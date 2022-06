Test Huawei Mate 40 Pro

(opens in new tab)

Le Huawei Mate 40 Pro est l'un des meilleurs téléphones du marché en termes de matériel - ses caméras prennent des photos incroyables, son écran est superbe, et il tient bien dans la main grâce à son écran incurvé et à sa construction fine. C'est une honte que le logiciel limite autant l’appareil. L'absence de services Google, en particulier le Play Store, signifie qu'il y a beaucoup d’applications que vous ne pouvez pas installer sur ce smartphone- vous ne pouvez pas utiliser la plupart des plateformes de réseaux sociaux, ou jouer aux jeux que vous aimeriez, ou vous repérer facilement dans une ville. Le prix est également un peu élevé.

Le Huawei Mate 40 Pro en résumé

Un jour, nous pourrons écrire une critique sur un smartphone Huawei sans évoquer le " problème des applications " - mais ce ne sera pas aujourd’hui.

L'interdiction à Huawei à la mi-2019, d’installer des applications Google - et plus particulièrement du Play Store- sur les futurs téléphones de la société, a perturbé chaque lancement de nouveau modèle de smartphone.

Un an et demi après l'interdiction, Huawei a fait des progrès avec sa propre boutique nommée AppGallery, mais ce n'est toujours pas suffisant - et le temps que l’on a passé avec le Mate 40 Pro en témoigne.

Le Huawei Mate 40 Pro n'a rien à envier aux autres appareils. Cependant, vous aurez du mal à l'utiliser comme smartphone du quotidien étant donné le manque d'applications utiles proposées par l'AppGallery : il n'y a pratiquement aucun réseau social auxquels vous êtes habitué. La majorité des jeux les plus populaires sont absents, et au lieu des services connus que beaucoup d'entre nous utilisent en permanence (Netflix, Spotify, les applications d'édition Adobe, etc.), vous avez le droit à des copies tout juste passables.

L'AppGallery de Huawei contient cependant certaines applications connues, comme Tiktok, Snapchat, la boutique Amazon, Tinder et Telegram, mais elle est loin d'égaler l'immensité du Play Store. Il y a bien quelques tentatives de remplacement - TomTom GO est l'application de cartographie recommandée, par exemple, mais elle ne propose que la navigation routière. Elle est payante après une période d'essai gratuite et est mal optimisée.

Si vous pouvez passer outre le problème des applications, il y a un autre point fâcheux : son prix. Le Huawei Mate 40 Pro est aussi onéreux que l’iPhone 12 Pro Max dans sa version 128 Go, ou le Samsung Galaxy S20 Plus dans sa plus grosse capacité de stockage en France. Le manque d'applications le rend beaucoup moins attrayant.

C'est dommage que le téléphone ait ces deux problèmes, car si ces deux points ne vous dérangent guère, vous trouveriez probablement que c’est le meilleur smartphone de l’année en termes de hardware pure.

Le Huawei Mate 40 Pro est très agréable en main. Sa conception en verre-sandwich avec contour en aluminium est de très bonne qualité au toucher. Cette sensation est renforcée par la courbe lisse de l'écran sur ses bords. Les boutons latéraux sont faciles à atteindre et, compte tenu de la taille de son écran, le téléphone semble plus léger et plus fin que ce à quoi on pourrait s'attendre (bien qu'il ne s'agisse certainement pas d'un appareil compact).

En termes de logiciel, c'est une bête, et il gère très bien les jeux (ceux auxquels nous avons pu jouer), ainsi que l'édition de photos et de vidéos.

(Image credit: Future)

Étant donné qu'il s'agit d'un smartphone Huawei, il y a probablement quelque chose qui vous intéresse particulièrement : et oui, les performances de l'appareil photo sont fantastiques. Rendez-vous dans notre section " Appareil photo " pour une analyse plus détaillée, mais, pour faire court, le téléphone prend de superbes clichés, en particulier des portraits, des photos zoomées et des photos en basse lumière. Si ces performances photographiques provenaient d'un terminal doté d'une plus grande et meilleure sélection d'applications, ce serait un appareil cinq étoiles.

