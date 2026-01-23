LG relance la guerre des écrans : l’OLED plus lumineux, moins cher que jamais

Les successeurs des téléviseurs OLED économiques 2025 de LG et Samsung (photo) pourraient être bien plus impressionnants que prévu...

LG Display a présenté ses écrans « OLED SE » – plus lumineux et moins chers, pensés pour les téléviseurs abordables

Taux de rafraîchissement de 120 Hz et jusqu’à 1 000 nits de luminosité maximale

Disponibles en 2026 chez plusieurs « grands clients »

Sur le marché des meilleurs téléviseurs, la tendance est bien connue : les OLED sont réputés pour la qualité d’image, tandis que les mini-LED séduisent par leur luminosité et leur prix. Mais LG Display pourrait bien bouleverser cet équilibre avec une nouvelle génération de dalles OLED baptisée « OLED SE ».

Destiné aux téléviseurs d’entrée de gamme, l’OLED SE n’atteint pas les spécifications des OLED Tandem haut de gamme du LG G5, mais pourrait représenter une avancée majeure pour les modèles plus accessibles comme le LG B5.

Tout comme l’écran du B5, l’OLED SE propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Mais il promet une luminosité de 1 000 nits, soit bien plus que les 668 nits mesurés sur le B5.

Il convient toutefois de noter que LG Display avait affirmé que la dalle Tandem RGB du LG G5 pouvait atteindre 4 000 nits, alors que les tests ont mesuré un maximum de 2 268 nits. Il faudra donc attendre de voir si les 1 000 nits annoncés pour l’OLED SE se confirment en conditions réelles.

Cela dit, cette technologie pourrait rendre les téléviseurs OLED plus compétitifs pour les acheteurs attentifs au budget, qui se tournent souvent vers les mini-LED pour leur rapport qualité-prix.

Lors d’une session de questions-réponses au CES 2026, LG Display a précisé que « l’OLED SE conserve la gradation pixel par pixel propre à l’OLED ainsi que ses atouts majeurs, comme une qualité HDR supérieure, des noirs parfaits et un excellent temps de réponse, offrant une qualité d’image nettement supérieure aux téléviseurs LCD dans la même gamme de prix ».

Alors, pourquoi est-il moins cher ? D’après What Hi-Fi?, l’une des raisons est l’absence de polariseur sur les panneaux OLED SE, ce qui permettrait de réduire les coûts.

(Image credit: Future / What Hi-Fi?)

Les polariseurs servent à atténuer les reflets, mais ils réduisent également la luminosité émise par la dalle. En les supprimant, on obtient donc plus de luminosité… et un coût de fabrication réduit. L’inconvénient, bien sûr, est une surface d’écran plus réfléchissante.

Les fabricants de téléviseurs pourraient compenser cela en appliquant leur propre traitement anti-reflet, que ce soit un polariseur différent ou une finition mate similaire à celle du Samsung S95F – une solution qui, selon certaines sources, resterait peu coûteuse à mettre en œuvre.

LG Display ne fournit pas uniquement LG : ses dalles équipent également des téléviseurs Sony, Samsung, Panasonic, Hisense ou encore Philips. Le groupe a confirmé que l’OLED SE serait distribué à plusieurs « grands clients » dès 2026.

LG Display a également indiqué à FlatPanelsHD que cinq tailles seraient disponibles au lancement : 48, 55, 65, 77 et 83 pouces.

Des dimensions qui correspondent exactement à celles proposées sur la gamme LG B5… et qui sont aussi les plus répandues dans le milieu et haut de gamme. Il paraît donc probable que l’OLED SE fasse son apparition sur le futur LG B6 – même si LG a précisé qu’aucune annonce officielle n’était prévue avant le printemps.