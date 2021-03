Test de l’Oppo Find X3 Pro

Si nous pouvions faire abstraction de son prix super élevé, l'Oppo Find X3 Pro serait incroyablement facile à recommander grâce à son bel écran, ses capteurs et modes photo sur mesure, son processeur puissant, sa recharge rapide et bien plus encore. Cependant, à une telle fourchette tarifaire, il s’avérera difficilement accessible autrement qu’en téléphone de fonction si vous êtes salarié d’une entreprise qui ne connaît pas la crise.

L’Oppo Find X3 Pro en résumé

L’Oppo Find X3 Pro est le smartphone phare de la société pour l’année 2021, apportant de toutes nouvelles fonctionnalités et une technologie sur mesure à un appareil au design flashy. Avec cette mise à niveau, Oppo s’impose un peu plus en rival sérieux de Samsung et d’Apple sur le marché mobile haut de gamme.

Lancé aux côtés de deux autres modèles d’entrée et de milieu de gamme (respectivement le Find X3 Lite et le Find X3 Neo), l’Oppo Find X3 Pro n'est rien de moins qu'un super-smartphone défiant le Samsung Galaxy S21 Ultra et l'iPhone 12 Pro Max - en termes de fonctionnalités comme de prix.

A l’instar de tous les smartphones uber-premium, notre plus gros problème avec cette nouvelle édition est incontournable : son prix. Il est très, très difficile de recommander un smartphone qui coûte aussi cher que l’Oppo Find X3 Pro, quel que soit le type de configuration et de fonctionnalités qui se trouvent sous le capot. Et à moins que votre entreprise ne vous l’offre en tant que téléphone de fonction ou que vous ne juriez que par les gros investissements tech, le Find X3 Neo reste une alternative plus raisonnable et aux performances louables, dans la veine des Samsung Galaxy S21 et Xiaomi Mi 11.

Pour autant, l’Oppo Find X3 Pro ne peut être véritablement critiqué “objectivement”. Nos plaintes ici sont relativement subjectives, notamment en ce qui concerne notre souhait de lui ajouter une caméra périscope pour le rendre plus que parfait.

Oppo a longtemps vanté les mérites de ses écrans mobiles. Bonne nouvelle : celui du Find X3 Pro s’avère superbe, grâce à un tout nouveau logiciel appelé Full-Path Color Management System. Ce programme garantit que les vidéos ou les photos que vous capturez ou diffusez ne sont pas compressées ou modifiées lorsqu'elles arrivent sur ledit écran. Adieu les artefacts désagréables !

Deuxièmement, mais peut-être plus utilement, l’Oppo Find X3 Pro dispose d'une suite d'objectifs photo inédits - et non, nous ne disons pas cela dans un élan d'excitation, ces capteurs photo arrière innovent réellement. Les objectifs principal et ultra grand angle sont équipés de capteurs Sony sur mesure, plus grands que le capteur moyen d'un smartphone, et il y a également un objectif à "microlentilles" qui peut prendre des photos très rapprochées en sublimant les détails les plus minuscules. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la section “Appareil photo” de ce test.

Le Find X3 Pro ne dispose pas d’une caméra périscope, pourtant aperçu sur bon nombre de smartphones de la marque dont son prédécesseur. Par conséquent, il n'est pas aussi bon pour la photographie longue distance.

ColorOS, la surcouche Android d'Oppo, est un régal à utiliser, principalement grâce à la suite d'options de personnalisation qui dépassent de loin l’interface basique d’Android ainsi que les alternatives de nombreuses autres sociétés. Si vous appréciez personnaliser à outrance l'apparence de votre téléphone, vous ne pourrez passer outre cette option.

Nous devons également féliciter l’Oppo Find X3 Pro pour avoir évité certains des pièges dans lesquels sont tombés plusieurs smartphones phares de ce début d’année : l'autonomie n’a pas été sacrifiée, le capteur d'empreintes digitales fonctionne parfaitement, et le smartphone est livré avec une capacité de stockage convenable.

En mettant de côté son prix, l’Oppo Find X3 Pro gagne facilement sa place dans la cour des grands, avec très peu de problèmes à signaler.

Quels sont les meilleurs smartphones du moment ?

