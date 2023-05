Tout savoir sur la manette Access pour PS5

Afin de s'inscrire dans une démarche d'accessibilité pour tous, et de rendre les jeux vidéo toujours plus inclusifs, Sony va prochainement proposer une nouvelle manette pour Playstation 5. Cette dernière, baptisée Access, permettra aux personnes en situation de handicap de jouer plus facilement et plus confortablement.

La manette a été dévoilée pour la première fois au CES 2023, sous le nom de code "Projet Leonardo". Sony a récemment partagé de nouvelles informations à son sujet. Voici tout ce que nous savons sur le prochain kit d'accessibilité personnalisable Access pour PS5.

Sony n'a pas encore révélé la date de sortie de sa prochaine manette accessible. Nous vous tiendrons informé en temps et en heure dès que nous en saurons davantage.

Quel sera le prix de la manette Access pour PS5 ?

Aucune information n'a encore été partagée par Sony concernant le prix de sa future manette Access. Nous devrions en savoir plus dans les mois qui viennent.

PS5 Access : Les informations connues à ce jour sur la manette

La présentation officielle de la manette Access en vidéo

Une manette 100 % personnalisable

(Image credit: Playstation)

La manette Access a été développé en collaboration avec des experts de l'accessibilité. De ce fait, elle proposera une grande quantité de joysticks interchangeables et de capuchons de touches, que le joueur pourra utiliser comme il l'entend pour personnaliser lui-même sa manette, en fonction de son handicap. Ainsi, la manette sera véritablement adaptée à chacun, et répondra à tous les besoins spécifiques. La distance entre le joystick et les touches sera réglable. De plus, la manette pourra être utilisée sur des surfaces planes, être orientée à 360 degrés, ou être fixée à un trépied ou un support AMPS. La manette Access pour PS5 disposera également de quatre ports AUX de 3,5 mm, qui permettront aux joueurs de connecter leurs propres interrupteurs, touches ou joysticks.

Pour composer sa manette, le joueur disposera des accessoires suivants :

Des capuchons de joystick analogique interchangeables (standard, arrondi et en boule) ;

Des capuchons de touches interchangeables de différentes tailles et formes (plats, larges, en porte-à-faux, incurvés, de type coussin) ;

Des étiquettes destinées à être apposées sur les capuchons, afin de faciliter l'identification de chaque touche.

Une interface logicielle qui offre un max de possibilités

(Image credit: Playstation)

L'interface de la manette Access offrira à son tour une grande liberté de personnalisation pour les joueurs. En effet, les joueurs pourront paramétrer les touches en fonction de leurs besoins et préférences, activer ou désactiver certaines touches, et même attribuer plusieurs actions à une seule touche. Ils pourront également définir plusieurs profils de commandes, pour différents jeux ou genres par exemple, afin de disposer d'une configuration confortable quel que soit le titre auquel ils jouent.

Les joueurs pourront par ailleurs associer jusqu'à deux manettes Access à une manette DualSense, afin de jouer en collaboration avec d'autres personnes. Les paramètres relatifs à sensibilité du joystick pourront bien évidemment être personnalisés pour gagner en précision.

La manette Access pour PS5 bénéficiera également d'un mode de basculement, qui permettra, une fois ce dernier activé, d'assigner automatiquement une action. Par exemple, cette fonction permettra d'accélérer dans un jeu de course, sans avoir besoin de maintenir la touche associée enfoncée.