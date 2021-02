Xiaomi Mi 11 vs Samsung Galaxy S21 : quel smartphone Android préférer en 2021 ?

Deux des plus gros smartphones de 2021 ont déjà été présenté officiellement par leurs constructeurs. Aussi, nous pouvons comparer un peu plus aisément le Samsung Galaxy S21 et le Xiaomi Mi 11 afin que vous puissiez juger en quoi ils diffèrent ou se complètent - et déterminer celui qui conviendra le mieux à vos usages.

Après une introduction exclusive à la Chine fin décembre, le Xiaomi Mi 11 a été lancé le 8 février dans le monde entier. Nous connaissions déjà les caractéristiques du nouveau smartphone phare de Xiaomi, nous possédons désormais une meilleure idée de son prix et de sa disponibilité.

Lancé le 14 janvier, le Samsung Galaxy S21 est le premier smartphone premium de 2021, mais c’est également le moins équipé, derrière le Galaxy S21 Plus et le Galaxy S21 Ultra plus chers.

Le S21 et le Mi 11 ont beaucoup de points communs, comme leur puce Snapdragon 888 et leur taux de rafraîchissement d'écran supérieur. Ceci dit, nous comptons de même quelques différences majeures. Voici donc un comparatif de ces deux futurs champions Android, point par point.

Samsung Galaxy S21 (Image credit: TechRadar)

Le prix

Le Samsung Galaxy S21 vous coûtera un prix raisonnable : il commence à 859 € pour 128 Go de stockage et peut monter jusqu'à 909 € si vous choisissez la version 256 Go.

En face, le Xiaomi Mi 11 devrait s’afficher à 749 € pour 128 Go de stockage, et 799 € au cas où vous doubleriez l’espace libre disponible.

Il convient de souligner que les deux smartphones sont plus abordables que leurs prédécesseurs, le Samsung Galaxy S20 et le Xiaomi Mi 10. Vous pouvez de ce fait vous reposer sur un excellent rapport qualité-prix, quel que soit l’appareil mobile choisi.

Xiaomi Mi 11 (Image credit: Xiaomi)

Le design et l’écran

Le Xiaomi Mi 11 est considérablement plus grand que le Galaxy S21. Le Mi 11 présente des dimensions de 164,3 x 74,6 x 8,1 mm et un poids de 196 g, ce qui le définit comme plus colossal que le modèle Samsung avec ses 151,7 x 71,2 x 7,9 mm et 169 g.

Les deux téléphones possèdent des caméras arrière disposées dans le coin supérieur gauche, mais alors que le dos du smartphone Samsung apparaît comme « Glasstic » (mi-verre, mi-plastique), celui de son concurrent Xiaomi se veut plus luxueux en employant un nouveau type de verre appelé « Corning Gorilla Glass Victus » - censé briller par son incroyable résistance, aux chocs comme aux rayures.

Aucun des deux modèles n’intègre une prise jack de 3,5 mm ou un emplacement de stockage extensible, et tous deux adoptent la norme USB-C pour le chargement. Ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales glissé sous l’écran.

En parlant de l'écran, celui du Xiaomi Mi 11 s’avère plus apparent, avec une diagonale de 6,81 pouces qui éclipse la dalle de 6,2 pouces du Samsung Galaxy S21.

L'écran AMOLED du Mi 11 délivre une résolution de 1440 x 3200 pixels, aussi appelée 2K, et supporte la norme HDR10+, un taux de rafraîchissement de 120Hz et une luminosité maximale de 1500 nits. Le Samsung Galaxy S21 dispose des mêmes caractéristiques, mais avec une résolution de 1080 x 2400 pixels et une luminosité maximale de 1300 nits.

Samsung Galaxy S21 (Image credit: TechRadar)

Si le Xiaomi Mi 11 peut compter sur un écran à plus haute résolution, le nombre réel de pixels par pouce n'est pas beaucoup plus élevé par rapport à son rival.

Les deux smartphones Android passent la caméra frontale sous une encoche - située en haut à gauche pour le Xiaomi, en haut au centre pour le Samsung. Il faut également mentionner que le Xiaomi Mi 11 compose avec un écran à bords incurvés tandis que le Samsung Galaxy S21 préfère un écran plat.