Prix et disponibilité de l’Oppo Find X3 Pro

(Image credit: Future)

L’Oppo Find X3 Pro sera disponible en précommande à partir du 18 mars 2021, pour une livraison directe qui démarrera quelques jours plus tard, le 29 mars.

Le smartphone premium coûte la coquette somme de 1 149 €, ce qui en fait l'un des modèles les plus chers que nous ayons testés récemment. En contrepartie de cette somme, vous obtenez 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ni plus, ni moins.

En comparaison, l'iPhone 12 Pro Max vous revient à 1 379 € pour la version 256 Go, tandis que le Samsung Galaxy S21 Ultra atteint 1 309 € avec cet espace disponible (mais 16 Go de RAM en complément).

Design de l’Oppo Find X3 Pro

C'est une remarque qui peut diviser, mais nous trouvons l'Oppo Find X3 Pro moins attrayant que son prédécesseur le Find X2 Pro. Un smartphone dont nous avons dit qu'il "met la barre très haut en termes de conception". Le Find X3 Pro, lui, se cogne la tête en essayant de passer par-dessus.

Pour rappel, le Find X2 Pro est livré en similicuir ou en céramique, avec un écran incurvé en forme de cascade et un design bicolore fringant. Le Find X3 Pro n'a rien de tout cela. Il n'est pas laid non plus, mais nous nous montrerions plus élogieux si son prédécesseur n'existait pas - or il existe.

L’Oppo Find X3 Pro pèse 193 g, il est donc léger par rapport aux normes des smartphones haut de gamme et cela se remarque lorsque vous le tenez. Il mesure 163,6 x 74,0 x 8,26 mm, il est donc assez fin par rapport à certains de ses rivaux. Il bénéficie d'une protection IP68, ce qui signifie qu'il est étanche à la poussière et à l'eau.

Le téléphone possède un dos en verre, qui s'incurve doucement vers le haut dans le coin supérieur gauche pour former la bosse de la caméra. La sensation du verre se veut assez agréable, même si nous pensons que le faux cuir est beaucoup plus agréable à tenir. Le smartphone est disponible en noir ou en bleu, et comme vous pouvez le voir sur les photos, nous avons testé ce dernier.

(Image credit: Future)

Sur le flanc droit du téléphone, il y a un bouton d'alimentation, tandis que la bascule de volume se trouve sur le flanc gauche - nous avons trouvé cette dernière un peu difficile à atteindre tout en tenant l’appareil. Vous devrez donc utiliser vos deux mains pour y parvenir. Le Find X3 Pro embarque un port USB-C, mais pas de prise jack 3,5 mm, donc les propriétaires de casques et d’écouteurs filaires devront utiliser un adaptateur.

L’Oppo Find X3 Pro a un écran qui se courbe sur les bords, comme la plupart des téléphones haut de gamme, bien qu’ici ces bordures ne soient pas aussi fortement inclinées. En conséquence, le téléphone est plus difficilement manipulable - mais le risque de pression accidentelle se restreint, ce qui n’est pas négligeable.

Ecran de l’Oppo Find X3 Pro

L'Oppo Find X3 Pro possède un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ (ou 3216 x 1440 pixels) et une luminosité maximale de 1300 nits. Le résultat est superbe, avec des couleurs punchy et un contraste au top.

La fréquence de rafraîchissement maximale est de 120 Hz, mais lorsque vous choisissez les paramètres du téléphone, deux options s’offrent à vous : le mode standard de 60 Hz, ou un taux de rafraîchissement variable qui va de 10 Hz à 120 Hz en fonction de vos usages. En théorie, les puristes peuvent être frustrés par l’absence d’une option 120 Hz “pure”, en pratique vous ne remarquerez pas cette dernière et cela permet d’économiser de manière non négligeable la batterie du Find X3 Pro.

(Image credit: Future)

Il y a de quoi vanter - à l’image de son constructeur, l’écran du Find X3 Pro. Il s’agit d’une dalle à 1 milliard de couleurs, surpassant la plupart de ses concurrentes. Elle reproduit 100% de la norme de couleurs DCI-P3, et prend en charge le standard HDR10+. La colorimétrie est fine et ultra-précise, idéale pour les créatifs et les consommateurs prolifiques de médias.

