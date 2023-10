MacBook Pros et iMac pourraient être disponibles ce soir, ainsi qu'un trio de puces M3

Apple est sur le point de dévoiler de nouveaux Mac et une surprise de taille en ce qui concerne les multiples puces M3, si une nouvelle rumeur s'avère exacte.

Selon Mark Gurman, un habitué des révélations, Apple dévoilera trois nouveaux processeurs M3, des MacBook Pros rénovés et un iMac rafraîchi lors de son événement "Scary Fast" (comme il l'a indiqué dans sa newsletter pour Bloomberg).

Gurman fournit les spécifications de ces nouveaux SoC M3, qui sont le M3, le M3 Pro et le M3 Max (comme attendu).

Nous avons appris que le M3 standard conservera la même répartition des 8 cœurs que la puce M2 (avec quatre cœurs de performance et quatre cœurs d'efficacité, appelés 4+4), et 10 cœurs pour les graphiques, reprenant ainsi la configuration de la M2.

Elle sera plus rapide grâce à des améliorations architecturales, bien sûr, et "supportera des configurations de mémoire améliorées", note Gurman.

Le M3 Pro aurait été testé à plusieurs reprises, celui que Gurman met en avant ayant 12 cœurs (6+6) et 18 cœurs pour la partie graphique - mais nous sommes informés que les variantes plus haut de gamme pourraient atteindre 14 cœurs plus 20 cœurs pour la partie graphique.

Qu'en est-il du M3 Max ? Il pourrait atteindre 16 cœurs (12 de performance, 4 d'efficacité) et 40 cœurs graphiques, bien qu'une version moins puissante puisse descendre à 32 cœurs graphiques.

Les MacBook Pro haut de gamme devraient être rafraîchis grâce à ces SoC M3, et l'iMac devrait être remanié pour la première fois depuis longtemps (plus de deux ans). Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué sur ces modèles, mais on s'attend à ce que l'iMac soit un modèle de 24 pouces.

On nous dit que les nouveaux Macs eux-mêmes n'apporteront pas beaucoup de changements sur le plan du design, et que les innovations se situeront surtout à l'intérieur, principalement au niveau des nouveaux processeurs M3, bien sûr. Nous pouvons nous attendre à assister à un grand nombre de diapositives vantant les performances et l'efficacité de ces puces.

Analyse : Faut-il plus que de la vitesse pour réussir ?

Le M3 a été évoqué dans le slogan " Scary Fast " de l'événement, bien sûr, mais nous ne nous attendions pas à voir une gamme complète de trois SoC M3 - normalement, les versions plus puissantes viendraient plus tard.

Il s'agit encore d'une rumeur, donc nous n'avons aucune certitude, mais elle promet beaucoup de choses pour les fans de Mac, avec un trio potentiel de processeurs rafraîchis, de nouveaux modèles de MacBook Pro et un iMac (ces modèles étant principalement ceux sur lesquels la rumeur s'est concentrée plus récemment).

Comme nous l'avons déjà évoqué, il semble étrange qu'Apple ait présenté des modèles de MacBook Pro révisés au début de l'année 2023, et que la même année, elle soit censée les rafraîchir à nouveau.

Gurman souligne que la raison est que ces MacBook Pro étaient censés arriver à la fin de l'année dernière, et non au début de l'année en cours, ce qui a quelque peu chamboulé le calendrier de sortie d'Apple. En bref, il s'agit d'une correction de cette erreur de calendrier.

C'est un argument valable, car de nombreuses rumeurs circulaient sur le retard du MacBook Pro, mais il faut aussi prendre en compte une idée déjà évoquée selon laquelle Apple pourrait chercher à relancer les ventes de Mac en perte de vitesse avec quelque chose d'excitant. Les nouveaux et rapides processeurs M3, qui ont besoin de plus qu'un iMac pour être intégrés, sont entrés en scène.

Cela dit, les puces M2 sont déjà très impressionnantes sur le plan des performances, et on peut donc penser que vendre des mises à jour de vitesse, tout en ne faisant pratiquement rien sur le plan du design comme le prétend cette fuite (et les buzz précédents, d'ailleurs), n'est peut-être pas la voie idéale à suivre pour courtiser les acheteurs potentiels.

Cependant, la vitesse impressionne toujours, et nous ne savons pas à quel point la M3 pourrait être une étape supérieure. Gurman nous dit que le M3 apportera "des vitesses largement améliorées" ainsi qu'une meilleure efficacité (pour une plus grande autonomie de la batterie), et qu'il pourrait donc être plus costaud que nous ne l'imaginons.

Apple pourrait bien estimer qu'il lui faut des processeurs plus rapides pour rester en tête du peloton. N'oublions pas qu'Intel a prévu Meteor Lake, qui promet des avancées majeures en matière d'efficacité énergétique (sans parler des graphismes intégrés qui rivaliseront avec les GPU discrets des ordinateurs portables pour les jeux). Et le processeur Snapdragon X Elite de Qualcomm, qui vient d'être dévoilé, est sans aucun doute une source de motivation supplémentaire pour Apple à l'heure actuelle.

Enfin, il convient de rappeler que les nouveaux modèles de MacBook Pro pourraient être peu nombreux pour commencer, si une autre fuite très médiatisée d'Apple s'avère exacte. L'analyste Ming-Chi Kuo pense que les MacBook Pro M3 n'étaient pas censés sortir avant l'année prochaine, et qu'Apple les a avancés (pour stimuler les ventes, comme mentionné précédemment) - mais en conséquence, la capacité de production pourrait être limitée, et donc les niveaux de stock.

En y réfléchissant, cela serait logique avec Gurman qui affirme qu'il s'agit de modèles de MacBook Pro haut de gamme, car les machines chères ne seraient pas déplacées en aussi grande quantité que les portables d'entrée de gamme, évidemment.