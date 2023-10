La nouvelle PS5, plus fine, sera disponible en novembre prochain

Sony vient de dévoiler une toute nouvelle version plus fine de la PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Digital Edition, qui sera commercialisée dès le mois prochain.

La révélation d'un nouveau modèle de PS5 a fait l'objet d'un communiqué surprise sur le blog officiel de la PlayStation. Destiné à remplacer les deux versions préexistantes de la PS5, ce nouveau modèle présente une série de caractéristiques intéressantes qui, selon Sony, "répondront aux besoins évolutifs des joueurs".

Le changement le plus évident est la nouvelle taille, qui réduit le volume de la console de plus de 30 %, ce qui est pratique si vous n'aimiez pas la manière dont l'ancienne console avait tendance à occuper l'espace de votre salon. Ce changement s'accompagne d'une réduction de poids de 24 % et 18 % par rapport à la PS5 et à la PS5 Digital Edition précédentes.

L'autre caractéristique phare est l'ajout d'un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD optionnel dont nous vous avions déjà parlé en ce début d'année, qui peut être retiré ou ajouté à votre console librement. Il sera disponible soit en bundle avec la console pour 549.99 euros, soit séparément pour 119.99 euros, permettant enfin aux acheteurs de l'édition numérique la moins chère (449.99 euros) de profiter de jeux physiques à l'avenir.

Le nouveau modèle de PS5 sera accompagné d'un support horizontal. Par ailleurs, un support vertical inédit, compatible avec l'ensemble des versions de la PS5, sera disponible à l'achat séparément pour 29,99 euros.