Mais ce Huawei Mate 40 Pro fantaisiste n'est pas celui que nous avons ; au lieu de cela, nous avons plutôt un constat mitigé, où le matériel solide et le logiciel en difficulté s'affrontent sur plusieurs fronts.

Prix et disponibilité

Après un lancement mondial le 22 octobre 2020, l’arrivée sur notre territoire date du 12 novembre 2020. Cela le place comme l'un des derniers téléphones majeurs sortis cette année.

Le prix du Huawei Mate 40 Pro est de 1 119€, dans sa version 8 Go de RAM + 256 Go de stockage.

À titre de comparaison, comme nous l'avons mentionné, en France, c'est le même prix que l'iPhone 12 Pro Max dans sa plus petite capacité de stockage (128 Go) ou le Samsung Galaxy S20 Plus le plus haut de gamme (12 Go de RAM, 512 Go de stockage).

Le prix du Huawei Mate 40 Pro est un peu plus élevé que celui du Mate 30 Pro, qui était vendu 1 099€ - si vous vous demandez pourquoi nous ne le comparons pas aux autres téléphones Mate 40, c'est parce que, comme pour la gamme Mate 30, le Pro est la seule version que Huawei a commercialisée dans la plupart des pays en dehors de la Chine.

Design

L'écran aux bords incurvés est agréable à tenir.

Les boutons latéraux sont facilement accessibles

Bosse ronde distinctive de l'appareil photo

(Image credit: Future)

Le Huawei Mate 40 Pro est très agréable en main, avec son dos et son écran en verre qui prennent en sandwich un contour en aluminium. Ses dimensions sont de 162,9 x 75,5 x 9,1 mm et il pèse 212 g. Bien que ces mesures le fassent paraître assez grand, pour un téléphone de cette taille, le Mate 40 Pro ne semble pas si énorme ; l'écran à bords incurvés, qui aide le téléphone à tenir dans la paume de votre main, s’ajoute à cette impression.

Nous avons trouvé les boutons d'alimentation et du volume, tous deux situés sur le bord droit du téléphone, faciles à atteindre - les personnes ayant des mains plus petites auront peut-être un peu plus de mal à toucher la bascule supérieure, mais la plupart d'entre elles pourront atteindre le bouton d'alimentation assez facilement. Le Mate 30 Pro n'avait pas vraiment de bouton de volume, car sur ce modèle, Huawei a lancé une technologie qui vous permettait de faire glisser votre doigt de haut en bas sur le bord incurvé de l'écran pour modifier le volume. Étant donné que le bouton est revenu ici, nous supposons que cette nouveauté particulière n'a pas rencontré de franc succès.

Il n'y a pas de prise Jack 3,5 mm, donc les fans de l'audio filaire devront utiliser un convertisseur avec le port USB-C afin d'utiliser leurs écouteurs filaires existants, ou utiliser des écouteurs filaires USB-C, bien qu'il y en ait peu.

Le dos du téléphone est élégant, mais notre appareil de test est devenu bourré de traces de doigts. Il s'agissait de la version noire, et il est également disponible en argent, qui pourrait ne pas en contenir autant. Lors du lancement, des versions verte, jaune et blanche du Mate 40 Pro ont également été dévoilées, et nous trouvons qu'elles sont beaucoup plus originales que le modèle noir. Cependant, nous ne les avons toujours pas vu en vente.

(Image credit: Future)

Vous trouverez peut-être que la bosse de l'appareil photo est extravagante : il s'agit d'un grand cercle, dans lequel sont incrustés les objectifs, ainsi que le module flash. Il ne dépasse pas trop et donne au téléphone un aspect distinct et imposant, comme s'il annonçait à la personne que vous prenez en photo : "vous êtes photographié par l'un des meilleurs téléphones avec appareil photo".

