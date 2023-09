Test du Dell XPS 13 Plus (2023) : un PC portable vraiment à part dans la famille XPS

Le XPS 13 Plus de deuxième génération est l'ultrabook de Dell qui privilégie la forme à la fonction, ce qui n'est pas toujours payant. Malgré son aspect haut de gamme et son prix de milieu de gamme, certains choix de conception médiocres effectués au nom de l'esthétique continuent de le hanter, même si le nouveau processeur lui apporte une amélioration correcte en termes de performances.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Dell XPS 13 Plus (2023) : test en deux minutes

La gamme XPS de Dell s'est imposée depuis des années comme l'une des meilleures séries d'ordinateurs portables grand public, offrant des appareils de grande qualité qui ont souvent figuré dans nos classements des meilleurs ultrabooks et même des meilleurs ordinateurs portables en général.

L'année dernière, la famille XPS s'est enrichie d'un nouveau membre : le XPS 13 Plus (2022), qui se veut une version plus haut de gamme du Dell XPS 13, avec des composants internes plus puissants et un design plus raffiné.

(Image credit: Future)

Le nouveau XPS 13 Plus de cette année est la deuxième tentative de Dell de proposer un ordinateur portable compact, vendu plus cher, et bien qu'il parvienne à surpasser le modèle original dans certains domaines, il est toujours handicapé par certains des problèmes qui nous ont poussés à retirer une étoile et demie à notre première évaluation du modèle 2022.

En d'autres termes, il s'agit toujours de l'un des ordinateurs portables les plus beaux que nous ayons jamais vus (et le XPS 13 standard n'est pas en reste !), mais les sacrifices faits pour le style n'en valent pas toujours la peine. Pour commencer, le pavé tactile "invisible" va certainement s'avérer gênant pour certaines personnes et carrément pénible pour les malvoyants, et l'absence de ports physiques variés sera sans aucun doute rédhibitoire pour certains acheteurs potentiels.

Heureusement, ce nouveau Plus a une longueur d'avance sur son prédécesseur grâce à des spécifications améliorées, en particulier le processeur Intel Core de 13ème génération qu'il renferme. Nous reviendrons sur les détails plus tard dans cet article, mais la version courte est que nous avons ici des performances plutôt solides - même si nous ne nous attendons pas à ce qu'il puisse rivaliser avec les meilleurs ordinateurs portables de jeu, puisque ce XPS n'a pas de carte graphique dédiée.

(Image credit: Future)

Il y a beaucoup d'autres choses à noter, de l'écran tactile OLED 3.5K absolument magnifique au poids total impressionnant. On ne peut pas nier qu'il s'agit d'un ordinateur portable haut de gamme - quoique le modèle de base à partir de 1 599€ ne soit pas scandaleusement cher.

Au pire, il s'agit d'une version légèrement plus puissante de son prédécesseur, qui nous avait déçus l'année dernière. Au mieux, il s'agit d'un ultrabook esthétiquement agréable qui offre des performances fiables dans un châssis incroyablement fin et léger - bien que certaines fonctionnalités (ou leur absence) puissent finir par rebuter certains utilisateurs potentiels.

Pour ce qu'il vaut, nous adorons le XPS 13 Plus, mais nous avons dû faire preuve de discernement dans nos évaluations, car même si nous l'aimons beaucoup, il est étrangement le reflet imparfait de la gamme XPS dans son ensemble. Nous pourrions dire qu'il est le vilain petit canard du troupeau, mais ironiquement, c'est probablement le plus beau portable XPS que l'on puisse acheter en ce moment, avec la couleur Platinum qui met vraiment en valeur son apparence. Comment se fait-il qu'il n'atteigne pas la perfection ? Lisez la suite pour le découvrir.

Dell XPS 13 Plus (2023) : prix et disponibilité

Combien cela coûte-t-il ? 1 599€

1 599€ Quand est-il disponible ? Disponible dès maintenant

Disponible dès maintenant Où peut-on se le procurer ? Disponible sur le site officiel de Dell ou chez d'autres revendeurs

Le Dell XPS 13 Plus 2023 coûte plus cher que le modèle de base, mais pas de manière flagrante. Comme nous l'avons mentionné plus haut, le prix commence à 1 599€ - c'est plus que le modèle de base du XPS 13 standard, mais ce dernier a des spécifications internes beaucoup moins puissantes.

