La GoPro Max 2 commence à se dévoiler, pour le plus grand bonheur des vlogueurs

Cela fait bien plus de deux ans que la première GoPro Max est arrivée avec l'objectif de s’imposer sur le marché restreint des caméras 360° - et de nouvelles demandes de brevets suggèrent qu'une GoPro Max 2 pourrait enfin être en route pour tenir cette ambition.

Les derniers dépôts de brevet GoPro (opens in new tab), qui ont été publiés par le United States Patent and Trademark Office le 30 juin, contiennent des descriptions détaillées du type de fonctionnalités logicielles que proposerait le successeur de la GoPro Max.



Si celle-ci reste l'une des meilleures caméras 360° que l'on puisse acheter, ses compétences logicielles sont à la traîne par rapport à celle de l’Insta360. GoPro envisage dès lors de rattraper son retard en proposant un recadrage automatique des vidéos 360° - sur la base d'une analyse détaillée des scènes par l’IA.

Les brevets mentionnent "un cadrage des vidéos en fonction du contexte". Le logiciel "déterminera quelle(s) partie(s) de la vidéo peuvent être supprimées ou raccourcies car trop longues". C'est le problème que GoPro cherche apparemment à résoudre, les brevets comprenant quelques exemples différents de la façon dont cela pourrait fonctionner.

(Image credit: GoPro / USPTO )

Si les dépôts ne citent pas nommément la GoPro Max 2, elles incluent le visuel d'une caméra 360° qui ressemble à la GoPro Max. Elles comprennent également des descriptions d'un processeur doté d'un "composant contextuel" capable d'analyser le contexte d'une scène et d'ajuster la "fenêtre de visualisation" (ce que vous voyez pendant la lecture de la vidéo) mais aussi le cadrage final de la vidéo en conséquence.

Cette analyse pourrait apparemment inclure "la détection de flou, l'analyse des couleurs, la reconnaissance des visages, l'analyse des histogrammes, la reconnaissance des objets, la reconnaissance des scènes" et plus encore… donnant à la caméra 360 une base potentiellement solide pour décider où vous voulez que la caméra soit dirigée.

Nous avons déjà repéré une technologie similaire avec la fonction AutoReframe d'Insta360. Celle-ci exploite l'IA pour créer un montage automatique de votre vidéo 360°. Les brevets de GoPro décrivent une compétence identique, mais plus performante, qui semble être générée via la caméra plutôt depuis une application mobile. Par exemple, les brevets présentent une fonction de zoom virtuel qui cadrerait automatiquement un sujet en mouvement, afin de "rendre l’action plus attractive".

Les dépôts de brevet de GoPro contiennent quelques exemples de recadrage automatique (Image credit: GoPro / USPTO )

Parmi les autres options mises en avant, citons un "mode panoramique automatique capable de capturer des vues panoramiques pendant vos excursions" et un mode adapté au vlogging permettant de filmer des lives et faisant écho au système AMLOS de Canon. Celui-ci enregistre simultanément plusieurs vues du ou des narrateurs, sur la base d’une "détection audio et/ou vocale directionnelle".

Bien sûr, ces dépôts de brevet ne constituent pas une preuve concrète que GoPro travaille sur ces concepts ou possède actuellement la technologie nécessaire pour les mettre en œuvre. Toutefois, GoPro a déclaré au début de l'année qu’elle prévoyait de mettre à niveau "deux familles de produits, Hero et Max, à fin 2022".

Avec la Max toujours dans ses plans, il semble de plus en plus probable que nous verrons une mise à jour de cette caméra 360° vieillissante plus tard cette année.

Les arguments en faveur de la GoPro Max 2 s'étoffent

La GoPro Max originale (ci-dessus) était un peu en avance sur son temps lorsqu'elle a été lancée en 2019 (Image credit: GoPro)

La GoPro Max aura trois ans en octobre et des appareils comme l'Insta360 One X2 ont poussé son concept original encore plus loin en termes de polyvalence et de facilité d'utilisation. Alors que les caméras 360° restent relativement une niche, leur capacité unique - vous permettant de recadrer une vidéo après qu'elle ait été tournée - est devenue de plus en plus populaire auprès des YouTubers et des vlogueurs professionnels.

La Max originale était un peu en avance sur son temps lorsqu'elle a été lancée en octobre 2019. Il lui manquait uniquement une option de montage automatique, développée depuis par des entreprises comme Insta360.

Mais entre ces dépôts de brevet et la récente mise à jour par GoPro de son application Player pour Mac et Windows, le décor semble être planté pour une nouvelle GoPro Max. Avec, espérons-le, un capteur plus grand et le processeur GP2 - qui pourra enfin offrir une expérience 360 plus soignée et plus conviviale.