Ecran

Écran OLED de 6,76 pouces

Les couleurs sont superbes

La fréquence de rafraîchissement de 90 Hz est inférieure à celle de la concurrence

L'écran du Huawei Mate 40 Pro est assez beau, mais la rareté des applications de services de streaming signifie que les possibilités d'en profiter sont quelque peu limitées.

Cet écran a une diagonale de 6,76 pouces, ce qui est assez grand, mais comme nous l'avons mentionné, la conception permet d'atténuer les problèmes à cet égard. Il a une résolution de 2772 x 1344 pixels, ce qui est supérieur à celle de nombreux autres téléphones (la plupart s'en tiennent au 1080p) et, par conséquent, les images sont nettes et détaillées.

La technologie OLED HDR10 fait ressortir les couleurs - Huawei affirme que l'écran affiche 16,7 millions de couleurs, bien que nous n'ayons pas pris le temps de compter. La luminosité maximale élevée y contribue également.

(Image credit: Future)

Les hauts taux de rafraîchissement d'écran constituent la dernière spécificité technique mise en avant par la plupart des constructeurs, mais le Huawei Mate 40 Pro plafonne à 90 Hz. Certains pourraient le trouver un peu faible pour un smartphone haut de gamme (d'autres atteignent 120 Hz ou 144 Hz). Vous pouvez réduire la fréquence à 60 images par seconde pour économiser de la batterie, mais nous avons opté pour le mode dynamique, qui bascule automatiquement entre les deux en fonction de ce que vous faites.

S’il y a un reproche à faire au Mate 40 Pro, c'est la découpe en forme de pilule qui abrite les deux capteurs frontaux en haut à gauche de l'écran. Elle n'est pas vraiment petite, avec une certaine distance entre les deux lentilles, ce qui réduit considérablement la zone de vision.

Caméras

Capteur principal de 50 Mpx, ultra grand angle de 20 Mpx, téléobjectif de 12 Mpx

Prend des photos incroyables

Belle variété de modes

Le Huawei Mate 40 Pro est l'un des meilleurs photophones du marché. Si ses clichés sont à peu près équivalents à ceux de ses concurrents de premier plan, et que le choix du " meilleur " smartphone est en grande partie une question de préférence personnelle, le nombre de modes et de fonctionnalités proposés ici dépasse celui de la concurrence.

Le capteur photo principal avec son ouverture f/1.9 de 50 Mpx est le même que sur la série Huawei P40 et le Mate 40. Il est doté d'un capteur RYYB (rouge, jaune, jaune, bleu) par opposition au capteur RVB " standard " (rouge, vert, bleu), ce qui lui permet de capter davantage de lumière. Il est rejoint par un objectif photo ultra grand angle de 20 Mpx f/1,8 et un téléobjectif périscope de 12 Mpx f/3,4 (pour un zoom optique 5x).

Sur le papier, ce téléphone pourrait sembler un peu moins bien loti que le P40 Pro, qui disposait du même capteur principal et du même téléobjectif, mais d'un capteur ultra grand angle de plus haute résolution. Cependant, c'est dans celui-ci que réside une grande partie des améliorations, car il dispose d'une longueur focale améliorée, ainsi que d'un autre changement clé que nous aborderons plus loin dans cette section.

Les photos prises avec le Huawei Mate 40 Pro sont fantastiques, qu'il s'agisse de vues panoramiques, de sujets en gros plan ou de portraits. Nous pourrions nous étendre sur la précision des couleurs, la profondeur, le contraste, les réglages de l'intelligence artificielle et bien d'autres choses encore. Nous vous suggérons plutôt de vous rendre dans notre section Échantillons de l'appareil photo pour vous en rendre compte par vous-même.