Reste le Full-Path Color Management System (un nom accrocheur !) - pour résumer une explication qui serait trop longue et trop technique, ce système permet de s'assurer que les photos que vous prenez, les vidéos que vous diffusez et les fichiers que vous téléchargez ne subissent pas trop de compression et de modification pendant le transfert entre la source et l'écran du téléphone.

Comme pour la gamme de couleurs étendue de l'écran, tout le monde n'aura pas l’occasion d’apprécier à sa juste valeur cette avancée. Mais vous êtes photographe, graphiste ou vidéaste, vous pourriez être bluffé par ces innovations.

Appareil photo de l’Oppo Find X3 Pro

(Image credit: Future)

L'Oppo Find X3 Pro intègre quatre objectifs arrière : un principal et un ultra grand angle de 50 Mpx f/1.8, un téléobjectif de 13 Mpx f/2.4, et une micro-caméra de 3 Mpx f/3.0. Il compte également une caméra selfie 32 Mpx f/2.4 en façade.

Comme ces spécifications le laissent entendre, les caméras principale et ultra grand angle utilisent toutes deux le même capteur (qui a d'abord été employé dans certains appareils Oppo de la série Reno 5). Celui-ci a été conçu spécialement par Sony pour Oppo. La raison pour laquelle il est partagé ici est que les photos prises avec l'ultra grand angle ont le même aspect que celles prises avec l'objectif principal.

Ces dernières sont, comme le montrent les échantillons, plutôt réussies. Elles se révèlent audacieuses, colorées et très détaillées. Par défaut, les photos sont prises à 12,5 Mpx via pixel binning, mais vous pouvez passer à 50 Mpx si vous préférez.

(Image credit: Future)

Le mode nuit de l'Oppo Find X3 Pro se montre très efficace dans certains cas : dans les environnements très sombres, il éclaircit le sujet tout en réduisant l'exposition des lumières d'arrière-plan. Pour quelques clichés, cependant, on préférera les photos sombres prises sans mode nuit, car le contraste entre les zones sombres et les zones claires y est plus prononcé.

Comme signalé précédemment, les photos prises par l’ultra grand angle affichent le même aspect, en termes de couleur et de luminosité. La distorsion que l'on observe habituellement dans ce type de photo est également très faible. Cet objectif servira de même pour prendre des photos macro.

Qu’en est-il du téléobjectif ? Pour nous, il correspond au maillon faible du module photo. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'est tout simplement pas aussi bon que la caméra périscope du Find X2 Pro, en termes de distance de zoom. Ce téléobjectif prend en charge des zoom optique 3x, hybride 5x ou numérique 20x.

Image 1 sur 5 Photo prise avec l'ultra grand angle (Image credit: Future) Image 2 sur 5 La même avec l'objectif principal (Image credit: Future) Image 3 sur 5 En utilisant le zoom 2x (Image credit: Future) Image 4 sur 5 Puis le zoom 5x (Image credit: Future) Image 5 sur 5 Et enfin le zoom 20x (Image credit: Future)

Les photos prises avec un zoom 3x sont décentes, avec suffisamment de détails et de luminosité, mais si l'on passe au zoom 5x, le profil de couleur des images change radicalement. Les photos prises avec un zoom 20x sont meilleures que d'autres (capturées avec ce niveau de zoom), mais elles s’exposent toujours un peu floues.

Si vous avez lu l'introduction de ce test et que vous vous demandez depuis ce qu'est une microlentille, vous n'êtes pas seul. Cet élément s’avère assez rarement introduit dans la configuration d’un photophone. Il s'agit essentiellement d'un objectif conçu pour prendre des photos super rapprochées avec des détails minuscules, comme des tissus ou des textures. Il dispose d’un zoom 60x compétent pour ce type de tâches.

Pour utiliser cet extra, il suffit d'activer le mode dédié et de poser le téléphone à plat - une lumière circulaire autour de l'objectif permet d'éclairer le sujet. En utilisant ce mode, nous avons pris des photos de mailles de serviettes, de graines de pavot, et même des LED individuelles sur un écran d'ordinateur. C’est très amusant à utiliser, avec la possibilité d’attraper un niveau de détail extraordinaire que l'œil humain ne pourrait tout simplement pas voir.

