend du temps ; ce qui est proposé ici, c’est la simplicité.

Si vous voulez plus de fonctionnalités, beaucoup de ces optimiseurs gratuits ont aussi des équivalents premium qui peuvent effectuer des tâches plus avancées, et offrent des outils supplémentaires comme la suppression sécurisée des fichiers et les analyses programmées.

Trouvez les meilleurs pilotes logiciels et matériels, même sur les configurations obsolètes

Mettez votre système à jour avec les derniers pilotes Windows grâce à DriverFix. Sûr et facile. Prend en charge tous les périphériques PC ! Pour Windows 7/8/10 et même XP. Répare les pannes, prévient les erreurs, améliore les performances du PC. Garantie de remboursement. Résout les problèmes de PC rapidement. Assistance 24/7. Maintenant avec 65% de réduction pour les lecteurs de TechRadar, à partir de 1,12€/utilisateur/mois.

(Image credit: Iolo)

1. Iolo System Mechanic Profitez d'un PC plus rapide et propre avec le meilleur optimiseur pour PC Caractéristiques techniques Système d'exploitation : Windows Les meilleures offres du jour Voir à EBAY_FR Voir à Kinguin WW Voir à EBAY_FR Pourquoi l’acheter + Nettoyage en un clic + Analyse claire et détaillée + Choix des types d'analyse Pourquoi attendre - Certaines fonctions ne sont disponibles qu'en version Premium

Mise à jour : Une modification récente du processus de paiement d'Iolo signifie que vous serez automatiquement abonné à un forfait d'assistance de 19,99 $ (environ 11,23 € )par mois lorsque vous achetez un produit. Il s'agit d'un supplément très important, alors vérifiez bien avant d'entrer vos coordonnées de paiement.

Iolo System Mechanic supprime les fichiers inutiles et les applications indésirables, bloque les bloatware et les paramètres d'exécution automatique indésirables, vide la mémoire vive et efface divers journaux, historiques de navigation et caches.

Non seulement il libère les principales ressources du système, mais il élimine également les traces de votre activité de navigation pour protéger votre vie privée.

Sa boîte à outils d'optimisation du PC fait vraiment la différence ; chaque fois que nous avons testé System Mechanic, nous avons constaté une amélioration significative de la vitesse, en particulier au démarrage. La version gratuite est excellente, mais les deux versions premium - System Mechanic et System Mechanic Pro - valent la peine d'être prises en considération si vous prévoyez de l'utilisez régulièrement - et Iolo offre une remise de 70 % avec le code de bon d'achat TECHRADAR.

Le véritable gain de performance que nous avons constaté après avoir utilisé System Mechanic en a fait notre choix N°1. Lisez la suite pour découvrir quatre autres des meilleures applications disponibles pour accélérer votre PC Windows.

Lire notre test complet : Iolo System Mechanic (en anglais)

(Image credit: Restoro)

2. Restoro Ce logiciel de nettoyage performant répare aussi vos utilitaires Les meilleures offres du jour VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Toutes les fonctions essentielles sont là + Analyses rapides et efficaces + Prix très compétitifs Pourquoi attendre - Version gratuite limitée

Restoro n’a pas la plus grande liste de fonctionnalités que nous ayons vue, mais il fait un excellent travail en fournissant les fonctionnalités essentielles et en les gérant bien sans ajouter de suppléments inutiles.

De nombreux problèmes sont analysés, répertoriés s'ils sont trouvés, et réparés avec le puissant outil de réparation du système. Tous les scans de Restoro incluent une détection intégrée des logiciels malveillants. Tout fichier suspect est immédiatement identifié et vous pouvez décider s'il doit être supprimé ou non.

Si vous avez l'un des deux abonnements d'utilisation illimitée, vous bénéficierez de la puissance des excellents outils de surveillance en temps réel de Restoro. Ceux-ci sont conçus pour vous aider à garder un œil sur votre ordinateur, en identifiant les applications potentiellement dangereuses ou les failles de sécurité avant que des dommages ne soient causés.

Cela devrait être assez explicite, mais la garantie utilisateur Restoro vous permet de demander un remboursement intégral si vous n'êtes pas satisfait de ses performances.

Le seul point négatif est que la version gratuite vous permet d'exécuter le logiciel, mais vous n’avez accès à aucun des outils de réparation promis.

Lire notre test complet : Restoro (en anglais)

(Image credit: IObit)

3. IObit Advanced SystemCare Free Une approche pratique de l'optimisation, idéale pour les utilisateurs novices Caractéristiques techniques Système d'exploitation : Windows Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Interface propre et personnalisable + Nettoyage automatique en un clic Pourquoi attendre - Impossible d'exclure des fichiers individuels - Logiciel supplémentaire dans le programme d'installation

IObit Advanced SystemCare existe sous deux formes : une version gratuite qui couvre le nettoyage de base de votre ordinateur, et une version Pro qui ajoute l'accélération de la vitesse de votre Internet, l'optimisation en temps réel, la protection de la vie privée, le nettoyage en profondeur du registre et une assistance technique 24/7. Le prix est de 19,99 € pour un an, et la licence couvre trois PC.