Image 1 of 5 Ultra grand angle (Image credit: Future ) Image 1 of 5 Zoom 1x (Image credit: Future ) Image 1 of 5 Zoom 5x (Image credit: Future ) Image 1 of 5 Zoom 10x (Image credit: Future ) Image 1 of 5 Zoom 50x (Image credit: Future ) Image 1 of 5

Le capteur ultra grand angle utilise un objectif "de forme libre" qui, pour définir un processus scientifique détaillé à sa plus simple expression, utilise une forme irrégulière pour réduire efficacement le type de distorsion que présentent généralement les clichés ultra grand angle. Ça fonctionne bien, et les photos en grand angle sont fabuleuses.

Le téléobjectif du périscope prend en charge le zoom optique 5x, et les photos prises à ce niveau de zoom sont si belles qu'il est difficile de dire qu'elles sont zoomées. Vous pouvez zoomer numériquement en 50x, ce qui a pour effet de recadrer l'image. Par rapport aux clichés super zoom que nous avons vus sur d'autres téléphones, ceux du Mate 40 Pro n'ont pas l'air si affreux - mais ils ont l'air plutôt granuleux, donc vous n'utiliserez peut-être pas beaucoup cette fonction.

Le mode portrait est excellent : les images n'ont pas d'effets " bokeh " exagérés, mais certains paramètres, comme les hautes lumières et les ombres, sont modifiés pour faire ressortir le sujet plus naturellement.

C'est lorsque le soleil se couche que le Huawei Mate 40 Pro brille vraiment - il est toujours très performant pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité. Les photos standard prises de nuit ou dans des endroits sombres sont superbes et sont parsemées de détails. Les couleurs sont fidèles, l’équilibre entre les ombres et la lumière est très bon. Les clichés présentaient également très peu de bruit dans les zones sombres.

Un portrait très léger (Image credit: Future)

Nous avons été particulièrement impressionnés par les photos prises en mode Portrait dans des conditions de faible luminosité - lorsque nous avons pris quelques photos dans un bar sombre, les résultats étaient excellents, malgré le manque de lumière et un panneau rouge vif à proximité.

Le fantastique paramètre de photographie de la lune du constructeur chinois est de retour si vous optez pour un zoom d'environ 50x sur le corps céleste. Nous avons pris des photos si incroyables du satellite de la Terre, que nous n’arrivons pas à croire que nous avons obtenu ces résultats à partir d’un smartphone.

À l'avant, le Huawei Mate 40 Pro dispose de deux caméras, avec un capteur ultra grand angle de 13 Mpx ouvrant à f/2.4 rejoint par un capteur à temps de vol pour une meilleure détection de la profondeur. Les selfies sont très corrects, car ils sont assez audacieux en termes de couleurs. Nous avons apprécié la possibilité d'ajuster notre cadrage grâce à l'utilisation d'un objectif ultra grand angle, car vous pouvez zoomer ou dézoomer de manière limitée.

Le mode portrait de l'appareil photo frontal est un peu moins utile que celui du dos de l’appareil : au lieu d'appliquer un flou d'arrière-plan et d'ajuster les paramètres, vous devez choisir parmi une sélection limitée d'effets, comme l'éclairage de scène (qui supprime tout l'arrière-plan) ou les cœurs (qui donnent aux lumières derrière vous l'apparence d'un cœur). Aucune des options que nous avons trouvées n'a produit quelque chose qui ressemble à un selfie en mode Portrait "standard", car elles vont trop loin dans les effets de traitement, et nous avons donc fini par les ignorer.

Image 1 of 2 Un selfie standard (Image credit: Future ) Image 1 of 2 Un selfie avec Stage Lighting appliqué (Image credit: Future ) Image 1 of 2

En parlant de traitement, Huawei a généralement mis l'accent sur "l'optimisation de l'IA" pour ses photophones, et nous avons pensé que c'était grâce à cela que nos photos étaient si belles. Jusqu'à ce que nous nous rendions compte que nous l'avions désactivé pour la plupart de nos tests d'appareils photo - nous avons dû l’activer pour nos dernières prises de vue. Si la fonctionnalité est en marche, vous verrez que les photos sont subtilement retouchées pour les rendre plus belles, même si tous les clichés n'en bénéficient pas.