Le prix de base, de milieu de gamme pour un ordinateur portable aussi haut de gamme, est tout à fait acceptable selon nous.

Prix : 4 / 5

(Image credit: Future)

Dell XPS 13 Plus (2023) : caractéristiques techniques

Notre modèle d'évaluation est une configuration relativement haut de gamme, avec l'écran OLED 3.5K en option et un processeur Intel Core i7-1360P, qui est le seul processeur disponible dans la plupart des pays.

Le XPS 13 Plus est entièrement configurable sur le site web de Dell, vous permettant de choisir la quantité de RAM et de stockage que vous souhaitez (jusqu'à 32 Go de DDR5 et un SSD de 2 To) ainsi qu'un choix de trois écrans différents : un écran tactile standard FHD+ 60Hz, l'écran OLED 3,5K du modèle que nous examinons, et enfin un écran OLED UHD+ encore plus performant avec une luminosité légèrement supérieure à celle de la version 3,5K. La configuration la plus chère vous coûtera 2 509€.

Swipe to scroll horizontally Voici les spécifications du Dell XPS 13 Plus (2023) Caractéristiques Modèle de test Configuration maximale Prix 1 599 € 2 509 € CPU Intel Core i7-1360P Intel Core i7-1360P GPU Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics RAM 32GB LPDDR5 32GB LPDDR5 Stockage 512GB PCIe NVMe SSD 2TB PCIe NVMe SSD Écran 13,4 pouces 3.5K (3456 x 2160) OLED, 60Hz, tactile 13,4 pouces UHD+ (3840 x 2400) OLED, 60Hz, tactile Ports 2x Thunderbolt 4 USB-C 2x Thunderbolt 4 USB-C Wireless Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Caméra 720p 30fps webcam, IR cam 720p 30fps webcam, IR cam Poids 1.26 kg 1.26 kg Dimensions 29.5 x 19.9 x 1.5 cm 29.5 x 19.9 x 1.5 cm

Caractéristiques techniques : 4 / 5

Dell XPS 13 Plus (2023) : design

Même esthétique incroyable que le modèle 2022...

...et le même manque de ports

L'écran est incroyable, la webcam est médiocre

Sérieusement, Dell ? Une webcam 720p sur un ultrabook à plus de mille euros ? Tout ordinateur portable moderne qui se situe dans la même gamme de prix que le XPS 13 Plus devrait absolument avoir une webcam 1080p.

La résolution des webcams n'intéresse peut-être pas grand monde, mais la différence est perceptible lors des appels vidéo et, franchement, une caméra 1080p n'est pas vraiment une caractéristique haut de gamme ; nous en avons déjà vu sur des ordinateurs portables moins chers que celui-ci. Elle dispose au moins d'une fonctionnalité IR pour la connexion faciale avec Windows Hello, ce qui est une bonne chose.

Si l'on met de côté le problème de la webcam, il s'agit vraiment d'un ordinateur portable à l'allure élégante. Le clavier est entièrement aligné avec la surface interne du châssis, sans aucun arrondi sur les bords des touches, ce qui crée un effet futuriste et rend la frappe très confortable. Les touches sont rétroéclairées par des LED blanches uniformes, et les touches de fonction sont - comme sur l'original de 2022 - remplacées par une barre tactile astucieuse avec des icônes illuminées qui changent lorsque vous maintenez la touche de fonction enfoncée.

(Image credit: Future)

Le design général est presque identique à celui du modèle 2022, en fait, et ce n'est pas une mauvaise chose. Il est minimaliste dans le meilleur sens du terme, avec de minuscules bordures autour de l'écran tactile et un revêtement argenté brossé. Le bouton d'alimentation (qui sert également de lecteur d'empreintes digitales) est niché dans le coin du clavier.

Le pavé tactile est en fait invisible, occupant le centre du panneau plat du repose-paume sous le clavier, mais sans aucune indication de son début et de sa fin. Nous comprenons l'aspect recherché par Dell, mais la moindre arête dans le plastique aurait évité que cela ne devienne un problème d'accessibilité immédiat pour certains utilisateurs, comme ceux souffrant d'un handicap visuel (un problème probablement partagé avec la barre tactile des touches de fonction non-tactiles). Nous avons trouvé le pavé tactile très réactif, avec un clic subtil mais perceptible.

