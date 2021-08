Test des Honor Earbuds 2 Lite

Les Honor Earbuds 2 Lite ne sont peut-être pas les écouteurs sans fil les plus riches en termes de fonctionnalités, mais ils s’imposent assurément comme un choix solide à un prix relativement bas. Dotés d'une excellente annulation active du bruit ainsi que d'un son clair et riche, ces écouteurs s’adaptent à tous les genres musicaux et à tous les environnements.

Les Honor Earbuds 2 Lite en résumé

Les écouteurs bon marché sont presque toujours accompagnés de compromis, qu'il s'agisse d'une qualité sonore médiocre, d'un mauvais ajustement, de la suppression de bruit absente ou d'une faible autonomie.

Ce n'est pas le cas des Honor Earbuds 2 Lite, une paire d'écouteurs sans fil économiques qui remplissent un nombre surprenant de conditions plutôt communes aux appareils de milieu ou haut de gamme. Ce qui en fait un compagnon décent et qui ne devrait pas vous ruiner à l’achat.

Les Honor Earbuds 2 Lite coûtent moins de 100 € et délivrent un grand nombre de caractéristiques propres aux meilleurs écouteurs sans fil. Ils offrent par exemple un son riche et détaillé, ainsi qu'une annulation active du bruit réellement brillante. Vous pouvez ainsi vous plonger dans votre musique sans effort, quelle que soit la place plus ou moins bruyante dans laquelle vous vous trouvez.

Résistants à l’eau et à la transpiration, les Honor Earbuds 2 Lite sont parfaits pour les sportifs, d’autant qu'ils disposent d’un port on ne peut plus confortable. est leur confort. Ils s’insèrent parfaitement dans l'oreille, au point que nous avons rarement eu besoin de les ajuster. De quoi vous garantir de longues sessions d’écoute sans peine.

Comme nous l'avons mentionné, ces écouteurs diffusent un son riche et de haute qualité avec de bons médiums et aigus, mais les amateurs de basses - ici en retrait - voudront peut-être regarder ailleurs.

(Image credit: Future)

Sur une note plus positive, l'autonomie de ces écouteurs sans fil s’avère excellente. Avec une durée de vie d'environ dix heures sur une seule charge (ou environ sept à huit heures en utilisant la fonction ANC), vous pouvez écouter vos playlists pendant toute une journée de travail ou de cours. Et conserver un peu de batterie en réserve.

Le boîtier de charge inclus possède une durée de vie similaire, proposant quatre heures de lecture additionnelles après une charge rapide de dix minutes - au total, vous obtenez 32 heures avec l'étui. Chargé via une connexion USB-C, ce dernier n’est pas livré avec l’option chargement sans fil. Logique à ce prix.

La pire critique que nous puissions faire aux Honor Earbuds 2 Lite est peut-être que leurs commandes tactiles laissent à désirer. Bien qu’elles demeurent pratiques, les Honor Earbuds 2 Lite ne sont pas toujours très réactifs à leur exécution. Souvent, nous avons dû appuyer plusieurs fois pour valider une commande, à tel point qu'il était beaucoup plus facile de contrôler manuellement la musique à partir d'une enceinte connectée.

Il faut compter également sur des problèmes occasionnels avec la connectivité Bluetooth. De temps en temps, les écouteurs mettaient en pause ce que nous étions en train d'écouter sans raison particulière, ce que nous avons attribué à une sensibilité capricieuse. En effet, ce phénomène se reproduit principalement lorsque l’auditeur incline soudainement la tête. Un défaut qu’il convient de corriger dans une prochaine mise à jour.

Les critiques ci-dessus n'empêchent pas les Honor Earbuds 2 Lite de constituer un formidable rapport qualité-prix. Et nous les recommandons sans hésiter à tous ceux qui recherchent une paire d’écouteurs sans fil au son exceptionnel. Pour un investissement moindre.

(Image credit: Future)

Les Honor Earbuds 2 Lite seront lancés le 13 août 2021, au prix conseillé de 99,90 €. Il est toutefois possible de les précommander sur le site officiel, du 7 au 13 août, avec une remise immédiate de 30 €. Soit un achat de 69,90 € seulement.

C’est 30 € moins cher que les Lypertek PurePlay Z3, paire d’écouteurs sans fil abordables que nous conseillons le plus fréquemment.

Design des Honor Earbuds 2 Lite

Les Honor Earbuds 2 Lite sont parfaitement discrets, et leur design demeure plutôt sobre. Les écouteurs sont dotés de tiges saillantes, comme celles des Apple AirPods, et d'une gamme d'embouts en silicone pour vous permettre d'obtenir un ajustement confortable. Ils s’avèrent de même très légers, ce qui devrait vous permettre de les porter pendant de longues sessions d'écoute.

Les Earbuds 2 Lite ont également reçu la certification IPX4 de résistance à l'eau, ce qui en fait un excellent choix si vous recherchez une paire d'écouteurs sans fil que vous pouvez emporter en courant.

Ce design compact s'étend également au boîtier de charge. L'étui se glisse facilement dans votre poche, ce qui n'est pas inhabituel pour des écouteurs sans fil. De plus, il se charge relativement rapidement via l'USB-C, avec un câble inclus dans la boîte.

Performances audio

Les Honor Earbuds 2 Lite offrent un son incroyablement clair et riche qui devrait convenir à tous les types d'auditeurs. Si vous désirez composer avec une paire d'écouteurs capables de vous accompagner sur toute une journée, sans dégager un son déformé ou faible, les Earbuds 2 Lite se révèlent un choix évident.