Les appareils photo et l’autonomie

Le Samsung Galaxy S21 et le Xiaomi Mi 11 embarquent tous deux quatre objectifs photo, très différents les uns des autres.

Le nouveau Samsung Galaxy possède un objectif principal et un ultra grand angle de 12 Mpx, un téléobjectif de 64 Mpx (avec zoom hybride 3x) ainsi qu’un capteur autonome de 10 Mpx. Bien que Samsung ne gagne pas la bataille des mégapixels, comme nous le verrons ci-dessous, les capteurs utilisés sont de grande taille, ce qui permet d'obtenir des images plus lumineuses.

En comparaison, l'appareil Xiaomi est équipé d'un objectif principal de 108 Mpx, d'un ultra grand angle de 13 Mpx, d'un capteur télémacro de 5 Mpx et d'un autre autonome de 20 Mpx - vous prendrez donc des photos à bien plus haute résolution avec le Mi 11, mais le télémacro n'est peut-être pas aussi utile que le téléobjectif de Samsung, luttant avec moins de mégapixels.

Xiaomi Mi 11 (Image credit: Xiaomi)

Sur les deux téléphones, l’optimisation de l'IA améliore nettement vos clichés. Le match se joue ici sur les différents modes photo / vidéo propulsés par les constructeurs.

Samsung propose le mode « Single Take », qui permet de prendre une variété de photos et de vidéos d'un sujet en appuyant simplement sur l'obturateur une seule fois - soit un excellent outil pour obtenir des clichés fantastiques. Il dispose également de « Director's View », qui donne la possibilité d'enregistrer des vidéos à partir des caméras avant et arrière en même temps.

Xiaomi dispose également de ce dernier mode ainsi que d’une option pour immortaliser des vidéos et des photos de nuit depuis les objectifs principal, ultra grand angle et frontal. Il y a aussi « AI Erase » qui offre le choix de supprimer des sujets en arrière-plan. Et beaucoup d'autres outils pour l'enregistrement vidéo.

Côté batterie, le Xiaomi Mi 11 dispose d'un bloc d'alimentation beaucoup plus puissant de 4 600 mAh, surpassant les 4 000 mAh du Galaxy S21. Cependant, de par son écran plus grand, la consommation énergétique du Xiaomi se montrera plus gourmande.

Samsung Galaxy S21 (Image credit: Samsung)

Le smartphone Samsung dispose d'un chargeur filaire de 25W, d'un chargeur sans fil de 15W et d'un chargeur sans fil inversé de 4,5W, qui permet d'utiliser le téléphone pour alimenter d'autres appareils sans fil. Xiaomi dépasse toutes ces spécifications avec des caractéristiques respectives de 55W, 50W et 10W.

Les performances

Le Samsung Galaxy S21 et le Xiaomi Mi 11 utilisent tous deux le chipset haut de gamme Snapdragon 888 de Qualcomm. Ils devraient donc être à égalité en termes de performances, sauf en Europe, où le téléphone Samsung utilise le chipset Exynos 2100 à la place. Bien que celui-ci soit à peu près aussi puissant.

Ils intègrent également tous deux 8 Go de mémoire vive et le système d’exploitation Android 11. Chaque smartphone est doté d’une surcouche offrant une interface utilisateur unique. Enfin, comme pour la plupart des nouveaux téléphones phares lancés sur le marché, le Samsung Galaxy S21 et le Xiaomi Mi 11 sont tous deux des smartphones 5G.

Xiaomi Mi 11 (Image credit: Xiaomi)

Qui l’emporte ?

Si l'un de ces smartphones se révélait nettement moins cher que l'autre, il s’afficherait clairement comme gagnant de ce duel précoce. Néanmoins dans l'état actuel des choses, les deux s’inscrivent dans une fourchette de prix assez proche.

Le Xiaomi Mi 11 possède un grand écran haute résolution qui sera parfait pour lancer des jeux gourmands ou regarder des films, ce que son processeur haut de gamme supportera sans mal.

Pour les amateurs de photographie, cependant, les trois impressionnants objectifs photo du Samsung Galaxy S21 et la gamme de fonctions et de modes photo pourraient en faire le meilleur choix, avec « Single Take » qui changera vraiment la donne en matière de photographie prise depuis un téléphone.

Quelle que soit la façon dont vous utilisez votre smartphone au quotidien, ces deux modèles répondront grandement à vos attentes.