Les selfies 32 Mpx sont également audacieux, lumineux et en haute résolution. Nous avons cependant évité le mode Portrait pour qui peut intensifier la lumière et créer des images trop éclatantes. Ce problème n’apparaît cependant que dans les environnements très éclairés.

(Image credit: Future)

Le Find X3 Pro enregistre des vidéos jusqu'à 4K/60fps depuis la caméra arrière et à 1080p/30fps via la caméra frontale. Les deux configurations vous permettent d'ajouter un effet numérique "bokeh" à la vidéo, ce que peu de téléphones assurent à ce jour.

Le mode Film est une nouveauté. Il s'agit d'une option similaire au mode de photographie professionnelle, mais dédiée aux vidéastes. Elle vous invite à modifier de nombreux paramètres tels que la valeur d'exposition, l'ISO, la balance des blancs. Elle ressemble à l'application Cinema Pro de Sony sur ses propres téléphones.

Contrairement à certains autres smartphones phares, il n'y a pas une énorme sélection de modes photo / vidéo sur le Find X3 Pro, au-delà de ceux que nous avons détaillés. Vous profiterez en plus des modes panorama, pro, vidéo à double vue, time-lapse et slow-motion.

Quelques photos prises avec l'Oppo Find X3 Pro

Image 1 sur 8 Une photo standard, pleine de lumière (Image credit: Future) Image 2 sur 8 Une photo avec le mode nuit activé (Image credit: Future) Image 3 sur 8 Une photo en mode standard (Image credit: Future) Image 4 sur 8 Une photo prise avec l'ultra grand angle (Image credit: Future) Image 5 sur 8 Zoom effectué avec la microlentille (Image credit: Future) Image 6 sur 8 Un selfie avec mode Portrait activé (Image credit: Future) Image 7 sur 8 Le même, sans le mode Portrait (Image credit: Future) Image 8 sur 8 Une prise macro de notre déjeuner (Image credit: Future)

Performances de l’Oppo Find X3 Pro

Comme la plupart de ses homologues de 2021, l'Oppo Find X3 Pro est équipé du chipset Snapdragon 888, le meilleur processeur actuel pour les téléphones Android, promettant des performances rapides et des optimisations impressionnantes de la batterie.

En tant que tel, il s'agit d'un smartphone - testé sur Geekbench 5, l'appareil a fourni un score multicœur de 3257 points, proche de la tête du peloton. Nous devons cependant noter que certains modèles équipés du Snapdragon 865 (le prédécesseur du 888) ont légèrement perdu l'avantage, le OnePlus 8 et le Motorola Edge Plus restant au-dessus avec respectivement 3401 et 3344 points.

Le Xiaomi Mi 11 et l'Asus ROG Phone 5, incluant aussi le Snapdragon 888, ont battu l'Oppo Find X3 Pro avec un bel écart (3569 et 3732 points exactement). Toutefois, à cette extrémité du spectre de traitement, peu de gens remarqueront la différence.

Le Find X3 Pro intègre en outre 12 Go de RAM ainsi que 256 Go de stockage, ce qui est une quantité copieuse - et tant mieux, car il n’y a pas de stockage extensible garanti par Oppo. Si vous avez besoin de plus d’espace, vous devrez envisager l’abonnement à un service de stockage en ligne. Il y a de la place pour deux cartes SIM cependant.

(Image credit: Future)

L’Oppo Find X3 gère subtilement les jeux mobiles de bonne facture, en partie grâce au chipset et aux 12 Go de RAM du téléphone, en partie grâce à son bel écran. Sans oublier un mode spécial développé pour les joueurs (Game Space) qui permet de couper les notifications et d’optimiser le framerate pendant vos parties.

Les haut-parleurs stéréo Dolby du téléphone délivrent un son supérieur à la moyenne, ce qui est une bonne chose pour exécuter des jeux ou visionner des films / séries en streaming. Nous avons constaté que le haut-parleur arrière est nettement plus puissant que le haut-parleur supérieur, ce qui gâche parfois un peu l'aspect son surround.

Interface de l’Oppo Find X3 Pro

La plupart des constructeurs mobiles disposent de leur propre système Android personnalisé, et Oppo n'est pas différent en la matière avec sa surcouche ColorOS. Celle-ci propose suffisamment de nouvelles fonctionnalités pour la préférer à l’interface basique d’Android.

