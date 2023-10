Le streaming PS5 arrive pour les membres PlayStation Plus Premium à la fin du mois

Comme nous vous l'avons annoncé récemment, les membres PlayStation Plus Premium pourront enfin profiter du streaming sur le cloud de PlayStation 5 lorsque cette fonctionnalité sera largement disponible dans le courant du mois.

Annoncé dans un récent article sur le PlayStation Blog, le streaming Cloud de PS5 sera très bientôt disponible pour les membres PlayStation Plus Premium.

Cela signifie que les abonnés au service à 16.99 € par mois seront en mesure de diffuser un nombre limité de jeux PS5 natifs à partir du catalogue de jeux PlayStation Plus. Cela leur permettra de se plonger rapidement dans des favoris comme God of War : Ragnarok ou Final Fantasy 7 : Remake Intergrade sans avoir besoin d'un téléchargement volumineux.

En plus des jeux du catalogue PlayStation Plus, les propriétaires de jeux numériques pris en charge, comme Horizon Forbidden West, pourront rapidement diffuser le jeu depuis le tableau de bord de leur PS5. Tous les trophées existants ou la progression sauvegardée seront automatiquement transférés, ce qui vous permettra de reprendre le jeu exactement là où vous l'avez laissé.

Les abonnés pourront également accéder à des Game Trials, des versions limitées dans le temps de certains jeux populaires tels que Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard et The Witcher 3. À l'instar d'une démo à l'ancienne, les Game Trials (ou essais de jeu) vous permettent de découvrir les premières heures de jeu sans avoir à effectuer d'achat supplémentaire. En tant que moyen rapide d'obtenir un petit aperçu d'un jeu avant de décider d'acheter ou non la version complète, cette fonctionnalité en particulier semble parfaitement adaptée à la diffusion en streaming.

Bien que ces fonctionnalités soient déjà disponibles au Japon, où elles ont été lancées le 16 octobre, la date de lancement prévue pour l'Europe est le 23 octobre.