Les fans de fonctionnalités photographiques divertissantes trouveront beaucoup de points appréciables dans le Huawei Mate 40 Pro. Il y a le mode lune susmentionné (bien que nous aimerions voir une option d'astrophotographie pour les étoiles aussi, à la Google Pixel 4), Dual View qui vous permet d'enregistrer des vidéos sur les caméras avant et arrière à la fois, divers paramètres de ralenti jusqu'à un impressionnant 3840fps (le ralenti normal n'est que de 960fps, et ce super ralenti vous permet de voir même l'action la plus rapide dans tous les détails). Enfin, Light Painting semble combiner des réglages de vitesse d'obturation avec l'optimisation de l'IA pour créer des clichés artistiques de nombreux sujets, des voitures aux traînées d'étoiles.

Enfin, examinons la partie vidéo. Le téléphone utilise le capteur ultra grand angle, et non le principal, pour enregistrer des vidéos. Vous pouvez filmer jusqu'en 4K 60fps, mais si vous activez la stabilisation de l'image ou le suivi du sujet, la qualité tombe en 1080p 30fps.

Les séquences sont superbes, avec des couleurs éclatantes pour une vidéo réalisée sur un smartphone. Même sans la stabilisation activée, les vidéos ne tremblent pas trop, et nous devons également saluer le zoom transparent (jusqu'à 10x).

Contrairement aux autres smartphones, vous pouvez enregistrer des vidéos 4K en utilisant la caméra frontale. Cependant, la qualité globale est un peu faible, et les efforts de l'IA pour la masquer lorsque le contenu a été lu sur le téléphone sont devenus apparents, avec un éclaircissement excessif et des couleurs trop saturées.

Quelques photos prises avec le Huawei Mate 40 Pro

Image 1 of 8 (Image credit: Future ) Image 1 of 8 (Image credit: Future ) Image 1 of 8 (Image credit: Future ) Image 1 of 8 (Image credit: Future ) Image 1 of 8 (Image credit: Future ) Image 1 of 8 (Image credit: Future ) Image 1 of 8 (Image credit: Future ) Image 1 of 8 (Image credit: Future ) Image 1 of 8

Performances

Kirin 9000 associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage

Compatible 5G

Il est assez puissant pour exécuter toutes les taches

Comme pour l'écran, le manque d'applications rend difficile le test complet des performances du Huawei Mate 40 Pro. D’après notre test, cependant, nous n'avons jamais été déçus par la puissance du téléphone.

On retrouve ici le tout nouveau chipset Kirin 9000 de Huawei, associé à 8 Go de RAM. AppGallery ne dispose pas de notre application de benchmarking habituelle, Geekbench, nous ne pouvons donc pas utiliser de méthodes scientifiques pour comparer la puissance du téléphone à celle de ses concurrents. Nous imaginons néanmoins qu'elle est à peu près équivalente à celle du Snapdragon 865 Plus que l'on trouve dans certains appareils récents.

En jouant à des jeux sur le téléphone (Fortnite est disponible) ou en utilisant des applications de retouche photo (PicsArt a figuré dans la liste des applications populaires de l'AppGallery pendant toute la durée de notre examen, alors que nous n'en avions jamais entendu parler auparavant), le Mate 40 Pro était vif et rapide. Nous n'avons jamais constaté de ralentissements lors de tâches intensives ou de l'ouverture d'applications.

(Image credit: Future)

Le stockage de 256 Go semble plus que suffisant pour la plupart des gens ; si ce n’est pas le cas pour vous, peu d'options de stockage cloud populaires sont disponibles via AppGallery. Nous nous sommes retrouvés à devoir brancher le Mate sur notre ordinateur pour sauvegarder les photos et les récupérer pour la section des échantillons de l'appareil photo ci-dessus.

