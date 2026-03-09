Un smartphone avec un objectif 400 mm ? Vivo promet un monstre de la photo

Vivo a dévoilé son nouveau X300 Ultra au MWC

L’appareil s’accompagne d’un accessoire téléobjectif équivalent 400 mm

Mais l’Oppo Find X9 Ultra, encore non officialisé, pourrait bientôt devenir un sérieux rival

Lorsque l’on évoque les meilleurs smartphones pour la photo, des modèles comme l’iPhone 17 Pro Max d’Apple ou le Galaxy S25 Ultra de Samsung viennent généralement à l’esprit — un téléphone au design classique doté d’un système photo avancé mais discret à l’arrière. Le Vivo X300 Ultra s’apprête toutefois à bouleverser ces attentes.

Présenté au MWC 2026, ce modèle est équipé d’un capteur de 200 mégapixels, identique à celui du X200 Ultra de l’an dernier. Mais l’élément le plus marquant reste le Telephoto Extender Gen2 Ultra optionnel, équivalent 400 mm. Il s’agit d’un objectif amovible conçu par Zeiss qui confère au smartphone des capacités de zoom particulièrement puissantes.

Cela promet des performances impressionnantes en photographie longue distance, surtout pour un smartphone. Avec un léger recadrage numérique, il pourrait même, selon les indications fournies, agir comme un super téléobjectif de 1 600 mm, au prix toutefois d’une certaine perte de qualité d’image.

Le compromis le plus évident concerne la portabilité — difficile d’imaginer glisser le téléphone dans une poche en toute sécurité lorsque l’objectif est fixé. Quant au traitement d’image, il faudra le voir à l’œuvre avant de tirer des conclusions, tant les limites de la photographie sur smartphone semblent ici repoussées.

Vivo reste discret sur les caractéristiques complètes du X300 Ultra, laissant planer le doute sur le reste de la fiche technique. Pour les passionnés de photographie mobile à la recherche d’un zoom haut de gamme sans passer par l’un des meilleurs reflex, Vivo cherche clairement à capter l’attention.

En plus du Telephoto Extender Gen2 Ultra, Vivo a également présenté une Camera Cage « de niveau professionnel » destinée à accueillir son nouveau smartphone. Pensée pour la vidéo, elle met à disposition « une série de fixations cold shoe et de ports à dégagement rapide », selon la marque. Deux poignées assurent une meilleure stabilité, des boutons physiques permettent de déclencher et d’ajuster le zoom, et un ventilateur de refroidissement actif maintient les performances de l’appareil. La Camera Cage est également compatible avec l’extenseur d’objectif de Vivo.

Ces annonces suggèrent que Vivo cherche à séduire le marché professionnel, ou du moins des utilisateurs « proches du monde pro » aux ambitions élevées. Une telle configuration dépasse les besoins du grand public, mais pourrait convenir parfaitement aux photographes et vidéastes.

Un accessoire encore inédit

(Image credit: Vivo)

Alors que ces annonces du MWC sont désormais publiques, une fuite en provenance de Weibo indique que Vivo pourrait préparer autre chose.

Selon le leaker Digital Chat Station sur le réseau social chinois (relayé par Gizmochina), le X300 Ultra de Vivo serait doté d’un écran de 6,82 pouces affichant une définition 2K et un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. La dalle présenterait des bordures très fines et des angles arrondis, tandis que la batterie serait légèrement plus grande que celle du X300 Pro.

Digital Chat Station a également évoqué un « téléconvertisseur » encore non dévoilé. Fait intéressant, la fuite précise ensuite : « Il est plus adapté aux passionnés de photographie généralistes. » Cela laisse entendre que cet accessoire aurait des usages plus larges que le Telephoto Extender Gen2 Ultra, qui reste très spécialisé. Il faudra toutefois attendre davantage d’informations à ce sujet.

Pendant ce temps, de nouveaux concurrents apparaissent presque quotidiennement. Le Xiaomi 17 Ultra vient d’être lancé avec un système photo impressionnant, et l’Oppo Find X9 Ultra entre désormais dans la course avec une sortie mondiale surprise et un capteur téléobjectif périscopique de 200 MP, combinant potentiellement un grand capteur de 1/1,28 pouce et une ouverture f/2,2. Une combinaison solide, susceptible d’en faire un excellent compagnon pour les safaris — sans toutefois atteindre le niveau de l’accessoire téléobjectif équivalent 400 mm de Vivo.

Vivo indique que le X300 Ultra sera lancé plus tard cette année et qu’il s’agira de son premier modèle Ultra disponible à l’échelle mondiale en dehors de la Chine. Au regard des précédentes sorties de la marque, une commercialisation aux États-Unis semble peu probable, tandis que la disponibilité en Europe reste incertaine. Aucun tarif ni date précise de lancement n’ont encore été communiqués.