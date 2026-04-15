Claude s’invite dans Word et transforme déjà la manière d’écrire

Claude est désormais disponible directement dans Word, Excel et PowerPoint

Il est, pour le moment, conçu pour des cas d’usage plus spécifiques que Copilot

Il est possible de connecter Claude à Word, que l’on utilise Windows, Mac ou la version web

Anthropic a lancé un nouveau module complémentaire permettant d’intégrer directement son assistant IA Claude dans Microsoft Word, offrant ainsi une alternative à Copilot pour poser des questions sur des documents, les modifier ou générer du contenu.

Actuellement disponible en version bêta pour les offres Team et Enterprise, aucune information n’a encore été communiquée concernant un déploiement plus large auprès du grand public dans l’univers des traitements de texte.

Ce module s’inscrit dans la stratégie plus globale d’Anthropic visant à intégrer Claude au sein d’outils professionnels comme Microsoft 365, en proposant des alternatives tierces aux systèmes déjà intégrés.

Le module Claude d’Anthropic arrive dans Word

Ce plug-in sera particulièrement utile dans les environnements où les documents sont centraux, notamment pour les professionnels du droit, de la finance ou des ressources humaines. L’IA peut y résumer de longs contrats, suggérer des modifications et analyser les différences entre plusieurs versions d’un même document.

La stratégie consistant à cibler d’abord des niches à forte valeur ajoutée, plutôt que le grand public, place Claude dans une catégorie légèrement différente de Copilot. Toutefois, l’évolution des deux produits devrait à terme les amener à se concurrencer sur un terrain plus équivalent.

« [Claude] lit des documents complexes composés de plusieurs sections, traite les fils de commentaires et modifie des clauses tout en préservant votre mise en forme, votre numérotation et vos styles », indique la description du module. Il est possible de l’installer sur Windows, macOS et via le web, avec une intégration directe à Word plutôt qu’une dépendance à une plateforme spécifique.

Dans une publication LinkedIn, Anthropic précise que « les modifications apparaissent sous forme de suivi des changements », ce qui permet de visualiser clairement les ajustements et d’éviter toute confusion.

Si les modules complémentaires pour Microsoft 365 semblent constituer la cible principale d’Anthropic, l’entreprise ne néglige pas pour autant d’autres plateformes. Une extension Claude pour Google Sheets est également disponible. Par ailleurs, Claude peut utiliser des sources telles que Google Calendar, Google Drive et Gmail comme données connectées, afin d’apporter davantage de contexte au chatbot.