Cela dit, les amateurs de basses voudront peut-être regarder ailleurs. La performance dans cette gamme de fréquences n'est décemment pas le point fort des Earbuds 2 Lite. La scène sonore se montre ici plus neutre, ce qui fait des Earbuds 2 Lite une sorte de touche-à-tout. L'expérience d'écoute globale reste toutefois de grande qualité, les écouteurs évitant d'avoir un son étouffé causé par des basses trop puissantes.

Les Earbuds 2 Lite s’avèrent capables de capter des petits détails dans des morceaux populaires, détails que nous n'avions pas remarqués auparavant. Les instruments et les voix sont clairement définis, quel que soit le genre. Nous avons tout testé, de l'EDM et du métal à des arrangements symphoniques plus calmes. Les Earbuds 2 Lite ont fait de l'écoute de chacun d'entre eux une joie absolue.

(Image credit: Future)

Par exemple, une chanson rock entraînante comme Lyrics Lie de Dance Gavin Dance, qui comporte plusieurs couches complexes d'instrumentation ainsi que deux chanteurs principaux, sonne parfaitement avec les Earbuds 2 Lite. Ce paysage sonore plus net permet de mieux distinguer chaque instrument individuel sans noyer les voix.

Vous n'aurez pas non plus à vous soucier des bruits de fond ; les Earbuds 2 Lite sont dotés d'une superbe fonction d'annulation active du bruit (ANC). Vous pouvez passer d'un mode à l'autre, ou le désactiver, en accédant aux paramètres des écouteurs depuis votre smartphone.

Nous avons testé l'ANC des Earbuds 2 Lite dans différents environnements, notamment dans un open space, lors d'une réunion de famille et pendant les trajets domicile-travail. Dans tous les cas, l'ANC a réussi à étouffer tous les sons parasites, sauf les plus proches et les plus forts. Et même dans cette situation, il les a atténués au point de ne plus en faire un problème récurrent. En bref, ce système ANC compte parmi les meilleurs que nous ayons testés dans cette gamme de prix.

Il convient de noter que les Honor Earbuds 2 Lite sont avant tout destinés aux amateurs de musique, la qualité des appels, elle, laissant à désirer. Lors de nos tests, nous avons constaté que les destinataires des appels recevaient un son plutôt faible et lointain. De plus, un grand nombre de nos mots étaient entrecoupés au début et à la fin des phrases.

Autonomie et connectivité

L'autonomie des Honor Earbuds 2 Lite se révèle tout simplement superbe. Vous obtiendrez environ dix heures avec une seule charge, et à peu près sept à huit heures si vous activez la fonction d'annulation active du bruit. En tant que tels, ces écouteurs vous permettront de passer confortablement une journée de travail ou scolaire sans la fonction ANC - et avec un peu d'aide du boîtier de charge lorsque l'ANC est activée.

Ce dernier est tout aussi brillant. Se chargeant via une connexion USB-C, il alimente les écouteurs à un rythme rapide. Une charge de 10 minutes suffit pour que les écouteurs récupèrent une autonomie d'environ quatre heures, et l'étui peut offrir jusqu'à 32 heures de charge complète.

Aucun problème n'a été rencontré lors de l'association des Honor Earbuds 2 Lite à nos équipements. Qu'il s'agisse d'un smartphone ou d'une Smart TV, tous les appareils que nous avons couplés ont été immédiatement capables de détecter les écouteurs via Bluetooth 5.2, et l’appairage n'a pris que quelques secondes.

Le couplage est également instantané lorsque vous retirez les écouteurs du boîtier de charge, et ils peuvent arrêter ou redémarrer la connexion si vous les retirez ou remettez dans vos oreilles. Par défaut, le fait de retirer les écouteurs de l'oreille met automatiquement en pause ce que vous êtes en train d'écouter, ce qui peut s’avérer si vous vous trouvez dans un environnement animé.

Nous avons toutefois rencontré de très rares problèmes de connectivité, bien que les écouteurs fonctionnent avec la dernière mise à jour Bluetooth. Parfois, la fonction de mise en pause automatique des écouteurs s'activait sans qu'ils soient retirés. Cela signifie que les chansons pouvaient être stoppées de manière aléatoire pendant que nous les écoutions. S’il a été facile de remédier à ce problème en appuyant à nouveau manuellement sur le bouton de lecture de notre appareil, cela nous a certainement fait perdre le plaisir de l’instant à plusieurs moments.

Faut-il acheter les Honor Earbuds 2 Lite ?

(Image credit: Future)

Achetez-les si...

Vous recherchez une très bonne paire d'écouteurs sans fil

Les Honor 2 Earbuds Lite remplissent tellement de critères premium qu'il est difficile de les critiquer pour les deux-trois erreurs correspondant à leur tarif abordable. Il s’agit d’un produit de très grande qualité, ne vous fiez pas à ce prix.

Vous disposez d’un budget limité

Si vous pouvez mettre la main sur une paire de Honor 2 Earbuds Lite, le rapport qualité-prix vous paraîtra une véritable aubaine. Avec ou sans remise.

Vous avez besoin de la suppression active du bruit

La fonction ANC des Earbuds 2 Lite est très impressionnante et permet d'étouffer la plupart des bruits dans les environnements les plus animés. A privilégier si vous prenez souvent les transports en commun.

Ne les achetez pas si...

Vos tympans sont sensibles aux basses détaillées

Bien que les Earbuds 2 Lite délivrent un très bon son, ils sont légèrement en dessous de la norme en ce qui concerne le traitement des basses. Si vous écoutez beaucoup de genres riches en basses, comme la pop, les écouteurs d’Honor ne répondront peut-être pas à vos besoins aussi bien que la concurrence.

Vous appelez vos proches en exploitant le micro de vos écouteurs

La qualité des appels audio n'est pas le point fort des Earbuds 2 Lite ; en fait, c'est probablement leur talon d'Achille.