(Image credit: Future)

Une choix de conception qui aurait dû rester une caractéristique de 2022 est la sélection des ports : littéralement seulement deux ports USB-C. C'est tout ce que vous obtenez, et le XPS 13 Plus se charge également via USB-C, de sorte que vous n'avez plus qu'un seul port lorsqu'il est branché. Bien que nous blâmions principalement le MacBook Air pour cette tendance irritante parmi les ordinateurs portables haut de gamme de ces dernières années, il est déprimant de voir Dell suivre les traces d'Apple.

Heureusement, une paire d'adaptateurs USB-C (un pour l'USB-A et un pour la prise casque) est incluse dans la boîte, et les deux ports prennent en charge Thunderbolt 4, ce qui vous permettra d'obtenir d'excellentes vitesses de transfert, mais nous ne voyons pas comment il était impossible d'inclure au moins une prise jack 3,5 mm native dans le châssis ici. Tout le monde ne possède pas d'AirPods, Dell.

Enfin, nous devons parler de l'écran. Ce panneau 3.5K (qui utilise une résolution de 3456 x 2160) n'est même pas l'écran le plus haut de gamme du XPS 13 Plus, et pourtant c'est un écran vraiment magnifique. Les couleurs sont éclatantes, les noirs sont sombres et profonds, et la luminosité maximale est suffisante pour être utilisée dans des environnements très éclairés sans aucun problème. Il s'agit sans aucun doute de la caractéristique la plus remarquable de cet ordinateur portable.

Design : 4 / 5

Dell XPS 13 Plus (2023) : performances

Le Core i7-1360P offre une amélioration satisfaisante des performances du modèle précédent.

La vitesse générale et la réactivité sont bonnes

Possibilité de jouer à des jeux vidéo légers

Dell XPS 13 Plus (2023) : Benchmark Voici les performances du Dell XPS 13 Plus (2023) dans notre série de tests de référence : 3DMark Night Raid : 15 085 ; Fire Strike : 4 891 ; Time Spy : 1 778

GeekBench 6 : 2 238 (monocœur) ; 10 541 (multicœur)

Copie de fichiers de 25 Go : 1 659 Mo/s

Handbrake 1.6 : 8m 14s

CrossMark : Général : 1,504 ; Productivité : 1,393 ; Créativité : 1,713 ; Réactivité : 1,282

Sid Meier's Civilization VI : Gathering Storm (1080p, High) : 27,8 images/seconde ; (1080p, bas) : 51,1 images/seconde

Navigation sur le Web (Battery Informant) : 6 heures 20 minutes

Naturellement, notre référence pour les tests de performance de ce test était l'ensemble des résultats enregistrés dans notre test du XPS 13 Plus de l'année dernière - et bien que nous ayons changé notre sélection de benchmarks depuis, les points de comparaison que nous pouvons faire sont... déroutants.

Dans les tests graphiques synthétiques, l'ordinateur intégré dans cette unité d'évaluation s'est comporté de manière quasi identique au modèle précédent. Pendant ce temps, notre test de jeu pratique a vu une amélioration assez significative - au point que nous avons téléchargé Valorant et trouvé qu'il fonctionnait suffisamment bien pour y jouer, de sorte qu'un peu de jeu occasionnel avec des titres moins gourmands en ressources est certainement faisable ici.

(Image credit: Future)

Les benchmarks CPU synthétiques et réels ont cependant montré une augmentation plus marquée des performances, de l'ordre de 20 à 30 %, pour les charges de travail monocœur et multicœur. Le i7-1360P est un processeur mobile solide qui a fourni des performances très régulières, même lorsque nous l'avons mis à l'épreuve en ouvrant deux douzaines d'onglets Chrome et en essayant de regarder une vidéo YouTube.

Comme nous avons pu le constater, les haut-parleurs de cet ordinateur portable sont plutôt décevants. Ils ne sont pas épouvantables, et la plupart des ordinateurs portables compacts de ce type partagent une faiblesse similaire, mais il y a un manque notable de basses et les notes aiguës sonnent un peu grinçantes au volume maximum.