Par défaut, ColorOS présente un design assez apaisant - les couleurs sont franches, les icônes des fenêtres et des applications sont rondes, et la police plaît sans empattement - que vous aimiez cela ou non est purement une question de préférence à vrai dire. Mais ColorOS dispose également d'un grand nombre d'options de personnalisation, de sorte que vous pouvez vraiment vous approprier votre interface.

(Image credit: Future)

Il y a des options résolument communes aujourd’hui : les widgets, les fonds d'écran animés, les transitions de menu. D’autres, en revanche, s’avèrent plus rares : la disposition avancée des menus, la possibilité de concevoir votre propre affichage permanent, diverses façons de modifier l'apparence des icônes d'applications... Lorsque nous avons commencé à tester l’Oppo Find X3 Pro, nous avons passé un bon moment à régler tous ces paramètres, et cela en valait clairement la peine.

Grâce aux spécifications mentionnées ci-dessus, le Find X3 Pro propose une navigation fluide et une utilisation simplifiée. Vous pouvez naviguer entre les menus et sauter dans et hors des applications avec un minimum de gestes.

Le capteur d'empreintes digitales sous écran, lui-même, se révèle extrêmement réactif - parfois, nous avons à peine eu le temps de voir l'indicateur de balayage que l’écran était déjà déverrouillé.

Autonomie de l’Oppo Find X3 Pro

De nombreux smartphones haut de gamme souffrent d'une autonomie limitée - les grands écrans et les fonctionnalités premium peuvent constituer d’incroyables sources de consommation énergétique. Nous sommes heureux de signaler que l’Oppo Find X3 Pro, avec son bloc d'alimentation de 4 500mAh, résiste à ce type de contraintes.

(Image credit: Future)

Durant nos tests, le téléphone a tenu une journée entière en utilisation légère et moyenne. Et ce n'est qu'en utilisation intensive, incluant l’exécution d’une tonne de jeux et d'enregistrements vidéo, qu'il a quémandé la prise secteur la plus proche au bout de 12 bonnes heures. Il semble toutefois peu probable que le smartphone demeure autonome pendant deux jours complets, quelle que soit l'utilisation que vous en faites.

La charge s’effectue à une vitesse de 65W, et c'est l'une des plus rapides que nous ayons rencontrées dans un smartphone haut de gamme, bien que certains appareils puissent se charger encore plus rapidement. Il faut compter environ 40 minutes pour charger le téléphone de 0 à 100%.

Vous serez de même heureux d’apprendre que le Find X3 Pro dispose d'un mode de charge intelligent : si vous branchez le téléphone avant d’aller dormir, il va programmer la charge pour vous amener à 100% juste avant votre réveil. Cela évite toute surcharge et accroît la longévité de la batterie.

Contrairement à l'Oppo Find X2 Pro, il y a ici une charge sans fil rapide, à 30W, qui sera utile si vous devez composer sans prise secteur à proximité. Et puis, il y a la recharge sans fil inversée, qui vous permet d’alimenter d'autres appareils compatibles.

Faut-il acheter l’Oppo Find X3 Pro ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous pouvez vous le permettre

L’Oppo Find X3 Pro est un smartphone haut de gamme bluffant. Si votre budget couvre son coût élevé - l’un des plus imposants de 2021 -, vous ne regretterez aucune de ses composantes.

Vous personnalisez régulièrement votre smartphone

Si vous aimez régler les paramètres de votre appareil mobile dans les moindres détails, l’Oppo Find X3 Pro vous livre de multiples options de programmation, faciles à prendre en main.

Vous avez besoin d'un écran riche et coloré

Grâce à sa large gamme de couleurs et à son système de gestion colorimétrique Full-Path, l'écran du Find X3 Pro est de premier ordre. Il s’imposera comme le compagnon parfait des créatifs professionnels.

Ne l'achetez pas si...

Vous aimez prendre des photos en gros plan

Si vous appréciez les photos en gros plan plutôt que les photos microscopiques, il est préférable de choisir l'un des autres modèles Oppo dotés du zoom hybride 10x développé par la société, comme son prédécesseur.