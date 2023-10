Sony lance son service de streaming sur le cloud pour sa PS5 dans le courant du mois

Sony Interactive Entertainment (SIE) a annoncé son intention de lancer son service de streaming cloud sur la PS5 dans le courant du mois.

Selon un article publié sur le blog officiel de PlayStation, cette nouvelle fonctionnalité sera accessible à tous ceux qui disposent d'un abonnement PlayStation Plus Premium et sera mise en place dans le courant du mois. Les abonnés Premium au Japon pourront accéder au service à partir du 17 octobre, tandis que les utilisateurs en Europe devront attendre le 23 octobre. La nouvelle fonctionnalité sera ensuite mise à la disposition des utilisateurs nord-américains le 30 octobre.

Le service accueillera dans un premier temps des jeux "sélectionnés" avant d'être étendu à des "centaines de titres PS5". Parmi les titres pris en charge dès le premier jour, citons Marvel's Spider-Man : Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 et Saints Row 4.

Les jeux proposés incluront également des versions en streaming de plusieurs démos de jeux PS5, dont Hogwarts Legacy, The Witcher 3 : Wild Hunt et The Callisto Protocol. En outre, une série de titres numériques de la PS5 seront également disponibles en streaming. Il s'agit notamment de Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys et Fortnite.

Bien que cette liste de départ comprenne certains des meilleurs jeux PS5, Hideaki Nishino, vice-président senior de l'expérience de la plateforme chez SIE, a clairement indiqué dans le billet de blog de la société que "nous prévoyons que des centaines de titres PS5 [...] prennent en charge ce nouvel avantage", ce qui suggère que la liste actuelle de jeux pourrait bien n'être que la partie émergée de l'iceberg.

Le message précise également que le service de streaming sur le cloud est "exclusivement disponible sur la console PS5 au lancement", les possesseurs de PS4 ne bénéficieront donc pas de cette nouvelle fonctionnalité.

Cela dit, l'option de streaming d'une gamme de jeux sur la PS5 plutôt que d'avoir à se coltiner des téléchargements est certainement bienvenue et pourrait aider les utilisateurs à se plonger dans des titres qu'ils n'auraient pas envisagés autrement.