(Image credit: Future)

Les transferts de données sont relativement rapides grâce au SSD NVMe, et la réactivité générale du système est bonne. Conformément à la marque Intel Evo, les temps de démarrage et de veille sont quasi-instantanés, ce qui est très bien. Nous avons également constaté qu'il ne chauffait pas trop (et que les ventilateurs n'étaient pas trop bruyants), même après une bonne heure de benchmarking - un soulagement, étant donné que nous avions noté quelques problèmes thermiques dans notre examen du modèle 2022.

Bien qu'il soit loin d'être un ordinateur portable bon marché, nous avons été très satisfaits du rapport prix/performances du XPS 13 Plus. Le seul domaine dans lequel il risque d'éprouver des difficultés est l'exécution de logiciels de rendu 3D ou de modélisation scientifique, en raison de l'absence de GPU. Pour pratiquement tout le reste - travail de bureau, navigation sur le web, jeux de faible intensité et même un peu de Netflix au lit - cet ultrabook est bien plus performant que son prédécesseur.

Performances : 4 / 5

Dell XPS 13 Plus (2023) : batterie

L'autonomie de la batterie est décidément décevante

Moins de sept heures d'utilisation à intensité moyenne

Chargement rapide

C'est dans ce domaine que le XPS 13 Plus n'est pas à la hauteur de son prédécesseur. Lors de notre test standard d'utilisation de la batterie pour l'Internet, avec le Wi-Fi activé, l'ordinateur portable a tenu 6 heures et 20 minutes avec une charge complète.

Pour rappel, c'est moins que pratiquement tous les autres ordinateurs portables phares de cette catégorie de poids à l'heure actuelle. C'est moins de la moitié du dernier MacBook Air 13 pouces, et même moins que le précédent MacBook Air M1. Lors d'une journée d'utilisation du XPS 13 pour un travail quotidien pour TechRadar, il a réussi à durer plus longtemps, allant confortablement de 9h à 18h avec une pause pour le déjeuner - bien que nous soyons descendus en dessous de 20% et que Windows 11, alarmé, ait activé l'économiseur de batterie.

Ce n'est pas suffisant au regard de la concurrence, et nous avons remarqué que la batterie s'épuisait plus rapidement à mesure que l'on essayait d'en faire plus. Ce n'est tout simplement pas un ordinateur portable que l'on peut laisser dans son sac toute la nuit sans le charger et que l'on peut emmener au travail le lendemain. Au moins, il se charge assez rapidement grâce à l'alimentation Thunderbolt 4.

Batterie : 2.5 / 5

(Image credit: Future)

Devriez-vous acheter le Dell XPS 13 Plus (2023) ?

Swipe to scroll horizontally Dell XPS 13 Plus (2023) Caractéristiques Commentaires Évaluation Prix Bien qu'il ne soit pas bon marché, le XPS 13 Plus offre un rapport qualité-prix raisonnable compte tenu de ses performances techniques. 4 / 5 Caractéristiques techniques Les composants internes améliorés en font un bon pas en avant pour la gamme "Plus" de Dell. 4 / 5 Design Il s'agit toujours d'un excellent ordinateur portable d'un point de vue esthétique, même si certains choix de conception frustrants de l'original subsistent. 4 / 5 Performances Excellent pour la productivité et l'utilisation occasionnelle, le i7-1360P au cœur de cet ordinateur portable fonctionne admirablement - et voir 32 Go de RAM dans un ordinateur portable aussi compact est toujours agréable. 4.5 / 5 Batterie Ce n'est pas catastrophique, mais c'est tout simplement en dessous de ce que nous attendons des ultrabooks de cette catégorie de prix. 2.5 / 5 Note moyenne Un ordinateur portable au design élégant qui offre de meilleures performances globales que son prédécesseur, mais qui n'atteint pas tout à fait la perfection. 3.8 / 5

Achetez-le si...

Vous accordez de l'importance à l'esthétique

Si vous achetez un ordinateur portable pour son style, celui-ci est l'un des plus beaux, en particulier parmi les ordinateurs portables Windows.

Vous voulez un bel écran

L'écran OLED est vraiment fantastique, ce qui fait du XPS 13 Plus un excellent choix parmi les ordinateurs portables compacts pour tous ceux qui souhaitent regarder beaucoup de vidéos.

