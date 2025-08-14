Sam Altman réplique à Elon Musk face aux accusations de monopole d’OpenAI

Elon Musk affirme que l’App Store d’Apple favorise OpenAI au détriment de Grok

Sam Altman réplique en accusant Elon Musk de manipuler X pour favoriser Grok

Apple n’a pas répondu à ces accusations

Elon Musk, PDG de xAI, l’entreprise à l’origine du chatbot Grok, a accusé l’App Store d’Apple de partialité en faveur d’OpenAI, dans un message sec publié sur X, menaçant de poursuites pour pratiques anticoncurrentielles.

Dans ce message, Musk déclare : « Apple agit de manière à rendre impossible pour toute autre entreprise d’intelligence artificielle qu’OpenAI d’atteindre la première place de l’App Store, ce qui constitue une violation flagrante du droit de la concurrence. xAI engagera immédiatement une action en justice. »

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation. xAI will take immediate legal action.August 12, 2025

D’autres messages publiés par Musk précisent ses griefs, dont un message épinglé en haut de son compte X.com indiquant : « Hé @Apple App Store, pourquoi refusez-vous de placer X ou Grok dans votre section ‘Indispensables’ alors que X est l’application d’actualité numéro 1 au monde et que Grok est classée numéro 5 toutes catégories confondues ? Faites-vous de la politique ? Que se passe-t-il ? Les esprits curieux veulent savoir. »

Musk a également partagé des captures d’écran montrant que Grok n’apparaît pas dans les sélections d’applications d’IA de l’App Store, alors que des concurrents comme Copilot et Google Gemini y sont présents.

Altman contre-attaque

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a rapidement répondu sur X : « C’est une affirmation remarquable au vu de ce que j’ai entendu dire sur les méthodes utilisées par Elon pour manipuler X afin de servir ses propres intérêts et ceux de ses entreprises, tout en nuisant à ses concurrents et aux personnes qu’il n’apprécie pas. »

This is a remarkable claim given what I have heard alleged that Elon does to manipulate X to benefit himself and his own companies and harm his competitors and people he doesn't like. https://t.co/HlgzO4c2iCAugust 12, 2025

Altman a partagé un lien vers un article de Platformer affirmant que Musk aurait mis en place une équipe chargée de modifier l’algorithme de X pour favoriser ses propres publications. Cette accusation repose sur une comparaison entre un message publié lors du Super Bowl, dans lequel Musk soutenait les Philadelphia Eagles, et un message similaire de l’époque émis par le président américain Joe Biden.

Les problèmes juridiques d’Apple avec l’App Store avaient déjà provoqué une confrontation très médiatisée avec l’éditeur de Fortnite, Epic Games. L’essentiel du conflit portait sur les commissions imposées par Apple aux applications présentes sur ses plateformes. Epic Games a récemment remporté une victoire judiciaire en Australie, un tribunal ayant estimé qu’Apple et Google avaient adopté un comportement anticoncurrentiel concernant leur domination du marché des applications. Epic a confirmé que Fortnite fera prochainement son retour sur les appareils Apple en Australie.

Apple et OpenAI ont conclu un accord en 2024, prévoyant l’intégration de ChatGPT à Apple Intelligence, permettant à Siri de déléguer certaines requêtes à ChatGPT si elles s’avéraient trop complexes.

La plainte de Musk vise surtout la manière dont l’App Store met en avant certaines applications au détriment d’autres. Dans un autre message sur X, Musk précise : « Apple est la porte d’entrée vers Internet pour la moitié des Américains. L’entreprise rend impossible la réussite de toute autre société d’IA en promouvant OpenAI de toutes les manières possibles ! »

Cependant, de nombreux utilisateurs de X rappellent qu’en janvier 2025, l’application DeepSeek a atteint la première place du classement général de l’App Store, et que Perplexity a pris la tête en Inde. Ces succès sont intervenus après l’annonce du partenariat entre OpenAI et Apple en juin 2024.

TechRadar a contacté Apple pour obtenir une réaction à ce sujet et mettra à jour ses informations en cas de réponse de l’entreprise.