Interface

Utilise la surcouche constructeur EMUI 11 sur Android 10

Pas d'applications Google, y compris le Play Store

La galerie d'applications de Huawei n'est pas à la hauteur

Nous pourrions écrire des milliers de mots sur les forces et les faiblesses d'AppGallery, mais pour les réduire à six : "AppGallery ne remplace pas le Play Store".

AppGallery propose de nombreuses applications, mais peu sont populaires auprès du grand public. Il y a peu d'applications de réseaux sociaux à l'exception de Tiktok et Snapchat. Il n’y a aucun service de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video ou Spotify, et une liste de jeux relativement restreinte. Nous avons trouvé que l'absence de réseaux sociaux était LE gros problème - nous avons dû utiliser un deuxième téléphone à côté du Mate 40 Pro pour WhatsApp, Instagram, Twitter et Facebook.

L'absence la plus gênante est sans doute celle des applications de Google - en particulier, bien sûr, le Play Store, mais aussi les autres. L'absence de Google Drive prive la possibilité de stocker ses données sur le cloud ; le remplaçant de Google Maps, TomTom GO, est lent, coûteux et ne donne que des instructions de conduite ; le flux d'actualités de Huawei, qui remplace Google News, nous recommande exclusivement des histoires à sensation, en mettant l'accent sur le clickbait des célébrités. Certains des services Google sont disponibles via l'application du navigateur, mais vous ne devriez pas avoir à recourir à ce genre de contournement peu confortable pour accéder aux applications.

(Image credit: Future)

Nous devons également nous interroger sur la façon dont Huawei gère ses applications. Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, le menu est jonché de dossiers d'icônes d'applications - celles-ci ne sont pas réellement installées sur le téléphone, nous ne pouvons donc pas les accuser d'être des bloatware, et vous devez cliquer dessus pour les télécharger. Dans le cas d'applications de rencontre comme Tinder et Badoo, qu'elles soient préinstallées ou non, vous pourriez être mal à l’aise avec l'idée d'avoir ces icônes sur votre téléphone à la vue de votre partenaire ou de vos connaissances.

Huawei semble très actif dans l'apport de nouvelles applications à AppGallery, et dans les prochains mois ou années, nous verrons certainement sa liste d'applications augmenter. Mais tant qu'il n'y aura pas plus d'applications de grande taille que vous utilisez probablement au quotidien, il est difficile de recommander le Mate 40 Pro comme votre prochain smartphone.

Il existe un remède potentiel au problème des applications. Il se nomme "Petal Search" et est d’office intégré au téléphone - il vous permet de rechercher des moyens d'installer des applications du Play Store sans passer par la boutique, (comme les APK) directement depuis le site Web de l'application. Techniquement, cela vous permet de les installer, comme WhatsApp et Instagram, et la grande majorité des applications que vous utilisez probablement tous les jours sont incluses, mais pas toutes.

Certains pourraient penser que Petal Search résout le problème du manque de services, en particulier pour les réseaux sociaux grâce à de nombreuses autres plateformes populaires disponibles de cette façon. Nous n'avons pas vraiment utilisé la plupart de nos applications comme ceci, car notre sauvegarde WhatsApp et nos identifiants de réseaux sociaux sont liés à notre compte Google. Cela signifie que nous ne pouvons pas y accéder sur le téléphone.

Pour les personnes qui ne sont pas dans cette situation, ou qui souhaitent simplement bénéficier de services et de jeux supplémentaires non disponibles dans l'AppGallery, c'est une option valable. Cependant, si vos comptes de jeux, d'applications d'achat et autres sont liés à votre identifiant Google, vous pourriez avoir des problèmes. Pour plus d'informations sur Petal Search, consultez le site Web de Huawei ici (s'ouvre dans un nouvel onglet).

Au-delà de la situation des applications, le téléphone fonctionne sous Android 10 (Google a interdit à Huawei d'utiliser ses applications et services, pas Android lui-même) avec la surcouche constructeur EMUI 11 par-dessus.