Vous avez besoin de quelque chose de compact

Malgré son nom, cet ordinateur portable n'a rien d'un ordinateur de grande taille. Il est suffisamment petit et léger pour être facilement transporté dans un petit sac ou un sac à dos, et le chargeur est également très compact.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez une grande autonomie

Si vous êtes du genre à oublier régulièrement de sortir votre ordinateur portable de son sac et de le recharger à la fin d'un long trajet, n'achetez pas un Dell XPS 13 Plus. Vous êtes prévenu.

Vous ne voulez jamais utiliser de hub USB

Si vous achetez cet ordinateur portable et que vous voulez l'utiliser au maximum, vous aurez besoin d'un hub USB-C. Il n'y a pas assez de ports sur ce fichu appareil. Oh, et vous voudrez probablement une souris Bluetooth, aussi.

Dell XPS 13 Plus (2023) : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Dell XPS 13 Plus (2023) Dell XPS 13 (2022) Lenovo Yoga 9i Gen 8 Prix 1 599 € 1 179 € 1 602 € CPU Intel Core i7-1360P Intel Core i5-1230U Intel Core i7-1360P GPU Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics RAM 32GB LPDDR5 16GB LPDDR5 16GB LPDDR5 Écran 13,4 pouces 3.5K (3456 x 2160) OLED, 60Hz, tactile 13,4 pouces FHD+ (1920 x 1200), 60Hz, non tactile OLED 14 pouces 2.8K (2880 x 1800), 60/90Hz, tactile Stockage 512GB PCIe NVMe SSD 512GB PCIe NVMe SSD 512GB PCIe NVMe SSD Ports 2x Thunderbolt 4 USB-C 2x Thunderbolt 4 USB-C 2x USB-C Thunderbolt 4.0, 1x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x headphone / mic combo Wireless Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Caméra 720p 30fps webcam, IR cam 720p 30fps webcam 1080P FHD RGB/IR Hybrid Poids 1.26 kg 1.17 kg 1.4kg Dimensions 29.5 x 19.9 x 1.5 cm 29.5 x 19.9 x 1.4 cm 31.8 x 23.0 x 1.5 cm

Si le Dell XPS 13 Plus (2023) vous fait envisager d'autres options, voici deux autres ordinateurs portables à considérer...

Dell XPS 13 (2022) Le XPS 13 standard de l'année dernière reste un excellent choix si vous souhaitez un ordinateur portable Windows moins cher, mais toujours aussi esthétique et offrant des performances décentes. Lire notre test complet du Dell XPS 13 (2022)

Lenovo Yoga 9i Gen 8 Lorsque nous l'avons testé, nous avons dit que cet ordinateur portable pourrait être "le clou dans le cercueil du Dell XPS" - et cela reste vrai aujourd'hui. Il s'agit du meilleur ultrabook que l'on puisse acheter actuellement, un superbe ordinateur portable 2-en-1 avec un stylet inclus et un design élégant et raffiné. Lire notre test complet du Lenovo Yoga 9i Gen 8 (en anglais)

Utilisé à la maison et au bureau

Testé en termes de productivité, de navigation sur le web et de jeux.

Chargé pendant la nuit avant d'être utilisé toute la journée sur batterie

Nous disposions de moins de temps que d'habitude pour tester le Dell XPS 13 Plus (2023), c'est pourquoi nous avons cherché à être le plus efficace possible. Tout d'abord, nous avons testé ses performances en exécutant des tâches de productivité générales et notre sélection de logiciels d'analyse comparative dans les bureaux de TechRadar. Ensuite, nous l'avons utilisé dans le quotidien, chargé pendant la nuit et utilisé pour remplacer un PC de bureau pour travailler à domicile.

Naturellement, notre travail implique beaucoup de saisie, ce qui est parfait pour se familiariser avec le superbe clavier de cet ordinateur portable. Mais ce travail quotidien n'implique pas de faire grand-chose de passionnant, donc nous avons pris le temps, le soir, de jouer sur le XPS 13 Plus et de regarder un épisode de The Witcher.

Nous sommes fiers de notre indépendance et de notre processus rigoureux d'évaluation et de test. Nous accordons une attention particulière aux produits que nous évaluons et nous nous assurons que nos évaluations sont mises à jour et actualisées - quelle que soit la date de sortie d'un appareil, si vous pouvez encore l'acheter, c'est qu'il est sur notre radar.

Première révision en août 2023