Seuls 3 iPhone ont droit à la meilleure version de Siri AI, voici ce qu’ils ont vraiment de plus

L'iPhone 17 Pro (à gauche), le logo AFM Core Advanced (au centre) et l'iPhone Air (à droite)

Une couverture en direct de la WWDC 2026 a été assurée en début de semaine, et suivre les exigences des appareils Apple pour iOS 27, Apple Intelligence et Siri AI relevait presque d’un travail pour quelqu’un doté d’une mémoire photographique.

Ces trois ensembles logiciels ont des critères d’entrée différents (sans même parler d’iPadOS 27 et de macOS Golden Gate). Après la conférence, un guide de compatibilité iOS 27 et Siri AI a donc été publié, afin de vérifier si un iPhone peut prendre en charge les prochaines fonctionnalités d’iOS d’Apple.

Tous ces prérequis ne seront pas repris ici, mais un point de confusion majeur concerne l’exclusivité du « modèle embarqué le plus puissant » d’Apple, officiellement appelé Apple Foundation Models (AFM) Core Advanced. Seuls trois iPhone — iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air — disposent de suffisamment de RAM (12 Go) pour accéder à ce modèle et donc à la version la plus avancée de Siri AI. Reste à comprendre ce que cela signifie concrètement.

Configuration matérielle requise pour AFM Core Advanced (Image credit: Apple)

Selon le communiqué de presse d’Apple sur Siri AI, deux fonctionnalités sont exclusives à AFM Core Advanced : la personnalisation de la voix et une dictée système plus avancée.

La première permet d’ajuster l’expressivité et le rythme de la voix de Siri. Les utilisateurs de Siri AI peuvent toujours choisir parmi plusieurs voix, mais il faut un iPhone 17 Pro, un iPhone 17 Pro Max ou un iPhone Air pour modifier la vitesse de parole et le niveau d’intonation de Siri.

(Image credit: Apple / Future)

La seconde fonctionnalité — la dictée système plus avancée — est sans doute la plus importante. Elle signifie que ces iPhone haut de gamme convertissent la parole en texte avec plus de précision que les modèles plus anciens ou moins puissants. Apple précise que ce moteur de dictée mis à jour « gère automatiquement les majuscules, la ponctuation et la mise en forme au fil de la parole », ce qui permet de « parler naturellement en ayant l’assurance que les mots apparaîtront clairement, avec précision et comme prévu ».

Pour être clair, cela ne signifie pas qu’un iPhone 15 Pro, par exemple, serait incapable de convertir la parole en texte. Siri a longtemps été peu fiable sur ce point — toute personne ayant essayé d’envoyer un message via CarPlay voit de quoi il s’agit — mais Siri AI, en tant que version entièrement repensée de Siri, doit améliorer la dictée à un niveau fondamental (autrement dit sur tous les iPhone compatibles).

Pour celles et ceux qui utilisent la dictée pour envoyer des messages ou naviguer sans les mains, l’écart de performances entre les meilleurs iPhone et les anciens modèles pourrait en revanche être plus marqué.

L’écart de capacités va s’accentuer

Craig Federighi, d'Apple, explique l'architecture de Siri lors de la WWDC 2026 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

À ce stade, il n’est pas totalement certain que le modèle AFM Core Advanced d’Apple permette aussi un traitement nettement plus rapide des requêtes sur les iPhone qui en sont équipés. La dictée ne correspond pas à l’interprétation : Apple a uniquement indiqué que ces iPhone sont meilleurs pour la première, pas nécessairement pour la seconde.

Cependant, puisque AFM Core Advanced est un modèle de 20 milliards de paramètres réservé aux iPhone dotés de 12 Go de RAM, il est logique que ces appareils exécutent les tâches d’intelligence artificielle plus rapidement que ceux équipés du modèle AFM Core de 3 milliards de paramètres et de 8 Go de RAM.

Par ailleurs, davantage de RAM permet aussi des chargements d’applications plus rapides et un passage plus fluide d’une application à l’autre. Cela dit, les différences sont déjà faibles entre les iPhone sur ces points (un iPhone 15 Pro reste aussi fluide à l’usage qu’un iPhone Air, par exemple). De plus, iOS 27 accélère ces opérations sur tous les iPhone compatibles, ce qui rend la quantité de RAM peu déterminante en dehors de l’IA.

Pour l’instant, les utilisateurs d’iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air bénéficient donc surtout d’un Siri plus personnalisable et plus performant pour la dictée.

Ce constat peut décevoir les utilisateurs d’iPhone 16 Pro ou d’iPhone 17 qui pensaient acheter un appareil « conçu pour Apple Intelligence » — les avocats sont prêts — mais ces modèles restent compatibles avec toutes les fonctionnalités Apple Intelligence présentées lors de l’annonce en 2024 (inutile donc de s’emporter).

I THOUGHT THE IPHONE 16 WAS BUILT FROM THE GROUND UP FOR AI?Apple not supporting everything on their less than 2 year old AI devices is insane. https://t.co/uUz3pFYtZ7June 8, 2026

Comme souvent, les mentions légales d’Apple laissent toutefois la porte ouverte à d’autres exclusivités liées à AFM Core Advanced. « Le modèle embarqué le plus puissant d’Apple et les fonctionnalités qu’il permet, comme les voix expressives et la dictée avancée, sont disponibles sur… », indique le communiqué. Le mot « comme » est ici déterminant : d’autres fonctionnalités réservées au matériel le plus puissant devraient logiquement arriver, nécessitant davantage de capacités de calcul que le modèle AFM Core de base.

Pour le moment, la polémique semble donc un peu exagérée. Les possesseurs d’un iPhone compatible Apple Intelligence disposent de toutes les fonctionnalités annoncées lors de la WWDC 2026, à l’exception de deux d’entre elles.