Quelle que soit la version que vous choisissez, l'interface d'IObit Advanced SystemCare est bien conçue, facile à utiliser et ne risque pas d'effrayer les débutants. Nous déduirions des points pour un programme d'installation qui veut ajouter des programmes supplémentaires - ce qui n'est guère conforme à la philosophie de garder les choses non désirées hors de votre ordinateur - mais ils sont faciles à éviter si vous choisissez une installation personnalisée.

Comme la plupart des optimiseurs de PC présentés ici, il nettoie les fichiers et les dossiers dont vous n'avez pas besoin, met de l'ordre dans le registre de Windows et corrige les erreurs sur votre disque dur, le tout via un tableau de bord simple et élégant.

Lire notre test complet : IObit Advanced SystemCare Free (en anglais)

(Image credit: CCleaner)

4. Piriform CCleaner Élimine les fichiers inutiles, nettoie le registre et gère les applications Caractéristiques techniques Système d'exploitation : Windows, macOS, Android Les meilleures offres du jour Visit site Pourquoi l’acheter + Libère de l’espace sur le disque + Facile à utiliser + Pour ordinateur de bureau et portable Pourquoi attendre - Duplique de nombreux outils Windows

Piriform CCleaner existe depuis longtemps et sa popularité est due en partie au fait qu'il nettoie les parties de votre PC que de nombreux autres outils gratuits d'optimisation du système ne nettoient pas.

Il existe une version payante de cette boîte à outils d'optimisation qui ajoute une protection en temps réel et une planification du nettoyage, mais l'édition gratuite de CCleaner couvre les éléments importants tels que la suppression des fichiers temporaires, la suppression des caches des navigateurs, la suppression des cookies indésirables tout en conservant les cookies utiles, etc.

Si votre PC est simplement lent, c'est l'optimiseur de PC gratuit à essayer en premier. Il ne dispose pas de toutes les fonctionnalités avancées d'applications comme System Mechanic, mais les éléments qu'il élimine sont réputés pour ralentir les PC.

Lire notre test complet : Piriform CCleaner (en anglais)

(Image credit: Ashampoo)

5. Ashampoo WinOptimizer Un scanner rapide en plus d’une suite d'outils de maintenance bien conçus Caractéristiques techniques Système d'exploitation : Windows Les meilleures offres du jour Visiter le site 5 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Analyses rapides et approfondies + Interface intuitive + Boîte à outils complète Pourquoi attendre - Ajoute des liens vers des magasins sur le bureau

Le plus grand argument de vente d'Ashampoo WinOptimizer est sa flexibilité - vous pouvez rechercher les fichiers inutiles, les entrées de registre cassées et les cookies de navigateur d'un seul clic, et les effacer tous avec un autre.

Vous pouvez également aller plus loin en cliquant sur le bouton "Détails" pour examiner les résultats de votre analyse un par un. Contrairement à certains optimiseurs de PC, Ashampoo WinOptimizer vous donne une description complète de chaque problème qu'il a identifié, expliquant exactement ce qu'il est, et pourquoi vous devriez envisager de le supprimer. Vous pouvez alors décider en toute connaissance de cause de l'effacer ou de le conserver.

WinOptimizer comprend également une suite de "modules" pour les tâches de maintenance de routine, comme la défragmentation des disques durs et l'optimisation des processus de démarrage. Ce sont toutes des tâches qui pourraient être accomplies dans Windows lui-même, mais les avoir toutes à un seul endroit est beaucoup plus pratique que de parcourir les menus.

Au cas où vous vous poseriez la question, Ashampoo tire son nom de ce logiciel d'optimisation, qui nettoie votre PC "comme un shampooing".

Lire notre test complet : Ashampoo WinOptimizer (en anglais)

(Image credit: Razer)

6. Razer Cortex Conçu pour aider les joueurs à tirer des performances supplémentaires de leur PC Caractéristiques techniques Système d'exploitation : Windows Les meilleures offres du jour Visit site Pourquoi l’acheter + Libère de la RAM pour les jeux + Fournit des statistiques sur les FPS + Fréquemment mis à jour Pourquoi attendre - Contient quelques extras inutiles

Si votre système à des difficultés lorsque vous essayez de jouer, Razer Cortex pourrait bien être la réponse. Cet optimiseur de PC gratuit suspend les processus système inutiles, vide la mémoire et défragmente votre système pour obtenir les meilleures performances de jeu possibles.

Razer Cortex est disponible pour Windows 7, 8 et 10, et si les différences ne vous feront pas bondir d'étonnement - pour la plupart des gens, les résultats se traduiront par des visuels légèrement plus fluides plutôt que par des améliorations étonnantes des performances - il automatise le processus fastidieux de désactivation des logiciels et services inutiles quand il est temps de jouer.

Lire notre test complet : Razer Cortex (en anglais)