Nous sommes de grands fans d'EMUI - il offre de nombreuses options de personnalisation du téléphone, qu'il s'agisse de réglages visuels (mode sombre, filtre pour le confort des yeux, possibilité de modifier la température des couleurs) ou fonctionnels (affichage permanent modifiable, diverses options de navigation, applications préinstallées utiles). Il apporte une refonte visuelle assez importante par rapport à Android stock, avec des arrière-plans et des icônes d'applications au design original, ce qui permet d'apprécier qualité globale de l’écran.

Comme pour la plupart des téléphones Huawei, EMUI dispose d'un compteur de pas intégré, rendant potentiellement votre tracker de fitness superflu si vous aimez ce genre d'informations, bien qu'il ne soit probablement pas aussi précis qu'un appareil dédié.

Autonomie

Batterie de 4 400 mAh

Peut facilement durer une journée d'utilisation

Chargement filaire 66W, sans fil 50W

(Image credit: Future)

L'autonomie du Huawei Mate 40 Pro est monstrueuse, et pas une seule fois elle n'a manqué de survivre à une journée d'utilisation. Est-ce parce que le manque relatif d'applications signifie qu'il y a moins de raisons d'utiliser le téléphone ? Peut-être, mais il y a des raisons plus pertinentes.

La capacité de la batterie est de 4 400 mAh, ce qui est à peu près la moyenne pour un téléphone de cette taille. Mais la véritable raison pour laquelle le téléphone dure longtemps est due à certaines optimisations logicielles intelligentes qui permettent à la batterie de tenir plus longtemps. Nous disons cela parce que la société a utilisé des optimisations similaires pour donner à ses objets connectés une autonomie fantastique.

La recharge est tout aussi impressionnante : il y a une recharge filaire de 66W, qui permet de recharger le téléphone en moins d'une heure. A côté, nous retrouvons une recharge sans fil de 50W. Une rareté dans les smartphones. Nous n'avons néanmoins pas eu l'occasion de la tester, car pour l'obtenir, il faut acheter un bloc séparé de cette puissance auprès du fabricant. Nous avons toutefois utilisé le téléphone avec l'un des autres blocs sans fil de la société, et le temps de charge reste convenable.

Enfin, il y a la recharge sans fil inversée de 5W, qui vous permet d'alimenter d'autres appareils à recharge sans fil en utilisant le Huawei Mate 40 Pro comme support. C’est un peu plus rapide que les autres appareils dotés de cette fonction, mais elle est un peu cachée dans le menu Paramètres.

Faut-il acheter le Huawei Mate 40 Pro ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous avez juste besoin d'un bon photophone

Si vous utilisez principalement votre smartphone pour la photographie, et que les appels et les SMS sont un bonus supplémentaire, vous trouverez le Huawei Mate 40 Pro fantastique.

Vous n'utilisez pas beaucoup d’applications

Si vous n'êtes pas un utilisateur intensif d'applications, l'absence des titres les plus populaires dans AppGallery ne vous dérangera peut-être pas.

Vous aimez les écrans à bords incurvés

Les téléphones à écran incurvé ne conviennent pas à tout le monde, car certains déclenchent des fonctions de l’écran par erreur, mais si vous aimez cette caractéristique haut de gamme, ce téléphone vous plaira.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes un fan des médias sociaux

L'absence la plus flagrante de la boutique AppGallery est celle des plateformes de réseaux sociaux populaires (à l'exception de Snapchat et Tiktok), donc si vous êtes êtes un utilisateur intensif d’Instagram ou Facebook, vous aurez du mal à l’apprécier.

Vous avez un budget limité

Le Huawei Mate 40 Pro n'est pas un téléphone bon marché, et si vous recherchez un terminal abordable, il n’est absolument pas fait pour vous. Regardez plutôt la gamme P Smart de Huawei.

Vous ne prenez pas beaucoup de photos

Tout le monde n'utilise pas toujours l'appareil photo de son smartphone, et si c'est votre cas, l'argument de vente du Mate 40 Pro - son appareil photo phénoménal - est presque totalement hors de propos.