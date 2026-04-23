Chez Meta, chaque clic des salariés pourrait déjà servir à entraîner l’IA qui fera leur travail demain

Meta enregistre les clics, frappes clavier et activités à l’écran de ses employés afin d’entraîner des agents d’IA à reproduire des comportements de travail réels

Le programme s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer des systèmes d’IA capables d’effectuer des tâches quotidiennes avec un minimum d’intervention humaine

Cette initiative intervient alors que des informations font état de suppressions de postes imminentes au sein de l’entreprise

Meta a commencé à collecter l’ensemble des actions réalisées par ses employés dans le cadre de leur travail quotidien afin d’entraîner ses modèles d’IA, comme l’a d’abord révélé Reuters. L’initiative, baptisée Model Capability Initiative, enregistre les mouvements et clics de souris, les frappes au clavier, ainsi que des captures d’écran occasionnelles sur les ordinateurs utilisés par les employés de Meta aux États-Unis. L’entreprise souhaite observer la manière dont les logiciels sont réellement utilisés, puis intégrer ces comportements dans ses modèles d’IA afin qu’ils apprennent à accomplir les mêmes tâches.

Meta entend ainsi rendre ses systèmes plus fiables pour les petites actions qui structurent une journée de travail. Cela comprend aussi bien la navigation dans des menus que le passage d’une fenêtre à une autre, ou encore l’interprétation de formats de sites web variés. Ces éléments ne peuvent pas être résolus uniquement à partir de données textuelles.

« C’est ainsi que tous les employés de Meta peuvent aider nos modèles à s’améliorer simplement en accomplissant leur travail quotidien », précise une note interne.

Former son propre successeur

Les systèmes d’IA évoluent, passant de la génération de contenu à l’exécution d’actions concrètes. Ils sont désormais entraînés à réaliser des tâches qui ont toujours nécessité la présence d’une personne derrière un clavier. Cela exige davantage que de simples listes d’étapes décrivant une procédure. Il faut observer le déroulement réel du travail. L’approche de Meta consiste à capturer directement ces étapes, transformant l’activité quotidienne en matériel d’entraînement.

La surveillance au travail existe depuis longtemps, mais l’approche de Meta se distingue par son niveau de détail et par la précision de son objectif. Le système enregistre des interactions fines, généralement ignorées, afin de dresser un portrait détaillé de la manière dont les tâches sont réellement accomplies. Selon l’entreprise, ces données ne sont pas destinées à l’évaluation des performances, des dispositifs étant prévus pour protéger les informations sensibles.

Ce programme de suivi s’inscrit dans une dynamique plus large chez Meta visant à développer des agents d’IA capables de gérer des tâches quotidiennes. L’Agent Transformation Accelerator se concentre sur la création de modèles d’IA dédiés au travail de routine à travers différents outils et plateformes.

Le calendrier de mise en œuvre est difficile à dissocier des autres évolutions internes. Meta se prépare à supprimer environ 10 % de ses effectifs mondiaux, avec d’autres réductions attendues plus tard dans l’année.

Un œil d’IA omniprésent

Au-delà de l’usage prévu des données, le niveau de détail collecté par le programme apparaît particulièrement étendu. L’enregistrement de chaque frappe et de chaque mouvement de souris évoque davantage les environnements industriels que les bureaux d’entreprise. Il s’agit d’un nouveau degré de visibilité, potentiellement perçu comme intrusif pour beaucoup.

Le fait que cette initiative soit déployée aux États-Unis n’a rien de surprenant. Les entreprises y sont généralement tenues d’informer les employés de la surveillance, tandis que les règles européennes en matière de droit du travail et de protection des données imposent des limites beaucoup plus strictes à ce type de contrôle.

Pour Meta, la nécessité d’entraîner les modèles d’IA sur des exemples de tâches quotidiennes rend ce programme de surveillance cohérent. Les employés peuvent cependant se montrer moins à l’aise face à l’absence d’alternative, exposant chaque moment de leur journée de travail à l’observation et à une utilisation potentielle visant à les remplacer, eux et leurs collègues.

Si le programme de Meta fonctionne comme l’entreprise l’espère, il est peu probable qu’il demeure isolé. La demande en données comportementales issues du monde réel devrait augmenter à mesure que les IA capables d’exécuter ces tâches se généralisent.

Meta cherche à concevoir des modèles d’IA capables d’imiter entièrement les actions des employés humains au travail. Reste à savoir si cela conduira à des outils plus efficaces ou à un environnement professionnel plus incertain, voire plus morose. Une chose paraît néanmoins certaine : ces systèmes observeront bientôt chaque clic.