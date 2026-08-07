Bose améliore son casque QuietComfort sur presque tous les points, tout en faisant baisser son prix

Bose vient de dévoiler son casque QuietComfort de deuxième génération

Il introduit l’audio USB-C bidirectionnel, une meilleure réduction de bruit, Bose Immersive Audio et bien plus encore

Il coûte moins cher que le modèle de 2023 et se décline dans deux coloris dignes de Shrek

Trois longues années se sont écoulées depuis l’arrivée du casque Bose QuietComfort, qui constituait lui-même une évolution de l’emblématique Bose QuietComfort 35 II, initialement sorti en 2017.

La marque renouvelle enfin cette gamme, qui reste son option la plus abordable face à son modèle haut de gamme, le QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen).

Comme les spécialistes des noms de produits l’auront probablement deviné, ce nouveau modèle s’appelle le Bose QuietComfort Headphones (2nd Gen). Il apporte plusieurs améliorations par rapport à la première génération et, surtout, un prix inférieur. Eh oui, 2026, aussi connue comme l’année des hausses de prix, vient de nous faire un petit cadeau.

Le Bose QC Headphones (2nd Gen) coûtera 349,95 €. À titre de comparaison, le modèle de première génération était vendu 399 €. La baisse de prix est donc loin d’être symbolique.

Le nouveau casque sera commercialisé le 13 août. Nous commencerons bientôt à le tester pour voir comment il se défend sur un marché particulièrement encombré. Il faut dire que ce design reste très recherché. Dans les transports en commun, les anciens modèles sont encore omniprésents malgré leur âge relativement avancé.

Passons maintenant aux principales nouveautés.

Nouveautés de la 2ème génération

(Image credit: Bose)

D’après les premières informations disponibles, le nouveau casque Bose devrait offrir des performances audio similaires à celles de son prédécesseur. Ce dernier utilisait un transducteur de 40 mm, mais la marque n’a pas encore précisé la taille ni le type de transducteur intégrés à cette deuxième génération.

Bose Immersive Audio fait toutefois son apparition. Jusqu’ici réservée à la gamme Ultra, cette fonctionnalité propose plusieurs préréglages pratiques. Bose met notamment en avant un mode Cinéma, conçu pour élargir la scène sonore et renforcer les dialogues.

Le casque prend désormais en charge l’audio filaire par USB-C. Il devient ainsi possible d’écouter un son sans perte depuis un smartphone. La réduction active du bruit a également été améliorée. Le mot « Quiet » dans « QuietComfort » constitue après tout une véritable promesse en matière d’isolation sonore. Bose ayant pratiquement écrit le manuel de la réduction de bruit active, cette amélioration est plutôt rassurante, ou devrait justement permettre de ne plus rien entendre.

Bose a également apporté quelques modifications au design du QCH(2G), notamment avec des coussinets plus confortables et des oreillettes plus ovales. La marque indique aussi que les curseurs sont désormais plus fluides. Cela fait probablement référence aux réglages de l’arceau ou au petit interrupteur Bluetooth situé sur la partie supérieure de l’oreillette droite. Le modèle de première génération ne disposait en effet d’aucun curseur de volume directement intégré à l’oreillette.

Enfin, puisqu’elle apparaît dans le titre, une dernière nouveauté mérite d’être évoquée. En plus des versions noire et blanche, trois éditions limitées ont été dévoilées. Rosewood Mauve adopte une teinte violette particulièrement marquée. Le test très positif des Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen) permet d’ailleurs de se faire une idée de ce coloris. Eucalyptus Green, visible sur l’image principale, donnera quant à lui l’impression de porter les oreilles de Shrek. La troisième version, Dewdrop Mint, associe deux nuances de vert, l’une claire et l’autre plus sombre. Cette finition rappelle toutefois davantage une couleur habituellement réservée aux casques pour enfants.

La plupart des acheteurs préféreront probablement les modèles noirs ou blancs. Les fans de Shrek pourraient toutefois avoir un autre avis.